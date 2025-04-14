https://sarabic.ae/20250414/السفير-الباكستاني-لدى-طهران-يتحدث-عن-عدو-مشترك-للبلدين-1099532288.html

السفير الباكستاني لدى طهران يتحدث عن "عدو مشترك" للبلدين

السفير الباكستاني لدى طهران يتحدث عن "عدو مشترك" للبلدين

سبوتنيك عربي

أعرب سفير باكستان لدى إيران، محمد مدثر تيبو، عن ثقته الكاملة في تعاون السلطات الإيرانية لمتابعة التحقيقات في الحادث الإرهابي الأخير الذي استهدف مواطنين... 14.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-14T12:02+0000

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ونقلت وكالة "إرنا" عن تيبو قوله: "لقد قُتل ثمانية من مواطنينا في عمل إرهابي عنيف وبغيض، ونحن على تواصل مستمر مع الجهات الإيرانية المختصة لضمان إجراء تحقيق عاجل وشامل، ومحاكمة كل من شارك في التخطيط أو التنفيذ لهذا العمل الإرهابي".من جهته، أدان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر بقائي بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة مهرستان بمحافظة سيستان وبلوشستان، وأسفر عن استشهاد عدد من العمال الباكستانيين.وصرح بقائي قائلاً: "إن هذا العمل الإرهابي الذي استهدف أبرياء لا حول لهم ولا قوة يمثل جريمة وحشية تتناقض كلياً مع المبادئ الإسلامية والقوانين الدولية ومعايير حقوق الإنسان". وأعرب المتحدث الإيراني باسم الخارجية عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، ولحكومة وشعب باكستان الصديق، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية والقضائية الإيرانية تبذل كل الجهود الممكنة للكشف عن جميع الجناة والمخططين لهذه الجريمة النكراء، وضمان تقديمهم إلى العدالة لينالوا العقاب الذي يستحقونه.وشدد بقائي على ضرورة التصدي بكل حزم لظاهرة الإرهاب بجميع أشكالها ومظاهرها، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي، معرباً عن استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية الكامل لتعزيز أوجه التعاون والتنسيق مع جميع الدول المعنية، وخاصة باكستان، في مجال مكافحة الإرهاب. يذكر أن الحادث الإرهابي وقع فجر يوم السبت الموافق 12 أبريل/نيسان الجاري، عندما قامت مجموعة مسلحة مجهولة الهجوم على ورشة لصيانة السيارات في مدينة مهرستان، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ثمانية عمال باكستانيين كانوا يعملون في المحافظة.

https://sarabic.ae/20250414/باحث-سياسي-تأكيد-الولايات-المتحدة-أنها-لا-تسعى-إلى-تغيير-النظام-في-إيران-أهم-ما-جاء-في-المفاوضات-1099527825.html

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