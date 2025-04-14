https://sarabic.ae/20250414/مقتل-450-شخصا-ونزوح-جماعي-جراء-هجمات-الدعم-السريع-في-دارفور-1099518413.html

مقتل 450 شخصا ونزوح جماعي جراء هجمات الدعم السريع في دارفور

مقتل 450 شخصا ونزوح جماعي جراء هجمات الدعم السريع في دارفور

سبوتنيك عربي

أفادت حركة جيش تحرير السودان باستمرار القصف المدفعي والهجمات البرية التي تشنها قوات الدعم السريع لليوم الثالث على التوالي ضد معسكري زمزم وأبو شوك والفاشر، مما... 14.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-14T06:48+0000

2025-04-14T06:48+0000

2025-04-14T06:48+0000

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ونقل موقع "الراكوبة"، عن الصادق علي النور، الناطق الرسمي باسم الحركة، تصريحا قال فيه إن الهجمات تسببت في نزوح جماعي لعشرات الآلاف من المدنيين الذين توجهوا سيراً على الأقدام نحو مدينة الفاشر، حيث يعانون من نقص حاد في المياه والغذاء والدواء، واضطروا للاحتماء في المدارس ومراكز الإيواء أو تحت الأشجار.وحذر النور من أن هذه الهجمات تمثل استمراراً لسياسة التطهير العرقي والتغيير الديموغرافي التي تنتهجها قوات الدعم السريع في دارفور، مشيراً إلى أن سقوط الفاشر سيكون له تداعيات خطيرة على كامل السودان.وأعرب الناطق باسم الحركة عن قلقه من توقف العمليات الجوية التي كانت تنقل مواد الإغاثة، وكذلك توقف الهجمات الجوية التي كانت تشنها القوات النظامية، متسائلاً عن أسباب عدم وصول التعزيزات العسكرية التي تم تجهيزها في مدينة الدبة قبل أكثر من شهرين.ودعا النور القيادة العامة للقوات المسلحة إلى التحرك العاجل لإنقاذ حياة ما يقارب مليون ونصف المليون شخص في الفاشر، محذراً من تكرار سيناريو مأساة الجنينة إذا لم يتم التحرك سريعاً.كما جدد التأكيد على نداء رئيس الحركة حاكم إقليم دارفور بضرورة تضامن كافة أبناء الشعب السوداني وخصوصاً أبناء دارفور في هذه المعركة المصيرية، مؤكداً أن "دارفور لا يجب أن تقاتل وحدها".يذكر أن قوات الدعم السريع كانت قد أعلنت، يوم الخميس الماضي، السيطرة على مدينة أم كدادة شرقي الفاشر، وقالت في بيان لها، إن "انتصاراتها توالت في أكثر من محور، بعدما حققت نصراً كبيراً بتحرير اللواء 24 (أم كدادة) التابع للفرقة السادسة بولاية شمال دارفور، من قبضة الجيش السوداني، وبسطت سيطرتها الكاملة على محلية أم كدادة الاستراتيجية".وأضاف البيان، إن الاشتباكات أسفرت عن "مقتل المئات من عناصر الجيش السوداني، مؤكدة استمرار القوات في التقدم بثبات حتى التحرير الكامل، وبسط العدالة وبناء السودان على أسس جديدة وعادلة. وأعلن الجيش السوداني، الثلاثاء الماضي، سيطرته على عدد من المناطق في إقليم النيل الأزرق جنوب شرق السودان بعد معارك عنيفة خاضها ضد قوات "الدعم السريع".ونقل الموقع الإلكتروني "سودان تريبيون"، عن المتحدث باسم القوات المسلحة السوداني العميد نبيل عبد الله، أن "قواتنا بالفرقة الرابعة مشاة الدمازين دمرت شراذم مليشيا آل دقلو اليوم وطهرت مناطق السِلّك ومقجة".ونشرت الصفحة الرسمية لقيادة الفرقة الرابعة بالجيش السوداني مقاطع فيديو للحظة إبلاغ قائد الفرقة اللواء محمد عثمان حمد، بنبأ استعادة الجيش لهذه المناطق، أظهرت تدمير عدد من المركبات العسكرية التابعة لـ"الدعم السريع" ومقتل عشرات الجنود.

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