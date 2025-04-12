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Военнослужащий ВС РФ на новых освобожденных территориях в ДНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250412/القوات-الروسية-تحسن-مواقعها-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-وتكبد-القوات-الأوكرانية-خسائر-جسيمة-1099479641.html
القوات الروسية تحسن مواقعها في منطقة العملية العسكرية الخاصة وتكبد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة
القوات الروسية تحسن مواقعها في منطقة العملية العسكرية الخاصة وتكبد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على مواقع أكثر فائدة عملياتية على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة،... 12.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-12T10:54+0000
2025-04-12T10:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، عملياتها الهجومية، واتخذت خطوطًا ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوات الروسية القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت قوات كييف أكثر من 440 عسكريا، وعدد من المدافع الميدانية والمركبات القتالية".وتابع البيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوات الروسية القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف وفي جمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت قوات كييف أكثر من 250 عسكري، ودبابة وناقلات جند، وعدد من المدافع الميدانية، كما تم تدمير 3 محطات للحرب الإلكترونية و3 مستودعات للذخيرة".وأضاف البيان: "ألحق الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية، أضرارًا بالبنية التحتية للمطارات العسكرية ومصانع الإنتاج ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة ومحطة وقود للقوات المسلحة الأوكرانية، وتحشدات القوى البشرية والمعدات للعدو في 153 منطقة".وأشار البيان إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت 6 قنابل من طراز "جدام" و5 صورايخ من طراز "هيمارس" و154 مسيرة أوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تستهدف مقر اجتماع لقادة أوكرانيين ومدربين أجانبضابط روسي: جهاز أمن الدولة الأوكراني يعدم جنود جيشه الفارين من
https://sarabic.ae/20250412/الدفاع-الروسية-القوات-الأوكرانية-شنت-5-ضربات-على-منشآت-الطاقة-في-روسيا-خلال-الـ24-الساعة-الأخيرة-1099479088.html
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روسيا, العالم

القوات الروسية تحسن مواقعها في منطقة العملية العسكرية الخاصة وتكبد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة

10:54 GMT 12.04.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورجنود من قوات مجموعة "تسنتر" (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات "كورنيت" في اتجاه محور أفدييفكا بمنطقة العملية العسكرية الخاصة
جنود من قوات مجموعة تسنتر (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات كورنيت في اتجاه محور أفدييفكا بمنطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على مواقع أكثر فائدة عملياتية على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وكبدّت القوات المسلحة الأوكرانية، خسائر فادحة في العدة والعتاد.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، عملياتها الهجومية، واتخذت خطوطًا ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوات الروسية القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت قوات كييف أكثر من 440 عسكريا، وعدد من المدافع الميدانية والمركبات القتالية".

وأردف البيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، بتحسين الوضع التكتيكي على خطوط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 310 جنود، ومركبات قتالية وناقلات جند مدرعة أمريكية الصنع ومعدات قتالية مدرعة، وعدد من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطة حرب إلكترونية ومستودعين للذخيرة".

وتابع البيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوات الروسية القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف وفي جمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت قوات كييف أكثر من 250 عسكري، ودبابة وناقلات جند، وعدد من المدافع الميدانية، كما تم تدمير 3 محطات للحرب الإلكترونية و3 مستودعات للذخيرة".

وبحسب البيان، فإن "وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 155 عسكريا، ومركبات قتالية مدرعة وعدد من المدافع، كما تم تدمير مستودع وقود".

وأضاف البيان: "ألحق الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية، أضرارًا بالبنية التحتية للمطارات العسكرية ومصانع الإنتاج ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة ومحطة وقود للقوات المسلحة الأوكرانية، وتحشدات القوى البشرية والمعدات للعدو في 153 منطقة".
وأشار البيان إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت 6 قنابل من طراز "جدام" و5 صورايخ من طراز "هيمارس" و154 مسيرة أوكرانية".
الوضع في دونيتسك بعد القصف الصاروخي من قبل الجيش الأوكراني، 28 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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10:28 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تستهدف مقر اجتماع لقادة أوكرانيين ومدربين أجانب
ضابط روسي: جهاز أمن الدولة الأوكراني يعدم جنود جيشه الفارين من
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