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روسيا تطور جهازا يستطيع التعرف على 90 شخصا في الدقيقة عبر قزحية العين
روسيا تطور جهازا يستطيع التعرف على 90 شخصا في الدقيقة عبر قزحية العين
سبوتنيك عربي
طورت شركة "أزيموت" (جزء من شركة "روستيخ" الحكومية) أول نظام تعريف بيومتري للأفراد يعتمد على قزحية العين في السوق المحلية، يمكنه التعرف على 90 شخصا في الدقيقة... 24.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-24T08:23+0000
2025-03-24T08:23+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
علماء روس
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وجاء في بيان للشركة: "طوّرت شركة الإنتاج "أزيموت" التابعة لشركة "روستيخ" الحكومية أول مجمع للأجهزة والبرمجيات (بي إي كا) لتحديد الهوية البيومترية للشخص بناءً على قزحية العين في السوق المحلية".يشار إلى أن مجمع "فزور" قادر على التعرف على الشخص بدقة ودون تلامس في بضع ثوانٍ. وذكرت شركة "روستيخ" أن طريقة تحديد الهوية تستبعد إمكانية التزوير وهي دقيقة عمليا مثل تحليل الحمض النووي.وأفادت شركة "روستيخ" أن "نظام "فزور بي إي كا" قادر على حل المشكلات الأمنية، سواءً في المرافق المحظورة أو في الأماكن ذات الكثافة السكانية العالية. وحسب إعداداته، يستطيع النظام تحديد هوية من 40 إلى 90 شخصًا في الدقيقة".وبحسب الشركة، فقد خضع النظام بالفعل للتشغيل التجريبي في المنشآت الصناعية وفي عدد من وكالات إنفاذ القانون.روسيا تكشف عن مروحية إطفاء حرائق متطورة في معرض "آيدكس 2025"... صوريعزز الأمان الجوي... روسيا تطور نظام قيادة آلي مبتكر للطائرات الصغيرة
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, علماء روس
روسيا, أخبار روسيا اليوم, علماء روس

روسيا تطور جهازا يستطيع التعرف على 90 شخصا في الدقيقة عبر قزحية العين

08:23 GMT 24.03.2025
© Photo / unsplash/ian dooleyالعين
العين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2025
© Photo / unsplash/ian dooley
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طورت شركة "أزيموت" (جزء من شركة "روستيخ" الحكومية) أول نظام تعريف بيومتري للأفراد يعتمد على قزحية العين في السوق المحلية، يمكنه التعرف على 90 شخصا في الدقيقة عبر قزحية العين.
وجاء في بيان للشركة: "طوّرت شركة الإنتاج "أزيموت" التابعة لشركة "روستيخ" الحكومية أول مجمع للأجهزة والبرمجيات (بي إي كا) لتحديد الهوية البيومترية للشخص بناءً على قزحية العين في السوق المحلية".
يشار إلى أن مجمع "فزور" قادر على التعرف على الشخص بدقة ودون تلامس في بضع ثوانٍ. وذكرت شركة "روستيخ" أن طريقة تحديد الهوية تستبعد إمكانية التزوير وهي دقيقة عمليا مثل تحليل الحمض النووي.
وأكدت المؤسسة الحكومية أيضًا أن المجمع عبارة عن تطوير محلي بالكامل، بما في ذلك البرمجيات.
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وأفادت شركة "روستيخ" أن "نظام "فزور بي إي كا" قادر على حل المشكلات الأمنية، سواءً في المرافق المحظورة أو في الأماكن ذات الكثافة السكانية العالية. وحسب إعداداته، يستطيع النظام تحديد هوية من 40 إلى 90 شخصًا في الدقيقة".
وبحسب الشركة، فقد خضع النظام بالفعل للتشغيل التجريبي في المنشآت الصناعية وفي عدد من وكالات إنفاذ القانون.
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