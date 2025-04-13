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أول طائرة روسية من طراز "إس جي-100" تنطلق في رحلة تجريبية
أول طائرة روسية من طراز "إس جي-100" تنطلق في رحلة تجريبية
سبوتنيك عربي
أعلنت الشركة الموحدة لصناعة الطائرات الروسية، أن النسخة الأولية من طائرة "إس جي-100" المصنوعة في إطار برنامج إحلال الصناعات المحلية محل الواردات، انطلقت في... 13.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-13T06:39+0000
2025-04-13T06:41+0000
روسيا
العالم
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وقام النموذج الأولي لطائرة "إس جي-100" الروسية المخصصة للرحلات القصيرة، والتي صنعها مركز "ياكوفليف" للإنتاج (جزء من شركة يو أي سي التابعة لشركة روستيخ الحكومية) في كومسومولسك أون أمور، بأول رحلة لها في 29 أغسطس 2024.وأوضحت الشركة أن "الطائرة التي تمت صناعتها في إطار برنامج إحلال الصناعات المحلية محل الواردات (الاستعاضة عن الاستيراد بالإنتاج الوطني)، مزودة بالأنظمة الروسية، لكن محركها من صنع روسي فرنسي مشترك".واستغرقت الرحلة حوالي 3 ساعات، وتم اختبار نظام التحكم في الطائرة بعد تحديث البرنامج، ما سمح بتوسيع الوظائف وسلامة الطيران.يذكر أن طائرات "إس جي-100" هي نسخة محدثة من طائرة "سوخوي سوبرجيت 100"، تمت صناعتها مع إحلال معظم المكونات الأجنبية الصنع بمكونات روسية، في إطار برنامج الإحلال محل الواردات أو الاستعاضة عن الاستيراد.أول رحلة لطائرة الركاب الروسية "سوبرجيت" بمحركات محلية الصنع...فيديوروسيا تكشف عن مروحية إطفاء حرائق متطورة في معرض "آيدكس 2025"... صور
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روسيا, العالم

أول طائرة روسية من طراز "إس جي-100" تنطلق في رحلة تجريبية

06:39 GMT 13.04.2025 (تم التحديث: 06:41 GMT 13.04.2025)
© Photo / PJSC (UAC)بدأت طائرة Superjet-100 قصيرة المدى اختبارات الطيران للحصول على الاعتماد
بدأت طائرة Superjet-100 قصيرة المدى اختبارات الطيران للحصول على الاعتماد - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2025
© Photo / PJSC (UAC)
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أعلنت الشركة الموحدة لصناعة الطائرات الروسية، أن النسخة الأولية من طائرة "إس جي-100" المصنوعة في إطار برنامج إحلال الصناعات المحلية محل الواردات، انطلقت في رحلة تجريبية وبلغت ارتفاعها الأقصى البالغ 12200 متر.
وقام النموذج الأولي لطائرة "إس جي-100" الروسية المخصصة للرحلات القصيرة، والتي صنعها مركز "ياكوفليف" للإنتاج (جزء من شركة يو أي سي التابعة لشركة روستيخ الحكومية) في كومسومولسك أون أمور، بأول رحلة لها في 29 أغسطس 2024.

وقالت الشركة في بيان: "في اليوم العالمي للطيران والملاحة الفضائية، تغلبت طائرة سوبر جيت على قوة الجاذبية الأرضية وصعدت إلى أعلى ارتفاع ممكن لها - 12200 متر، وهو ما يسمى بالسقف العملي لهذا النوع من الطائرات".

وأوضحت الشركة أن "الطائرة التي تمت صناعتها في إطار برنامج إحلال الصناعات المحلية محل الواردات (الاستعاضة عن الاستيراد بالإنتاج الوطني)، مزودة بالأنظمة الروسية، لكن محركها من صنع روسي فرنسي مشترك".
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واستغرقت الرحلة حوالي 3 ساعات، وتم اختبار نظام التحكم في الطائرة بعد تحديث البرنامج، ما سمح بتوسيع الوظائف وسلامة الطيران.

وأكدت الشركة أن التجارب كانت إيجابية، حسب تقييم الطاقم، معتبرة ذلك "خطوة أخرى نحو إصدار الترخيص" لهذا النموذج من الطائرات.

يذكر أن طائرات "إس جي-100" هي نسخة محدثة من طائرة "سوخوي سوبرجيت 100"، تمت صناعتها مع إحلال معظم المكونات الأجنبية الصنع بمكونات روسية، في إطار برنامج الإحلال محل الواردات أو الاستعاضة عن الاستيراد.
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