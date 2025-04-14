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هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
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ملفات ساخنة
بمقتضاه ستفرج حماس عن خمسة محتجزين: ملامح اتفاق أمريكي وشيك بشأن غزة
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عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
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مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
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مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية بين الصين وواشنطن.. متى تنتهي؟
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مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
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29 د
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هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
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جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
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لقاء سبوتنيك
العراق حاضر دائما في الصراع الأمريكي الإيراني ، بينما يرتب أوراقه الداخلية
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استمرار معاناة دارفور مع احتدام المعارك بين الجيش والدعم السريعة ومقتل العشرات خلال يومين
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الإنسان والثقافة
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https://sarabic.ae/20250414/السفير-الباكستاني-لدى-طهران-يتحدث-عن-عدو-مشترك-للبلدين-1099532288.html
السفير الباكستاني لدى طهران يتحدث عن "عدو مشترك" للبلدين
السفير الباكستاني لدى طهران يتحدث عن "عدو مشترك" للبلدين
سبوتنيك عربي
أعرب سفير باكستان لدى إيران، محمد مدثر تيبو، عن ثقته الكاملة في تعاون السلطات الإيرانية لمتابعة التحقيقات في الحادث الإرهابي الأخير الذي استهدف مواطنين... 14.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-14T12:02+0000
2025-04-14T12:02+0000
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ونقلت وكالة "إرنا" عن تيبو قوله: "لقد قُتل ثمانية من مواطنينا في عمل إرهابي عنيف وبغيض، ونحن على تواصل مستمر مع الجهات الإيرانية المختصة لضمان إجراء تحقيق عاجل وشامل، ومحاكمة كل من شارك في التخطيط أو التنفيذ لهذا العمل الإرهابي".من جهته، أدان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر بقائي بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة مهرستان بمحافظة سيستان وبلوشستان، وأسفر عن استشهاد عدد من العمال الباكستانيين.وصرح بقائي قائلاً: "إن هذا العمل الإرهابي الذي استهدف أبرياء لا حول لهم ولا قوة يمثل جريمة وحشية تتناقض كلياً مع المبادئ الإسلامية والقوانين الدولية ومعايير حقوق الإنسان". وأعرب المتحدث الإيراني باسم الخارجية عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، ولحكومة وشعب باكستان الصديق، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية والقضائية الإيرانية تبذل كل الجهود الممكنة للكشف عن جميع الجناة والمخططين لهذه الجريمة النكراء، وضمان تقديمهم إلى العدالة لينالوا العقاب الذي يستحقونه.وشدد بقائي على ضرورة التصدي بكل حزم لظاهرة الإرهاب بجميع أشكالها ومظاهرها، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي، معرباً عن استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية الكامل لتعزيز أوجه التعاون والتنسيق مع جميع الدول المعنية، وخاصة باكستان، في مجال مكافحة الإرهاب. يذكر أن الحادث الإرهابي وقع فجر يوم السبت الموافق 12 أبريل/نيسان الجاري، عندما قامت مجموعة مسلحة مجهولة الهجوم على ورشة لصيانة السيارات في مدينة مهرستان، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ثمانية عمال باكستانيين كانوا يعملون في المحافظة.
https://sarabic.ae/20250414/باحث-سياسي-تأكيد-الولايات-المتحدة-أنها-لا-تسعى-إلى-تغيير-النظام-في-إيران-أهم-ما-جاء-في-المفاوضات-1099527825.html
https://sarabic.ae/20250414/إيران-تكشف-سبب-اختيارها-للمفاوضات-غير-المباشرة-مع-أمريكا-1099519507.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الأخبار

السفير الباكستاني لدى طهران يتحدث عن "عدو مشترك" للبلدين

12:02 GMT 14.04.2025
© AP Photo / Vahid Salemiجندي إيراني على الحدود مع أفغانستان
جندي إيراني على الحدود مع أفغانستان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
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أعرب سفير باكستان لدى إيران، محمد مدثر تيبو، عن ثقته الكاملة في تعاون السلطات الإيرانية لمتابعة التحقيقات في الحادث الإرهابي الأخير الذي استهدف مواطنين باكستانيين في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران.
ونقلت وكالة "إرنا" عن تيبو قوله: "لقد قُتل ثمانية من مواطنينا في عمل إرهابي عنيف وبغيض، ونحن على تواصل مستمر مع الجهات الإيرانية المختصة لضمان إجراء تحقيق عاجل وشامل، ومحاكمة كل من شارك في التخطيط أو التنفيذ لهذا العمل الإرهابي".
وأضاف السفير الباكستاني: "إننا نقدر عالياً التعاون الكامل الذي أعلنته السلطات الإيرانية في هذه القضية، ونؤكد مرة أخرى أن الإرهاب وأتباعه يمثلون عدواً مشتركاً لكل من إيران وباكستان، ويتطلب مواجهته تضافر الجهود على جميع المستويات".
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2025
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11:13 GMT
من جهته، أدان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر بقائي بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة مهرستان بمحافظة سيستان وبلوشستان، وأسفر عن استشهاد عدد من العمال الباكستانيين.
وصرح بقائي قائلاً: "إن هذا العمل الإرهابي الذي استهدف أبرياء لا حول لهم ولا قوة يمثل جريمة وحشية تتناقض كلياً مع المبادئ الإسلامية والقوانين الدولية ومعايير حقوق الإنسان".
وأعرب المتحدث الإيراني باسم الخارجية عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، ولحكومة وشعب باكستان الصديق، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية والقضائية الإيرانية تبذل كل الجهود الممكنة للكشف عن جميع الجناة والمخططين لهذه الجريمة النكراء، وضمان تقديمهم إلى العدالة لينالوا العقاب الذي يستحقونه.
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2025
إيران تكشف سبب اختيارها للمفاوضات "غير المباشرة" مع أمريكا
07:54 GMT
وشدد بقائي على ضرورة التصدي بكل حزم لظاهرة الإرهاب بجميع أشكالها ومظاهرها، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي، معرباً عن استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية الكامل لتعزيز أوجه التعاون والتنسيق مع جميع الدول المعنية، وخاصة باكستان، في مجال مكافحة الإرهاب.
يذكر أن الحادث الإرهابي وقع فجر يوم السبت الموافق 12 أبريل/نيسان الجاري، عندما قامت مجموعة مسلحة مجهولة الهجوم على ورشة لصيانة السيارات في مدينة مهرستان، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ثمانية عمال باكستانيين كانوا يعملون في المحافظة.
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