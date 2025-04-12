https://sarabic.ae/20250412/القوات-الروسية-تحسن-مواقعها-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-وتكبد-القوات-الأوكرانية-خسائر-جسيمة-1099479641.html

القوات الروسية تحسن مواقعها في منطقة العملية العسكرية الخاصة وتكبد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة

القوات الروسية تحسن مواقعها في منطقة العملية العسكرية الخاصة وتكبد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على مواقع أكثر فائدة عملياتية على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة،... 12.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-12T10:54+0000

2025-04-12T10:54+0000

2025-04-12T10:54+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، عملياتها الهجومية، واتخذت خطوطًا ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوات الروسية القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت قوات كييف أكثر من 440 عسكريا، وعدد من المدافع الميدانية والمركبات القتالية".وتابع البيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوات الروسية القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف وفي جمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت قوات كييف أكثر من 250 عسكري، ودبابة وناقلات جند، وعدد من المدافع الميدانية، كما تم تدمير 3 محطات للحرب الإلكترونية و3 مستودعات للذخيرة".وأضاف البيان: "ألحق الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية، أضرارًا بالبنية التحتية للمطارات العسكرية ومصانع الإنتاج ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة ومحطة وقود للقوات المسلحة الأوكرانية، وتحشدات القوى البشرية والمعدات للعدو في 153 منطقة".وأشار البيان إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت 6 قنابل من طراز "جدام" و5 صورايخ من طراز "هيمارس" و154 مسيرة أوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تستهدف مقر اجتماع لقادة أوكرانيين ومدربين أجانبضابط روسي: جهاز أمن الدولة الأوكراني يعدم جنود جيشه الفارين من

https://sarabic.ae/20250412/الدفاع-الروسية-القوات-الأوكرانية-شنت-5-ضربات-على-منشآت-الطاقة-في-روسيا-خلال-الـ24-الساعة-الأخيرة-1099479088.html

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