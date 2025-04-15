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الجزائر تظفر بعضوية مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي لعهدة من ثلاث سنوات
الجزائر تظفر بعضوية مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي لعهدة من ثلاث سنوات
سبوتنيك عربي
ظفرت الجزائر بعضوية مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي لعهدة من ثلاث سنوات، بجدارة واستحقاق بعد فوزها المستحق خلال الدور الثالث من الانتخابات التي جرت في أديس... 15.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-15T10:01+0000
2025-04-15T10:01+0000
الجزائر
مجلس السلم والأمن الإفريقي
العالم العربي
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وأفادت وسائل إعلام جزائرية بأن "الجزائر حسمت نتائج التصويت لصالحها بعدما حظيت بثقة 34 بلدا إفريقيا، مقابل حصول دولة ليبيا على 15 صوت، فيما انسحب المغرب من السباق قبل انطلاق الجولة الحاسمة، تفاديا لهزيمة جديدة أمام الجزائر".وكانت أعلنت الجزائر ترشحها الرسمي لعضوية هذا الجهاز المركزي ضمن هيئات الاتحاد الأفريقي قبل أشهر، حيث أكدت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، في بيانات سابقة، أن ترشح الجزائر يندرج ضمن التزامها الثابت بالمساهمة في الوقاية من النزاعات وتسويتها، ودعم جهود التنمية والاستقرار في القارة.يشار إلى أن مجلس السلام والأمن (PSC) هو الجهاز الدائم لاتخاذ القرارات في الاتحاد الأفريقي لمنع النزاعات وإدارتها وحلّها. وهو نظام للأمن الجماعي والإنذار المبكر يهدف إلى تسهيل الاستجابة السريعة والفعّالة لحالات النزاع والأزمات في أفريقيا. كما أنه الركيزة الأساسية للهيكل الأفريقي للسلام والأمن (APSA)، وهو الإطار الذي يُعنى بتعزيز السلام والأمن والاستقرار في أفريقيا.
https://sarabic.ae/20250412/6-مشروعات-ضخمة-في-الجزائر-تقفز-بقطاع-الطاقة-المحلي-1099483550.html
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الجزائر, مجلس السلم والأمن الإفريقي, العالم العربي
الجزائر, مجلس السلم والأمن الإفريقي, العالم العربي

الجزائر تظفر بعضوية مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي لعهدة من ثلاث سنوات

10:01 GMT 15.04.2025
© Getty Images / NurPhoto / Contributorعلم الجزائر
علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2025
© Getty Images / NurPhoto / Contributor
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ظفرت الجزائر بعضوية مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي لعهدة من ثلاث سنوات، بجدارة واستحقاق بعد فوزها المستحق خلال الدور الثالث من الانتخابات التي جرت في أديس أبابا، على هامش الدورة غير العادية الرابعة والعشرين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي.
وأفادت وسائل إعلام جزائرية بأن "الجزائر حسمت نتائج التصويت لصالحها بعدما حظيت بثقة 34 بلدا إفريقيا، مقابل حصول دولة ليبيا على 15 صوت، فيما انسحب المغرب من السباق قبل انطلاق الجولة الحاسمة، تفاديا لهزيمة جديدة أمام الجزائر".

ويعد هذا الفوز بالنسبة للجزائر، اعترافا بدورها ومكانتها في ترقية السلم واستتباب الأمن في القارة الإفريقية، خاصة في ظل الديناميكية الدبلوماسية التي تشهدها الجزائر، بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون، والتي جعلت من الدبلوماسية الجزائرية فاعلا محوريا في القضايا الإقليمية.

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وكانت أعلنت الجزائر ترشحها الرسمي لعضوية هذا الجهاز المركزي ضمن هيئات الاتحاد الأفريقي قبل أشهر، حيث أكدت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، في بيانات سابقة، أن ترشح الجزائر يندرج ضمن التزامها الثابت بالمساهمة في الوقاية من النزاعات وتسويتها، ودعم جهود التنمية والاستقرار في القارة.
يشار إلى أن مجلس السلام والأمن (PSC) هو الجهاز الدائم لاتخاذ القرارات في الاتحاد الأفريقي لمنع النزاعات وإدارتها وحلّها. وهو نظام للأمن الجماعي والإنذار المبكر يهدف إلى تسهيل الاستجابة السريعة والفعّالة لحالات النزاع والأزمات في أفريقيا. كما أنه الركيزة الأساسية للهيكل الأفريقي للسلام والأمن (APSA)، وهو الإطار الذي يُعنى بتعزيز السلام والأمن والاستقرار في أفريقيا.
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