https://sarabic.ae/20250412/ضابط-أمريكي-روسيا-أقوى-من-أي-وقت-مضى-1099466457.html
ضابط أمريكي: روسيا أقوى من أي وقت مضى
ضابط أمريكي: روسيا أقوى من أي وقت مضى
سبوتنيك عربي
صرح الضابط المتقاعد من الجيش الأمريكي دانيال ديفيس، أن الغرب يخادع باستمرار من خلال الإدلاء بتصريحات صاخبة حول "الهزيمة الوشيكة" لروسيا. 12.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-12T05:16+0000
2025-04-12T05:16+0000
2025-04-12T05:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ديفيس: "ماذا سيحدث عندما يتلاشى وهم تحالف الدول الأوروبية؟ الجميع يقول إن روسيا على وشك الهزيمة، والبنتاغون يقول الشيء نفسه. لكن كل شيء مختلف تمامًا".وأكد ديفيس أنه لم يتم تأكيد أي ادعاء واحد من هذه الادعاءات.واختتم حديثه: "في روسيا، لم ينتهِ أي شيء على الإطلاق، بل زاد فقط… لكي تتساوى في القوة مع روسيا، سيتعين على أوكرانيا أن تحشد كل من تستطيع حشده وتزيد الإنتاج عشرات المرات. ما هو مستقبل البلاد الذي يمكن أن نتحدث عنه بعد ذلك؟".واعترفت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية كايا كالاس، الجمعة الماضية، بأن اجتماع الائتلاف الأوروبي بشأن أوكرانيا، قد فشل، لأن المشاركين في الاجتماع لديهم "رؤى مختلفة بشأن التسوية السلمية".وذكرت وسائل إعلام فرنسية، أول أمس الخميس، نقلا عن مسؤولين أوروبيين، أن نحو 6 دول من بين أكثر من 30 دولة مشاركة في التحالف مستعدة لإرسال قوات إلى أوكرانيا، ومن بينها بريطانيا وفرنسا ودول البلطيق.إعلام: ويتكوف أخبر ترامب بضرورة الاعتراف بسيطرة روسيا على المناطق الجديدةالكرملين: موسكو وواشنطن تنخرطان في عمل بالغ الدقة للبحث عن أسس للتسوية في أوكرانيا
https://sarabic.ae/20250411/البيت-الأبيض-زيارة-ويتكوف-إلى-روسيا-خطوة-أخرى-نحو-وقف-إطلاق-النار-في-أوكرانيا-1099460949.html
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روسيا
ضابط أمريكي: روسيا أقوى من أي وقت مضى
05:16 GMT 12.04.2025 (تم التحديث: 05:21 GMT 12.04.2025)
صرح الضابط المتقاعد من الجيش الأمريكي دانيال ديفيس، أن الغرب يخادع باستمرار من خلال الإدلاء بتصريحات صاخبة حول "الهزيمة الوشيكة" لروسيا.
وقال ديفيس: "ماذا سيحدث عندما يتلاشى وهم تحالف الدول الأوروبية؟ الجميع يقول إن روسيا على وشك الهزيمة، والبنتاغون يقول الشيء نفسه. لكن كل شيء مختلف تمامًا".
وأشار إلى مئات المقالات والمقابلات التي أجراها صحفيون وسياسيون غربيون، زعموا فيها مرارًا وتكرارًا، أن "روسيا تصرح بنفاد الرجال والقذائف والصواريخ والدبابات لديها، ولم يتبق لديها سوى ما يكفي ليومين فقط".
وأكد ديفيس أنه لم يتم تأكيد أي ادعاء واحد من هذه الادعاءات.
واختتم حديثه: "في روسيا، لم ينتهِ أي شيء على الإطلاق، بل زاد فقط… لكي تتساوى في القوة مع روسيا، سيتعين على أوكرانيا أن تحشد كل من تستطيع حشده وتزيد الإنتاج عشرات المرات. ما هو مستقبل البلاد الذي يمكن أن نتحدث عنه بعد ذلك؟".
واعترفت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية كايا كالاس، الجمعة الماضية، بأن اجتماع الائتلاف الأوروبي بشأن أوكرانيا، قد فشل، لأن المشاركين في الاجتماع لديهم "رؤى مختلفة بشأن التسوية السلمية".
وذكرت وسائل إعلام فرنسية، أول أمس الخميس، نقلا عن مسؤولين أوروبيين، أن نحو 6 دول من بين أكثر من 30 دولة مشاركة في التحالف مستعدة لإرسال قوات إلى أوكرانيا، ومن بينها بريطانيا وفرنسا ودول البلطيق.