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مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية بين الصين وواشنطن.. متى تنتهي؟
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عرب بوينت بودكاست
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الإنسان والثقافة
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عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
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عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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موسكو : مباحثات بوتين مع ويتكوف كانت مثمرة و إيران تؤكد إنها ستمنح المحادثات مع واشنطن فرصة حقيقية
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مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
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29 د
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البحرية الإيرانية: ردنا على الأعداء سيكون ساحقا وباعثا على الندم
البحرية الإيرانية: ردنا على الأعداء سيكون ساحقا وباعثا على الندم
سبوتنيك عربي
شدد العقيد البحري الركن حسن مقصود لو، قائد المنطقة البحرية الأولى (إمامت) التابعة للقوات البحرية في الجيش الإيراني، على الجاهزية الكاملة للقوات للرد الفوري على... 13.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-13T07:07+0000
2025-04-13T07:08+0000
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جاء ذلك خلال اجتماع عُقد، أمس السبت، لقادة ومديري هذه المنطقة الاستراتيجية، إذ أشار العقيد مقصود لو، إلى أن "القوات البحرية الإيرانية على أتمّ الاستعداد للدفاع عن البلاد، وأن قدراتها الدفاعية ضاربة وحاسمة"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وتطرق مقصود لو، في حديثه، إلى المواقف الأمريكية تجاه البحرية الإيرانية، لافتًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصف ضباطه بـ"الحمقى وغير المطلعين"، في سياق تعليقه على أداء قواته أمام البحرية الإيرانية، واصفا المدمرة الإيرانية "زاغروس" بـ"الشبح الأبيض الإيراني".وأكد القائد العسكري الإيراني أن "قوات النخبة الشجاعة في البحرية الإيرانية، لا تقاتل أبدا ضمن قواعد العدو أو على أرضه المسمومة"، في إطار ما وصفه بـ"الحرب الهجينة ضد إيران".وفي 30 مارس/ آذار الماضي، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران بـ"قصف غير مسبوق"، إذا لم تتوصل مع الولايات المتحدة الأمريكية، إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل أحادي من الاتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.وتخضع إيران، بسبب تطوير برنامجها النووي، للعقوبات الأمريكية، والتي من بين أمور أخرى، تفرض حظرا على كل من الحسابات الحكومية وحسابات المسؤولين والكيانات القانونية.
https://sarabic.ae/20250405/قائد-الحرس-الثوري-الإيراني-مستعدون-لأي-حرب-وإسرائيل-تعيش-حالة-من-التوتر-والإحباط-1099244613.html
https://sarabic.ae/20250410/الحرس-الثوري-الإيراني-أمريكا-وإسرائيل-عاجزتان-عن-إدراك-السبب-وراء-دقة-صواريخنا-1099428020.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب

البحرية الإيرانية: ردنا على الأعداء سيكون ساحقا وباعثا على الندم

07:07 GMT 13.04.2025 (تم التحديث: 07:08 GMT 13.04.2025)
© Sputnik . Said Tsarnaevسفن البحرية الإيرانية تصل إلى ميناء محج قلعة التابع لأسطول بحر قزوين
سفن البحرية الإيرانية تصل إلى ميناء محج قلعة التابع لأسطول بحر قزوين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2025
© Sputnik . Said Tsarnaev
تابعنا عبر
شدد العقيد البحري الركن حسن مقصود لو، قائد المنطقة البحرية الأولى (إمامت) التابعة للقوات البحرية في الجيش الإيراني، على الجاهزية الكاملة للقوات للرد الفوري على أي تهديد، مؤكدًا أن رد بلاده "على الأعداء سيكون قاسيا، وسيتسبب لهم في الندم".
جاء ذلك خلال اجتماع عُقد، أمس السبت، لقادة ومديري هذه المنطقة الاستراتيجية، إذ أشار العقيد مقصود لو، إلى أن "القوات البحرية الإيرانية على أتمّ الاستعداد للدفاع عن البلاد، وأن قدراتها الدفاعية ضاربة وحاسمة"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وتطرق مقصود لو، في حديثه، إلى المواقف الأمريكية تجاه البحرية الإيرانية، لافتًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصف ضباطه بـ"الحمقى وغير المطلعين"، في سياق تعليقه على أداء قواته أمام البحرية الإيرانية، واصفا المدمرة الإيرانية "زاغروس" بـ"الشبح الأبيض الإيراني".
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وأكد القائد العسكري الإيراني أن "قوات النخبة الشجاعة في البحرية الإيرانية، لا تقاتل أبدا ضمن قواعد العدو أو على أرضه المسمومة"، في إطار ما وصفه بـ"الحرب الهجينة ضد إيران".
وفي 30 مارس/ آذار الماضي، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران بـ"قصف غير مسبوق"، إذا لم تتوصل مع الولايات المتحدة الأمريكية، إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.
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الحرس الثوري الإيراني: أمريكا وإسرائيل عاجزتان عن إدراك السبب وراء دقة صواريخنا
10 أبريل, 19:25 GMT
وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل أحادي من الاتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
وتخضع إيران، بسبب تطوير برنامجها النووي، للعقوبات الأمريكية، والتي من بين أمور أخرى، تفرض حظرا على كل من الحسابات الحكومية وحسابات المسؤولين والكيانات القانونية.
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