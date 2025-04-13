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https://sarabic.ae/20250413/مذبحة-النخيل-آفة-خطيرة-تهدد-نحو-مليون-نخلة-في-دولة-عربية-1099505458.html
"مذبحة النخيل"... آفة خطيرة تهدد نحو مليون نخلة في دولة عربية
"مذبحة النخيل"... آفة خطيرة تهدد نحو مليون نخلة في دولة عربية
سبوتنيك عربي
تواجه واحات النخيل في إحدى الدول العربية، تهديدًا بيئيًا واقتصاديًا مع تفشّي آفة زراعية خطيرة، بدأت في اجتياح عدد من المناطق الزراعية، ما أثار قلق المزارعين... 13.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-13T12:12+0000
2025-04-13T12:12+0000
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واجتاحت "سوسة النخيل الحمراء"، مناطق واسعة في ليبيا، خاصة في مدينة أوجلة، ما أثار قلق المزارعين بشأن مصير محاصيل التمور. وقال عميد بلدية أوجلة محمد بترون، إن "نحو 30% من المزارع تأثرت بالتفشي، بينما يعمل جهاز الرقابة الزراعية بإمكانيات محدودة".وأضاف بترون أن "أكثر من 900 ألف نخلة في المدينة مهددة، بسبب استمرار تفشي حشرة سوسة النخيل"، قائلاً إن "الحكومتين، في طرابلس وبنغازي، لم تقدما أي دعم فعلي حتى الآن للتصدي لهذه المشكلة".يذكر أن "سوسة النخيل" هي حشرة موطنها الأصلي جنوب شرق آسيا، لكنها انتشرت بسرعة في دول عربية عدة، وتعد من أكثر الآفات فتكًا بأشجار النخيل، إذ تهاجم جذوع النخيل من الداخل وتؤدي إلى موتها في غضون أشهر قليلة.ويشار إلى أن ليبيا تمتلك أكثر من 10 ملايين نخلة، ويبلغ إجمالي الإنتاج في المتوسط 180 ألف طن سنويًا، يتم تصدير 50 ألف طن منها، حسب إحصائيات وتقديرات وزارة الزراعة الليبية، العام الماضي.ما الظروف التي دفعت سكان واحة قبرعون جنوبي ليبيا لمغادرتها؟
https://sarabic.ae/20250411/زائر-مخيف-يهدد-ليبيا-بـموجة-ثانية-تنهك-اقتصاد-البلاد--1099433329.html
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, محاصيل زراعية, محاصيل, حشرة, حشرات, الحشرات, منوعات
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, محاصيل زراعية, محاصيل, حشرة, حشرات, الحشرات, منوعات

"مذبحة النخيل"... آفة خطيرة تهدد نحو مليون نخلة في دولة عربية

12:12 GMT 13.04.2025
© AP Photo / Marco Garciaيُرى توهج ثوران ماونا لوا من خلال بستان من أشجار النخيل، في كونا، هاواي. 28 نوفمبر، 2022
يُرى توهج ثوران ماونا لوا من خلال بستان من أشجار النخيل، في كونا، هاواي. 28 نوفمبر، 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2025
© AP Photo / Marco Garcia
تابعنا عبر
تواجه واحات النخيل في إحدى الدول العربية، تهديدًا بيئيًا واقتصاديًا مع تفشّي آفة زراعية خطيرة، بدأت في اجتياح عدد من المناطق الزراعية، ما أثار قلق المزارعين بشأن مصير محاصيل التمور، التي يعتمدون عليها بشكل كبير كمورد رزق لهم.
واجتاحت "سوسة النخيل الحمراء"، مناطق واسعة في ليبيا، خاصة في مدينة أوجلة، ما أثار قلق المزارعين بشأن مصير محاصيل التمور. وقال عميد بلدية أوجلة محمد بترون، إن "نحو 30% من المزارع تأثرت بالتفشي، بينما يعمل جهاز الرقابة الزراعية بإمكانيات محدودة".
وأضاف بترون أن "أكثر من 900 ألف نخلة في المدينة مهددة، بسبب استمرار تفشي حشرة سوسة النخيل"، قائلاً إن "الحكومتين، في طرابلس وبنغازي، لم تقدما أي دعم فعلي حتى الآن للتصدي لهذه المشكلة".

وأشار بترون إلى أن "جهاز الرقابة الزراعية يعمل بإمكانيات محدودة، وأن نحو 30% من المزارع تأثرت، وسط حاجة ماسة لتدخل عاجل ومعدات متطورة للسيطرة على الأزمة".

الجراد - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2025
"زائر مخيف" يهدد ليبيا بـ"موجة ثانية" تنهك اقتصاد البلاد
11 أبريل, 06:28 GMT
يذكر أن "سوسة النخيل" هي حشرة موطنها الأصلي جنوب شرق آسيا، لكنها انتشرت بسرعة في دول عربية عدة، وتعد من أكثر الآفات فتكًا بأشجار النخيل، إذ تهاجم جذوع النخيل من الداخل وتؤدي إلى موتها في غضون أشهر قليلة.
ويشار إلى أن ليبيا تمتلك أكثر من 10 ملايين نخلة، ويبلغ إجمالي الإنتاج في المتوسط 180 ألف طن سنويًا، يتم تصدير 50 ألف طن منها، حسب إحصائيات وتقديرات وزارة الزراعة الليبية، العام الماضي.
ما الظروف التي دفعت سكان واحة قبرعون جنوبي ليبيا لمغادرتها؟
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