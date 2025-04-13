https://sarabic.ae/20250413/البحرية-الإيرانية-ردنا-على-الأعداء-سيكون-ساحقا-وباعثا-على-الندم-1099497345.html

البحرية الإيرانية: ردنا على الأعداء سيكون ساحقا وباعثا على الندم

البحرية الإيرانية: ردنا على الأعداء سيكون ساحقا وباعثا على الندم

سبوتنيك عربي

شدد العقيد البحري الركن حسن مقصود لو، قائد المنطقة البحرية الأولى (إمامت) التابعة للقوات البحرية في الجيش الإيراني، على الجاهزية الكاملة للقوات للرد الفوري على... 13.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-13T07:07+0000

2025-04-13T07:07+0000

2025-04-13T07:08+0000

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جاء ذلك خلال اجتماع عُقد، أمس السبت، لقادة ومديري هذه المنطقة الاستراتيجية، إذ أشار العقيد مقصود لو، إلى أن "القوات البحرية الإيرانية على أتمّ الاستعداد للدفاع عن البلاد، وأن قدراتها الدفاعية ضاربة وحاسمة"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وتطرق مقصود لو، في حديثه، إلى المواقف الأمريكية تجاه البحرية الإيرانية، لافتًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصف ضباطه بـ"الحمقى وغير المطلعين"، في سياق تعليقه على أداء قواته أمام البحرية الإيرانية، واصفا المدمرة الإيرانية "زاغروس" بـ"الشبح الأبيض الإيراني".وأكد القائد العسكري الإيراني أن "قوات النخبة الشجاعة في البحرية الإيرانية، لا تقاتل أبدا ضمن قواعد العدو أو على أرضه المسمومة"، في إطار ما وصفه بـ"الحرب الهجينة ضد إيران".وفي 30 مارس/ آذار الماضي، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران بـ"قصف غير مسبوق"، إذا لم تتوصل مع الولايات المتحدة الأمريكية، إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل أحادي من الاتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.وتخضع إيران، بسبب تطوير برنامجها النووي، للعقوبات الأمريكية، والتي من بين أمور أخرى، تفرض حظرا على كل من الحسابات الحكومية وحسابات المسؤولين والكيانات القانونية.

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