https://sarabic.ae/20250413/مذبحة-النخيل-آفة-خطيرة-تهدد-نحو-مليون-نخلة-في-دولة-عربية-1099505458.html

"مذبحة النخيل"... آفة خطيرة تهدد نحو مليون نخلة في دولة عربية

"مذبحة النخيل"... آفة خطيرة تهدد نحو مليون نخلة في دولة عربية

سبوتنيك عربي

تواجه واحات النخيل في إحدى الدول العربية، تهديدًا بيئيًا واقتصاديًا مع تفشّي آفة زراعية خطيرة، بدأت في اجتياح عدد من المناطق الزراعية، ما أثار قلق المزارعين... 13.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-13T12:12+0000

2025-04-13T12:12+0000

2025-04-13T12:12+0000

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واجتاحت "سوسة النخيل الحمراء"، مناطق واسعة في ليبيا، خاصة في مدينة أوجلة، ما أثار قلق المزارعين بشأن مصير محاصيل التمور. وقال عميد بلدية أوجلة محمد بترون، إن "نحو 30% من المزارع تأثرت بالتفشي، بينما يعمل جهاز الرقابة الزراعية بإمكانيات محدودة".وأضاف بترون أن "أكثر من 900 ألف نخلة في المدينة مهددة، بسبب استمرار تفشي حشرة سوسة النخيل"، قائلاً إن "الحكومتين، في طرابلس وبنغازي، لم تقدما أي دعم فعلي حتى الآن للتصدي لهذه المشكلة".يذكر أن "سوسة النخيل" هي حشرة موطنها الأصلي جنوب شرق آسيا، لكنها انتشرت بسرعة في دول عربية عدة، وتعد من أكثر الآفات فتكًا بأشجار النخيل، إذ تهاجم جذوع النخيل من الداخل وتؤدي إلى موتها في غضون أشهر قليلة.ويشار إلى أن ليبيا تمتلك أكثر من 10 ملايين نخلة، ويبلغ إجمالي الإنتاج في المتوسط 180 ألف طن سنويًا، يتم تصدير 50 ألف طن منها، حسب إحصائيات وتقديرات وزارة الزراعة الليبية، العام الماضي.ما الظروف التي دفعت سكان واحة قبرعون جنوبي ليبيا لمغادرتها؟

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