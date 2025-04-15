https://sarabic.ae/20250415/الجزائر-تظفر-بعضوية-مجلس-السلم-والأمن-للاتحاد-الأفريقي-لعهدة-من-ثلاث-سنوات-1099557272.html
الجزائر تظفر بعضوية مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي لعهدة من ثلاث سنوات
الجزائر تظفر بعضوية مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي لعهدة من ثلاث سنوات
سبوتنيك عربي
ظفرت الجزائر بعضوية مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي لعهدة من ثلاث سنوات، بجدارة واستحقاق بعد فوزها المستحق خلال الدور الثالث من الانتخابات التي جرت في أديس... 15.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-15T10:01+0000
2025-04-15T10:01+0000
2025-04-15T10:01+0000
الجزائر
مجلس السلم والأمن الإفريقي
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/03/1097445874_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_8e6f010a36051fba9c590a879dae290c.jpg
وأفادت وسائل إعلام جزائرية بأن "الجزائر حسمت نتائج التصويت لصالحها بعدما حظيت بثقة 34 بلدا إفريقيا، مقابل حصول دولة ليبيا على 15 صوت، فيما انسحب المغرب من السباق قبل انطلاق الجولة الحاسمة، تفاديا لهزيمة جديدة أمام الجزائر".وكانت أعلنت الجزائر ترشحها الرسمي لعضوية هذا الجهاز المركزي ضمن هيئات الاتحاد الأفريقي قبل أشهر، حيث أكدت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، في بيانات سابقة، أن ترشح الجزائر يندرج ضمن التزامها الثابت بالمساهمة في الوقاية من النزاعات وتسويتها، ودعم جهود التنمية والاستقرار في القارة.يشار إلى أن مجلس السلام والأمن (PSC) هو الجهاز الدائم لاتخاذ القرارات في الاتحاد الأفريقي لمنع النزاعات وإدارتها وحلّها. وهو نظام للأمن الجماعي والإنذار المبكر يهدف إلى تسهيل الاستجابة السريعة والفعّالة لحالات النزاع والأزمات في أفريقيا. كما أنه الركيزة الأساسية للهيكل الأفريقي للسلام والأمن (APSA)، وهو الإطار الذي يُعنى بتعزيز السلام والأمن والاستقرار في أفريقيا.
https://sarabic.ae/20250412/6-مشروعات-ضخمة-في-الجزائر-تقفز-بقطاع-الطاقة-المحلي-1099483550.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/03/1097445874_0:0:912:683_1920x0_80_0_0_ae3558bcbbdb048a381d5b422527bca9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الجزائر, مجلس السلم والأمن الإفريقي, العالم العربي
الجزائر, مجلس السلم والأمن الإفريقي, العالم العربي
الجزائر تظفر بعضوية مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي لعهدة من ثلاث سنوات
ظفرت الجزائر بعضوية مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي لعهدة من ثلاث سنوات، بجدارة واستحقاق بعد فوزها المستحق خلال الدور الثالث من الانتخابات التي جرت في أديس أبابا، على هامش الدورة غير العادية الرابعة والعشرين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي.
وأفادت وسائل إعلام جزائرية بأن "الجزائر
حسمت نتائج التصويت لصالحها بعدما حظيت بثقة 34 بلدا إفريقيا، مقابل حصول دولة ليبيا على 15 صوت، فيما انسحب المغرب من السباق قبل انطلاق الجولة الحاسمة، تفاديا لهزيمة جديدة أمام الجزائر".
ويعد هذا الفوز بالنسبة للجزائر، اعترافا بدورها ومكانتها في ترقية السلم واستتباب الأمن في القارة الإفريقية، خاصة في ظل الديناميكية الدبلوماسية التي تشهدها الجزائر، بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون، والتي جعلت من الدبلوماسية الجزائرية فاعلا محوريا في القضايا الإقليمية.
وكانت أعلنت الجزائر ترشحها الرسمي لعضوية هذا الجهاز المركزي ضمن هيئات الاتحاد الأفريقي
قبل أشهر، حيث أكدت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، في بيانات سابقة، أن ترشح الجزائر يندرج ضمن التزامها الثابت بالمساهمة في الوقاية من النزاعات وتسويتها، ودعم جهود التنمية والاستقرار في القارة.
يشار إلى أن مجلس السلام والأمن (PSC) هو الجهاز الدائم لاتخاذ القرارات في الاتحاد الأفريقي لمنع النزاعات وإدارتها وحلّها. وهو نظام للأمن الجماعي والإنذار المبكر يهدف إلى تسهيل الاستجابة السريعة والفعّالة لحالات النزاع والأزمات في أفريقيا
. كما أنه الركيزة الأساسية للهيكل الأفريقي للسلام والأمن (APSA)، وهو الإطار الذي يُعنى بتعزيز السلام والأمن والاستقرار في أفريقيا.