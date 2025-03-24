https://sarabic.ae/20250324/إيران-تضع-شرطا-من-أجل-الدخول-في-مفاوضات-مباشرة-مع-أمريكا-1098900713.html

إيران تضع شرطا من أجل الدخول في مفاوضات مباشرة مع أمريكا

إيران تضع شرطا من أجل الدخول في مفاوضات مباشرة مع أمريكا

سبوتنيك عربي

حددت إيران شرطا من أجل دخولها في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة بشأن قراراتها النووية. 24.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-24T11:18+0000

2025-03-24T11:18+0000

2025-03-24T11:18+0000

إيران

أخبار إيران

العالم

أخبار العالم الآن

الولايات المتحدة الأمريكية

انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني

الاتفاق النووي الإيراني

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/02/1096431641_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_ef3e5d6b8869736c58eed38325d7390c.jpg

وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في مقر الهلال الأحمر الإيراني في عيد النوروز: "إن إيران لن تدخل بالتأكيد في مفاوضات مباشرة مع أمريكا تحت الضغط والتهديدات القصوى".وتابع: "هذه هي سياستنا الواضحة، وسوف تستمر لحين حدوث تغيير في تعامل الطرف الآخر مع الشعب الإيراني"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وتابع عراقجي، مؤكدا أن "الاتجاه الحالي هو أنه في ظل الاتهامات التي توجه، والطلبات غير المعقولة التي تطرح كل يوم، فإن إيران لن تدخل في أي مفاوضات مباشرة مع الجانب الأمريكي".وأضاف أن "الطريق مفتوح بطبيعة الحال للمفاوضات غير المباشرة مع أمريكا، ومن الممكن أن يتم ذلك عبر قنوات مختلفة".وكان وزير الخارجية العراقي، عباس عراقجي، قال في تصريحات تلفزيونية، يوم الخميس الماضي، إن "طهران سترد على رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأيام المقبلة، وسترسل ردّها عبر القنوات المناسبة".وأوضح أن "رسالة ترامب في معظمها تهديدية"، لكنها تزعم أيضا أن "هناك فرصاً"، مشيرًا إلى أن "طهران تجري دراسة لكافة الزوايا والنقاط في الرسالة".وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني: "لا توجد حالياً أي خطط للكشف عن محتويات رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب"، مؤكدة أنه "سيتم الرد في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة".وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها، الاثنين الماضي، أنّ "إيران لن تنشر محتوى رسالة ترامب إعلامياً"، مشيرةً إلى أنّه "سيتم الرد عليها عبر القنوات المعنية بعد انتهاء المباحثات اللازمة".وقال ترامب، في السابع من مارس/ آذار الجاري، إنه أرسل رسالة إلى المرشد الإيراني، وأنه يفضّل التوصل إلى اتفاق مع طهران بشأن برنامجها النووي.وأشار ترامب إلى أن واشنطن تدرس طريقين محتملين لحل القضية النووية الإيرانية، العسكري والدبلوماسي، مؤكدًا أنها تعطي الأولوية للمفاوضات.وفي عام 2015، توصلت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا وأمريكا وفرنسا وإيران، إلى اتفاق نووي عرض تخفيف العقوبات على إيران مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني، ثم انسحبت أمريكا من الاتفاق خلال الولاية الأولى لترامب، في مايو/ أيار 2018.وأعادت الولايات المتحدة الأمريكية، فرض العقوبات على طهران، فردت إيران بتقليص تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، وتخلت عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم.

https://sarabic.ae/20250324/الخارجية-الأمريكية-ترامب-مستعد-لاتخاذ-إجراءات-لمنع-إيران-من-امتلاك-سلاح-نووي-1098894060.html

https://sarabic.ae/20250322/مبعوث-ترامب-الولايات-المتحدة-تحاول-كسب-ثقة-إيران-وتجنب-المواجهة-العسكرية-1098849287.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني, الاتفاق النووي الإيراني