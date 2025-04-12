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الخارجية الإيرانية: وفدنا يتوجه إلى مسقط لإجراء مفاوضات غير مباشرة مع واشنطن
الخارجية الإيرانية: وفدنا يتوجه إلى مسقط لإجراء مفاوضات غير مباشرة مع واشنطن
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم السبت، أن وفدا إيرانيا برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، توجه إلى العاصمة العُمانية مسقط،... 12.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-12T04:12+0000
2025-04-12T04:30+0000
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وقال بقائي عبر منشور على منصة "إكس": "نحن نتجه مع مجموعة من زملائنا الأكثر خبرة إلى مسقط، برئاسة معالي وزير الخارجية الموقر (عباس عراقجي)".ومساء أمس الجمعة، قالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، إن "وفدين من إيران والولايات المتحدة الأمريكية، سيصلان إلى العاصمة العُمانية لإجراء مفاوضات غير مباشرة، في 12 أبريل (نيسان الجاري) قبل الظهر، ومن المرجح أن تبدأ المفاوضات بعد الظهر. ويشارك في المفاوضات من الجانب الأمريكي المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ومن الجانب الإيراني وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. وسيكون الوسيط الذي سينقل الرسائل بين الأطراف خلال المفاوضات غير المباشرة هو وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي".بدوره، قال المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن "المطلب الأول لإدارة الرئيس دونالد ترامب، في المفاوضات سيكون أن تُنهي طهران برنامجها النووي"، مشيرًا إلى أن التوصل إلى اتفاق قد يتطلب "تنازلات".وأضاف ويتكوف أن "الاجتماع الأول مع الوفد الإيراني سيركز على بناء الثقة وأن التركيز سيكون على أهمية توصل الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، إلى اتفاق وليس على شروطه الدقيقة".وكان ترامب، قد هدد باستخدام القوة العسكرية ضد إيران، إذا لم توقف برنامجها النووي، وأكد دور إسرائيل في ذلك.من جانبها، أكدت الحكومة الإيرانية على استعدادها للتفاوض بشرط "الاحترام المتبادل"، وأشار محمد إسلامي، رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، في تصريح متلفز يوم أمس، إلى أن العقوبات لم تؤثر على برنامج إيران النووي، بينما شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على أن المفاوضات لن تتم إذا استمرت سياسة "الضغوط القصوى" من واشنطن.وتخضع إيران، بسبب تطوير برنامجها النووي، للعقوبات الأمريكية، والتي من بين أمور أخرى، تفرض حظرا على كل من الحسابات الحكومية وحسابات المسؤولين والكيانات القانونية.وكالة: مفاوضات طهران وواشنطن غدا ستتم عبر "النصوص المكتوبة"نائب الرئيس الإيراني: الغرب فشل في خطته لحرمان بلادنا من التكنولوجيا النووية
https://sarabic.ae/20250412/ترامب-أتمنى-أن-تكون-إيران-دولة-سعيدة-وعظيمة-ورائعة-ولكن-بدون-أسلحة-نووية-1099465044.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, إيران
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, إيران

الخارجية الإيرانية: وفدنا يتوجه إلى مسقط لإجراء مفاوضات غير مباشرة مع واشنطن

04:12 GMT 12.04.2025 (تم التحديث: 04:30 GMT 12.04.2025)
© AP Photo / Vahid Salemiعلم إيران
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم السبت، أن وفدا إيرانيا برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، توجه إلى العاصمة العُمانية مسقط، لإجراء مفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال بقائي عبر منشور على منصة "إكس": "نحن نتجه مع مجموعة من زملائنا الأكثر خبرة إلى مسقط، برئاسة معالي وزير الخارجية الموقر (عباس عراقجي)".

وأضاف: "نحن عازمون على استخدام كل قدراتنا لحماية سلطة ومصالح إيران الوطنية".

ومساء أمس الجمعة، قالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، إن "وفدين من إيران والولايات المتحدة الأمريكية، سيصلان إلى العاصمة العُمانية لإجراء مفاوضات غير مباشرة، في 12 أبريل (نيسان الجاري) قبل الظهر، ومن المرجح أن تبدأ المفاوضات بعد الظهر. ويشارك في المفاوضات من الجانب الأمريكي المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ومن الجانب الإيراني وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. وسيكون الوسيط الذي سينقل الرسائل بين الأطراف خلال المفاوضات غير المباشرة هو وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي".

وبحسب بيانات موقع "فلايت رادار 24"، وصلت الطائرة التي يُحتمل أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، كان على متنها أثناء زيارته لروسيا، إلى عُمان.

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02:55 GMT
بدوره، قال المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن "المطلب الأول لإدارة الرئيس دونالد ترامب، في المفاوضات سيكون أن تُنهي طهران برنامجها النووي"، مشيرًا إلى أن التوصل إلى اتفاق قد يتطلب "تنازلات".
وأضاف ويتكوف أن "الاجتماع الأول مع الوفد الإيراني سيركز على بناء الثقة وأن التركيز سيكون على أهمية توصل الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، إلى اتفاق وليس على شروطه الدقيقة".

وحذّرت إيران من تأثير التهديدات العسكرية التي أطلقها الرئيس الأمريكي ترامب، مؤكدة أن ذلك قد يؤدي إلى "ردود فعل مثل إخراج مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونقل اليورانيوم المخصّب إلى أماكن آمنة"، وذلك حسبما أعلن علي شمخاني، مستشار المرشد الإيراني، في تصريح عبر منصة "إكس"، أول أمس الخميس.

وكان ترامب، قد هدد باستخدام القوة العسكرية ضد إيران، إذا لم توقف برنامجها النووي، وأكد دور إسرائيل في ذلك.
من جانبها، أكدت الحكومة الإيرانية على استعدادها للتفاوض بشرط "الاحترام المتبادل"، وأشار محمد إسلامي، رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، في تصريح متلفز يوم أمس، إلى أن العقوبات لم تؤثر على برنامج إيران النووي، بينما شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على أن المفاوضات لن تتم إذا استمرت سياسة "الضغوط القصوى" من واشنطن.

وانسحبت الولايات المتحدة الأميركية، بشكل أحادي من الاتفاق مع إيران بشان برنامج طهران النووي، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.

وتخضع إيران، بسبب تطوير برنامجها النووي، للعقوبات الأمريكية، والتي من بين أمور أخرى، تفرض حظرا على كل من الحسابات الحكومية وحسابات المسؤولين والكيانات القانونية.
وكالة: مفاوضات طهران وواشنطن غدا ستتم عبر "النصوص المكتوبة"
نائب الرئيس الإيراني: الغرب فشل في خطته لحرمان بلادنا من التكنولوجيا النووية
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