https://sarabic.ae/20250413/وفد-من-حماس-في-القاهرة-لا-صفقة-أسرى-دون-وقف-الحرب-وواشنطن-وطهران-تواصلان-الحوار-الأسبوع-المقبل-1099506694.html
وفد من حماس في القاهرة: لا صفقة أسرى دون وقف الحرب… وواشنطن وطهران تواصلان الحوار الأسبوع المقبل
وفد من حماس في القاهرة: لا صفقة أسرى دون وقف الحرب… وواشنطن وطهران تواصلان الحوار الأسبوع المقبل
سبوتنيك عربي
استبقت حركة "حماس" الفلسطينية مفاوضاتها في القاهرة مع مسؤولين مصريين، بتأكيدها أن الإفراج عن المحتجزين مرهون بوقف الحرب. 13.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-13T13:31+0000
2025-04-13T13:31+0000
2025-04-13T13:31+0000
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وفد من حماس في القاهرة: لا صفقة أسرى دون وقف الحرب… وواشنطن وطهران تواصلان الحوار الأسبوع المقبل
سبوتنيك عربي
وفد من حماس في القاهرة: لا صفقة أسرى دون وقف الحرب… وواشنطن وطهران تواصلان الحوار الأسبوع المقبل
تأتي هذه المفاوضات في وقت تبادلت فيه القاهرة وتل أبيب مسودات بشأن المقترح المصري حول غزة.وطالب وزير الخارجية المصرية، بدر عبد العاطي، إسرائيل بالعودة إلى التزاماتها باتفاق وقف إطلاق النار في غزة.في السياق ذاته، قال الجيش الإسرائيلي، إن قواته أكملت "تطويق" رفح بجنوب قطاع غزة، مضيفا أن قوات من اللواء 188، ولواء غولاني، انتهت من إقامة محور "موراغ" "الذي يقسم جنوب قطاع غزة بين رفح وخان يونس".وأشار التلولي إلى أن "الاحتلال من جهة مقابلة يستخدم ورقة المحتجزين لابتزاز حركة "حماس"، والتمسك بمبدأ استمرار الحرب وفرض وقائع احتلالية جديدة"، مضيفا أن "تلك الوقائع الاحتلالية تتمثل في تقطيع القطاع لخمسة أجزاء، وإنشاء محاور عسكرية جديدة بعد "نتساريم" و"كيسوفيم" مثل "موراغ"، مما سينعكس سلبا على المفاوضات القادمة".واشنطن وطهران تختتمان جولة أولى من التفاوض.. وتتفقان على مواصلة الحوار الأسبوع المقبلاختتمت أمريكا وإيران الجولة الأولى من المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني في سلطنة عُمان، والتي وصفتها طهران بأنها محادثات تمّت وسط أجواء "إيجابية وبنّاءة" وتساعد على مواصلة المفاوضات، على أن تعقد الجولة التالية السبت المقبل على الأرجح.وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، عبر منصة "تلغرام"، إن واشنطن وطهران ستواصلان المحادثات السبت المقبل على الأرجح، لافتاً إلى أن المحادثات جرت في أجواء "بناءة وإيجابية" تساعد على مواصلة المفاوضات.وأضاف الوزير الإيراني أن "المفاوضات المقبلة ستكون في مكان آخر، ولكن بوساطة عمانية"، متابعا: "نسعى لاتفاق بأسرع وقت ممكن، لكن نعرف أن التوصل إليه لن يكون سهلا".وذكر عراقجي أن الوفدين الإيراني والأمريكي تقابلا لفترة وجيزة بعد الخروج من المفاوضات، مشيراً إلى أن الطرفين أكدا "حرصهما على إنجاح المفاوضات".وأوضح الشلبي في تصريحات لـ"سبوتنيك" أنه "إذا فشلت المفاوضات فمن المستبعد أن تقوم حرب بين الأطراف، فلا أحد يرغب في الحرب، والأمر الثاني هو تساؤل من الذي سيذهب في هذه الحرب مع أمريكا، علما بأن أوروبا في حالة انفصام عن أمريكا لأسباب كثيرة من الرسوم الجمركية المفروضة مؤخرا، وبالتالي لا يمكن نشوب حرب بين طهران وواشنطن، كما أنه ليس من مصلحة إسرائيل الذهاب إلى حرب".بعد الاتفاق مع "قسد".. الجيش السوري يبدأ دخول سد "تشرين"بدأت قوات الجيش السوري، الدخول إلى "سد تشرين" في ريف حلب الشرقي لفرض الأمن بالمنطقة، تنفيذا للاتفاق المبرم مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).كانت وسائل إعلام محلية أفادت بتوصل "قسد" والحكومة السورية إلى اتفاق بتسليم إدارة السد إلى الحكومة المركزية ضمن تفاهمات تركية - أمريكية بالتنسيق مع الحكومة السورية لوقف المعارك شمالي البلاد، على أن تتولى فرق فنية من موظفي الحكومة السورية إدارة السد وتشغيله وإجراء الصيانة لضمان أمن المنشأة واستقرار عملية توليد الكهرباء وتحسينها، في الفترة المقبلة.في السياق ذاته، استقبل قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي في مدينة الحسكة، وفدا من الإدارة السورية يضم محمد قناطري رئيس اللجنة الحكومية المكلّفة بإتمام الاتفاقية التي تم توقيعها في 10 مارس/ آذار بين "قسد" ودمشق، لمناقشة إتمام بنود الاتفاقية، والتأكيد على استمرار خفض التصعيد ووقف الأعمال القتالية في البلاد، بما فيها تحييد سد تشرين من الهجمات العسكرية.وأشار مقصود في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "الهدف من هذا التوافق هو تجنب الاصطدام بين "قسد" والجيش السوري الجديد"، مضيفا أن "تركيا أعلنت قبولا مبطنا بأن تذهب الإدارة السورية الجديدة مع "قسد"، وبعدها أعلنت أنقرة أنها ستخفف من نفوذها العسكري في سوريا بناء على مطالب إسرائيلية وأمريكية.المبعوث الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا يقترح تمركز قوات بريطانية وفرنسية غربي أوكرانيا مع وقف إطلاق النار بين كييف وموسكوصرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن المفاوضات الرامية لحل الأزمة الأوكرانية تسير على ما يرام.وقال ترامب "هناك لحظة يصبح فيها الأمر، إما أن تثبت جدارتك أوالصمت، وسنرى ما سيحدث، لكني أعتقد أن الأمور تسير على ما يرام".من جانبه، اقترح كيث كيلوغ، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أوكرانيا، إنشاء مناطق سيطرة لحلفاء كييف في البلاد ضمن حل ينهي الصراع مع روسيا.وقال المبعوث الأمريكي، كيث كيلوغ، إن أوكرانيا ما بعد الحرب قد تكون شبيهة بـ"برلين ما بعد الحرب العالمية الثانية" مع وجود قوات أوروبية وروسية يفصل بينها نهر دنيبرو كمنطقة عازلة.وقد أعربت دول عدة مثل فرنسا والمملكة المتحدة عن دعمها فكرة أن يكون هناك وجود عسكري أوروبي لحفظ السلام في أوكرانيا، واقترحتا أن تكونا جزءا منه بمجرد انتهاء الصراع.وأضاف البني أن "روسيا تريد سلاما دائما يقوم على حفظ الأمن القومي الروسي، وسحب السلاح من الجيش الأوكراني، وغيرها من النقاط التي جاءت على لسان كل المسؤولين الروس، بأنهم متمسكون على المقاربة التي قدمتها روسيا في نهاية عام 2023، وتجاهلها الغرب".
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عالم سبوتنيك, روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار سوريا اليوم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, سلطنة عمان, حركة حماس, إسرائيل, مصر, أخبار فلسطين اليوم, غزة, аудио
عالم سبوتنيك, روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار سوريا اليوم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, سلطنة عمان, حركة حماس, إسرائيل, مصر, أخبار فلسطين اليوم, غزة, аудио
وفد من حماس في القاهرة: لا صفقة أسرى دون وقف الحرب… وواشنطن وطهران تواصلان الحوار الأسبوع المقبل
استبقت حركة "حماس" الفلسطينية مفاوضاتها في القاهرة مع مسؤولين مصريين، بتأكيدها أن الإفراج عن المحتجزين مرهون بوقف الحرب.
تأتي هذه المفاوضات في وقت تبادلت فيه القاهرة وتل أبيب مسودات بشأن المقترح المصري حول غزة.
وطالب وزير الخارجية المصرية، بدر عبد العاطي، إسرائيل بالعودة إلى التزاماتها باتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
في السياق ذاته، قال الجيش الإسرائيلي، إن قواته أكملت "تطويق" رفح بجنوب قطاع غزة، مضيفا أن قوات من اللواء 188، ولواء غولاني، انتهت من إقامة محور "موراغ"
"الذي يقسم جنوب قطاع غزة بين رفح وخان يونس".
قال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور شفيق التلولي، إن "حركة "حماس" تصر على ورقة المحتجزين مقابل وقف الحرب، لأن ذلك من وجهة نظرها سيؤمن مستقبلها"، لافتا في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أنه "لم يعد بيد "حماس" أوراق ضغط أخرى بعد تقويض معظم قدراتها العسكرية".
وأشار التلولي إلى أن "الاحتلال من جهة مقابلة يستخدم ورقة المحتجزين لابتزاز حركة "حماس"، والتمسك بمبدأ استمرار الحرب وفرض وقائع احتلالية جديدة"، مضيفا أن "تلك الوقائع الاحتلالية تتمثل في تقطيع القطاع لخمسة أجزاء، وإنشاء محاور عسكرية جديدة بعد "نتساريم" و"كيسوفيم" مثل "موراغ"، مما سينعكس سلبا على المفاوضات القادمة".
واشنطن وطهران تختتمان جولة أولى من التفاوض.. وتتفقان على مواصلة الحوار الأسبوع المقبل
اختتمت أمريكا وإيران الجولة الأولى من المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني في سلطنة عُمان، والتي وصفتها طهران بأنها محادثات تمّت وسط أجواء "إيجابية وبنّاءة"
وتساعد على مواصلة المفاوضات، على أن تعقد الجولة التالية السبت المقبل على الأرجح.
وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، عبر منصة "تلغرام"، إن واشنطن وطهران ستواصلان المحادثات السبت المقبل على الأرجح، لافتاً إلى أن المحادثات جرت في أجواء "بناءة وإيجابية" تساعد على مواصلة المفاوضات.
وأضاف الوزير الإيراني أن "المفاوضات المقبلة ستكون في مكان آخر، ولكن بوساطة عمانية"، متابعا: "نسعى لاتفاق بأسرع وقت ممكن، لكن نعرف أن التوصل إليه لن يكون سهلا".
وذكر عراقجي أن الوفدين الإيراني والأمريكي تقابلا لفترة وجيزة بعد الخروج من المفاوضات، مشيراً إلى أن الطرفين أكدا "حرصهما على إنجاح المفاوضات".
قال أستاذ العلاقات الدولية، الدكتور جمال الشلبي، إن "الطرفين الأمريكي والإيراني يسعيان إلى إيجاد صيغة مشتركة لتجنب الأسو،أ وهي الحرب، لأن العقوبات الأمريكية والغربية والحصار الاقتصادي الذي فُرض على إيران لأكثر من 20 عاما لم يُثمر عنه أي شئ إيجابي، وبالتالي يسعى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى الوصول لحل فعلي شامل، علما بأن الحرب بين إسرائيل وأمريكا من جانب وإيران من جانب آخر مازالت قائمة، لذلك الحل هو الوصول إلى اتفاقيات وموافقات عبر التفاوض، وكانت الجولة الأولى في سلطنة عُمان إيجابية، وعُمان دولة معروفة بقدرتها على التعاطي مع الطرفين بطريقة منطقية وسياسية مقبولة".
وأوضح الشلبي في تصريحات لـ"سبوتنيك" أنه "إذا فشلت المفاوضات فمن المستبعد أن تقوم حرب بين الأطراف، فلا أحد يرغب في الحرب، والأمر الثاني هو تساؤل من الذي سيذهب في هذه الحرب مع أمريكا، علما بأن أوروبا في حالة انفصام عن أمريكا لأسباب كثيرة من الرسوم الجمركية المفروضة مؤخرا، وبالتالي لا يمكن نشوب حرب بين طهران وواشنطن، كما أنه ليس من مصلحة إسرائيل الذهاب إلى حرب".
بعد الاتفاق مع "قسد".. الجيش السوري يبدأ دخول سد "تشرين"
بدأت قوات الجيش السوري، الدخول إلى "سد تشرين" في ريف حلب الشرقي لفرض الأمن بالمنطقة، تنفيذا للاتفاق المبرم مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).
كانت وسائل إعلام محلية أفادت بتوصل "قسد" والحكومة السورية إلى اتفاق بتسليم إدارة السد إلى الحكومة المركزية ضمن تفاهمات تركية - أمريكية بالتنسيق مع الحكومة السورية لوقف المعارك شمالي البلاد، على أن تتولى فرق فنية من موظفي الحكومة السورية إدارة السد وتشغيله وإجراء الصيانة لضمان أمن المنشأة واستقرار عملية توليد الكهرباء وتحسينها، في الفترة المقبلة.
في السياق ذاته، استقبل قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي في مدينة الحسكة، وفدا من الإدارة السورية يضم محمد قناطري رئيس اللجنة الحكومية المكلّفة بإتمام الاتفاقية التي تم توقيعها في 10 مارس/ آذار بين "قسد" ودمشق، لمناقشة إتمام بنود الاتفاقية، والتأكيد على استمرار خفض التصعيد ووقف الأعمال القتالية في البلاد، بما فيها تحييد سد تشرين من الهجمات العسكرية.
قال الخبير العسكري والاستراتيجي، العميد علي مقصود، إنه "لا يمكن الحديث عن دخول الجيش السوري الجديد المنطقة الشرقية باتجاه سد "تشرين" بدون اتفاق ترعاه أمريكا وقبول تركيا"، لافتا إلى أن "هذا الدخول يقول إن اتفاقا حدث بين الإدارة السورية بقيادة أحمد الشرع والإدارة الكردية بقيادة "قسد"، والتوافق على صيغة تسمح لقوات "قسد" أن تصل إلى الساحل السوري وبعض مناطق ريف دمشق".
وأشار مقصود في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "الهدف من هذا التوافق هو تجنب الاصطدام بين "قسد" والجيش السوري الجديد"، مضيفا أن "تركيا أعلنت قبولا مبطنا بأن تذهب الإدارة السورية الجديدة مع "قسد"، وبعدها أعلنت أنقرة أنها ستخفف من نفوذها العسكري في سوريا بناء على مطالب إسرائيلية وأمريكية.
المبعوث الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا يقترح تمركز قوات بريطانية وفرنسية غربي أوكرانيا مع وقف إطلاق النار بين كييف وموسكو
صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن المفاوضات الرامية لحل الأزمة الأوكرانية تسير على ما يرام
.
وقال ترامب "هناك لحظة يصبح فيها الأمر، إما أن تثبت جدارتك أوالصمت، وسنرى ما سيحدث، لكني أعتقد أن الأمور تسير على ما يرام".
من جانبه، اقترح كيث كيلوغ، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أوكرانيا، إنشاء مناطق سيطرة لحلفاء كييف في البلاد ضمن حل ينهي الصراع مع روسيا.
وقال المبعوث الأمريكي، كيث كيلوغ، إن أوكرانيا ما بعد الحرب قد تكون شبيهة بـ"برلين ما بعد الحرب العالمية الثانية" مع وجود قوات أوروبية وروسية يفصل بينها نهر دنيبرو كمنطقة عازلة.
وقد أعربت دول عدة مثل فرنسا والمملكة المتحدة عن دعمها فكرة أن يكون هناك وجود عسكري أوروبي لحفظ السلام في أوكرانيا، واقترحتا أن تكونا جزءا منه بمجرد انتهاء الصراع.
استبعد الكاتب والمحلل السياسي المختص بالشأن الروسي، بسام البني، أن توافق روسيا على هذا المقترح الخاص بالمبعوث الأمريكي، "لأن هذا المقترح لن يحل جذور المشكلة، التي تحدث بشأنها الرئيسان الروسي والأمريكي"، مشيرا إلى أن "العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا قامت من أجل إرجاع هذه القوات إلى أماكنها، فما بالك باليوم؟".
وأضاف البني أن "روسيا تريد سلاما دائما يقوم على حفظ الأمن القومي الروسي، وسحب السلاح من الجيش الأوكراني، وغيرها من النقاط التي جاءت على لسان كل المسؤولين الروس، بأنهم متمسكون على المقاربة التي قدمتها روسيا في نهاية عام 2023، وتجاهلها الغرب".