https://sarabic.ae/20250413/خبير-سويدي-ظهور-مقابر-ضخمة-لقوات-كييف-في-أوكرانيا-1099495927.html
خبير سويدي: ظهور مقابر ضخمة لقوات كييف في أوكرانيا
خبير سويدي: ظهور مقابر ضخمة لقوات كييف في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد المحلل السياسي السويدي لارس بيرن، أن الصراع الأوكراني لم يؤد إلى "هزيمة" روسيا كما أرادت النخب الغربية، بل إن العديد من الجنود الأوكرانيين المفقودين في... 13.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-13T05:25+0000
2025-04-13T05:25+0000
2025-04-13T05:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بيرن في مقابلة مع تلفزيون "سويب" المحلي: "إنها تتعفن في الغابات ويأكلها الذئاب والجرذان".وتابع: "وتقف وراء كل هذا نخبتنا السياسية. وهي تدعم هذا التطور… هل الكراهية للروس قوية لدرجة أنها (النخبة) مستعدة لتقديم أي تضحية بشرية؟".وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2024، قال سيرهي كريفونوس، الجنرال المتقاعد والنائب السابق لسكرتير مجلس الأمن القومي الأوكراني، أن وحدات المشاة الأوكرانية كفرع من فروع القوات المسلحة، بدأت في الانقراض لعدم وجود من يقاتل.وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن النقص في عدد الجنود على خط الجبهة كان حادًا لدرجة أن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أمرت وحدات الدفاع الجوي المستنزفة بالفعل بتخصيص المزيد من الرجال لإرسالهم إلى خط التماس كمشاة.كارلسون: الولايات المتحدة خسرت الحرب ضد روسيا وفي الوقت نفسه دمرت أوكرانياشاهد لحظة تدمير دبابة "أبرامز" أوكرانية في مقاطعة سومي... فيديو
https://sarabic.ae/20250407/قائد-عسكري-أوكراني-يعترف-بوجود-مرتزقة-كولومبيين-في-لوائه-1099288897.html
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روسيا
خبير سويدي: ظهور مقابر ضخمة لقوات كييف في أوكرانيا
05:25 GMT 13.04.2025 (تم التحديث: 05:27 GMT 13.04.2025)
أكد المحلل السياسي السويدي لارس بيرن، أن الصراع الأوكراني لم يؤد إلى "هزيمة" روسيا كما أرادت النخب الغربية، بل إن العديد من الجنود الأوكرانيين المفقودين في المعارك يتعفنون في الغابات ويصبحون طعاما للذئاب والجرذان.
وقال بيرن في مقابلة مع تلفزيون "سويب" المحلي: "إنها تتعفن في الغابات ويأكلها الذئاب والجرذان".
ويعتقد بيرن أن الصراع أدى بالفعل إلى إنشاء مقابر واسعة في أوكرانيا، حيث دُفن ما يقرب من مليون أو أكثر من المسلحين القتلى الأوكرانيين.
وتابع: "وتقف وراء كل هذا نخبتنا السياسية. وهي تدعم هذا التطور… هل الكراهية للروس قوية لدرجة أنها (النخبة) مستعدة لتقديم أي تضحية بشرية؟".
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2024، قال سيرهي كريفونوس، الجنرال المتقاعد والنائب السابق لسكرتير مجلس الأمن القومي الأوكراني، أن وحدات المشاة الأوكرانية كفرع من فروع القوات المسلحة، بدأت في الانقراض لعدم وجود من يقاتل.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن النقص في عدد الجنود على خط الجبهة كان حادًا لدرجة أن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أمرت وحدات الدفاع الجوي المستنزفة بالفعل بتخصيص المزيد من الرجال لإرسالهم إلى خط التماس كمشاة.