https://sarabic.ae/20250413/المبعوثة-الأممية-في-ليبيا-تشدد-على-ضمان-تسيير-عملية-سياسية-ناجحة-يقودها-الليبيون-1099509976.html

المبعوثة الأممية في ليبيا تشدد على ضمان تسيير عملية سياسية ناجحة يقودها الليبيون

المبعوثة الأممية في ليبيا تشدد على ضمان تسيير عملية سياسية ناجحة يقودها الليبيون

سبوتنيك عربي

أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام رئيسة البعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتيه، اليوم الأحد، ضرورة تأمين دعم الفاعلين الدوليين والإقليميين لنجاح العملية... 13.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-13T17:00+0000

2025-04-13T17:00+0000

2025-04-13T17:00+0000

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وذكرت بوابة "الوسط"، مساء اليوم الأحد، أن تأكيد تيتيه جاء خلال سلسلة من الاجتماعات الثنائية الرفيعة المستوى التي عقدتها مع مجموعة من الشركاء والأطراف الإقليمية المهمة الملتزمة بدعم العملية السياسية الليبية.وهو ما أكدته على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي الرابع، حيث التقت تيتيه خلال مشاركتها مع وزراء خارجية كل من مصر بدر عبد العاطي، وتونس محمد النفطي، والجزائر أحمد عطاف، ونائب وزير الخارجية التركي، الدكتور برهان الدين دوران، وممثلين عن حلف شمال الأطلسي "ناتو"، إضافة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان.وشددت هانا تيتيه خلال تلك الاجتماعات على إعادة تنشيط الآلية لتيسير التواصل بين الدول المجاورة الأكثر تأثرا بالتطورات في ليبيا، مشيرة إلى التزام الأمم المتحدة بتيسير عملية سياسية ليبية شاملة تستند إلى وحدة ليبيا والملكية الوطنية.وكانت الأحزاب السياسية قد طالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بالإعلان عن إطلاق عملية سياسية شاملة في أسرع وقت ممكن، تبدأ بتشكيل لجنة حوار سياسي تتكون من ممثلي الأحزاب السياسية، بما يضمن التمثيل الحقيقي للطيف الوطني داخل هذا المسار.كما دعت إلى أن "تكون أولويات لجنة الحوار السياسي هي وضع وتنفيذ آلية موضوعية وشفافة لتشكيل حكومة موحدة، تكون قادرة على بسط سلطتها على كامل التراب الليبي، وتعمل على إنهاء الانقسام السياسي والإداري".وأشارت الأحزاب إلى أهمية "اعتماد مبدأ الاستفتاء الشعبي كأداة رئيسية لتفادي الانسدادات السياسية المتكررة، وإتاحة الفرصة أمام الشعب الليبي لممارسة حقه في اتخاذ القرار بشأن مستقبل البلاد ومسارات الخروج من الأزمات".وفي ختام البيان، دعت الأحزاب بعثة الأمم المتحدة إلى لعب دور الضامن لتنفيذ مخرجات الحوار السياسي، ومتابعة مدى التزام الجهات المعنية بها، مع اتخاذ إجراءات ضد الأطراف المعرقلة للعملية السياسية.

https://sarabic.ae/20250406/برلماني-ليبي-يحذر-ليبيا-تغرق-في-وحل-الفساد-والاقتصاد-يواجه-خطر-الانهيار-1099279532.html

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