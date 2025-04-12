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الجزائر ترد على مالي بسحب السفراء وإغلاق الأجواء ، والأزمة تتسع لتشمل النيجر وبوركينا فاسو
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خبير: إسرائيل تحضر لمواجهة عسكرية مع تركيا على الأراضي السورية في حدود الجولان
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية بين الصين وواشنطن.. متى تنتهي؟
18:30 GMT
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حرب الرسوم الجمركية بين الصين وواشنطن.. متى تنتهي؟
09:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
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10:03 GMT
29 د
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عرب بوينت بودكاست
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18 د
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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
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خبير: إسرائيل تحضر لمواجهة عسكرية مع تركيا على الأراضي السورية في حدود الجولان
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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Военнослужащий ВС РФ на новых освобожденных территориях в ДНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250412/ضابط-أمريكي-روسيا-أقوى-من-أي-وقت-مضى-1099466457.html
ضابط أمريكي: روسيا أقوى من أي وقت مضى
ضابط أمريكي: روسيا أقوى من أي وقت مضى
سبوتنيك عربي
صرح الضابط المتقاعد من الجيش الأمريكي دانيال ديفيس، أن الغرب يخادع باستمرار من خلال الإدلاء بتصريحات صاخبة حول "الهزيمة الوشيكة" لروسيا. 12.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-12T05:16+0000
2025-04-12T05:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ديفيس: "ماذا سيحدث عندما يتلاشى وهم تحالف الدول الأوروبية؟ الجميع يقول إن روسيا على وشك الهزيمة، والبنتاغون يقول الشيء نفسه. لكن كل شيء مختلف تمامًا".وأكد ديفيس أنه لم يتم تأكيد أي ادعاء واحد من هذه الادعاءات.واختتم حديثه: "في روسيا، لم ينتهِ أي شيء على الإطلاق، بل زاد فقط… لكي تتساوى في القوة مع روسيا، سيتعين على أوكرانيا أن تحشد كل من تستطيع حشده وتزيد الإنتاج عشرات المرات. ما هو مستقبل البلاد الذي يمكن أن نتحدث عنه بعد ذلك؟".واعترفت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية كايا كالاس، الجمعة الماضية، بأن اجتماع الائتلاف الأوروبي بشأن أوكرانيا، قد فشل، لأن المشاركين في الاجتماع لديهم "رؤى مختلفة بشأن التسوية السلمية".وذكرت وسائل إعلام فرنسية، أول أمس الخميس، نقلا عن مسؤولين أوروبيين، أن نحو 6 دول من بين أكثر من 30 دولة مشاركة في التحالف مستعدة لإرسال قوات إلى أوكرانيا، ومن بينها بريطانيا وفرنسا ودول البلطيق.إعلام: ويتكوف أخبر ترامب بضرورة الاعتراف بسيطرة روسيا على المناطق الجديدةالكرملين: موسكو وواشنطن تنخرطان في عمل بالغ الدقة للبحث عن أسس للتسوية في أوكرانيا
https://sarabic.ae/20250411/البيت-الأبيض-زيارة-ويتكوف-إلى-روسيا-خطوة-أخرى-نحو-وقف-إطلاق-النار-في-أوكرانيا-1099460949.html
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روسيا
روسيا

ضابط أمريكي: روسيا أقوى من أي وقت مضى

05:16 GMT 12.04.2025 (تم التحديث: 05:21 GMT 12.04.2025)
© Sputnik . WASIM SULIMANأعمال التحضير ليوم النصر في الساحة الحمراء بتاريخ 20.04.2022 في العاصمة الروسية موسكو
أعمال التحضير ليوم النصر في الساحة الحمراء بتاريخ 20.04.2022 في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2025
© Sputnik . WASIM SULIMAN
تابعنا عبر
صرح الضابط المتقاعد من الجيش الأمريكي دانيال ديفيس، أن الغرب يخادع باستمرار من خلال الإدلاء بتصريحات صاخبة حول "الهزيمة الوشيكة" لروسيا.
وقال ديفيس: "ماذا سيحدث عندما يتلاشى وهم تحالف الدول الأوروبية؟ الجميع يقول إن روسيا على وشك الهزيمة، والبنتاغون يقول الشيء نفسه. لكن كل شيء مختلف تمامًا".

وأشار إلى مئات المقالات والمقابلات التي أجراها صحفيون وسياسيون غربيون، زعموا فيها مرارًا وتكرارًا، أن "روسيا تصرح بنفاد الرجال والقذائف والصواريخ والدبابات لديها، ولم يتبق لديها سوى ما يكفي ليومين فقط".

وأكد ديفيس أنه لم يتم تأكيد أي ادعاء واحد من هذه الادعاءات.
واختتم حديثه: "في روسيا، لم ينتهِ أي شيء على الإطلاق، بل زاد فقط… لكي تتساوى في القوة مع روسيا، سيتعين على أوكرانيا أن تحشد كل من تستطيع حشده وتزيد الإنتاج عشرات المرات. ما هو مستقبل البلاد الذي يمكن أن نتحدث عنه بعد ذلك؟".
ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للشرق الأوسط - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
البيت الأبيض: زيارة ويتكوف إلى روسيا خطوة أخرى نحو وقف إطلاق النار في أوكرانيا
أمس, 17:55 GMT
واعترفت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية كايا كالاس، الجمعة الماضية، بأن اجتماع الائتلاف الأوروبي بشأن أوكرانيا، قد فشل، لأن المشاركين في الاجتماع لديهم "رؤى مختلفة بشأن التسوية السلمية".
وذكرت وسائل إعلام فرنسية، أول أمس الخميس، نقلا عن مسؤولين أوروبيين، أن نحو 6 دول من بين أكثر من 30 دولة مشاركة في التحالف مستعدة لإرسال قوات إلى أوكرانيا، ومن بينها بريطانيا وفرنسا ودول البلطيق.
إعلام: ويتكوف أخبر ترامب بضرورة الاعتراف بسيطرة روسيا على المناطق الجديدة
الكرملين: موسكو وواشنطن تنخرطان في عمل بالغ الدقة للبحث عن أسس للتسوية في أوكرانيا
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