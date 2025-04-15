https://sarabic.ae/20250415/ماذا-يحدث-في-فرنسا؟-هجوم-كبير-منسق-يطال-عدة-سجون-1099565565.html
ماذا يحدث في فرنسا؟... هجوم كبير منسق يطال عدة سجون
ماذا يحدث في فرنسا؟... هجوم كبير منسق يطال عدة سجون
سبوتنيك عربي
أكد وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم الثلاثاء، أن سجون فرنسية عدة تعرّضت لهجمات خلال الليلة الماضية، كاشفاً أنه سيتوجه إلى مدينة تولون جنوبي البلاد،... 15.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-15T12:21+0000
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وقال دارمانان عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "تمّت محاولات لترهيب موظفي عدة سجون، تراوحت بين إحراق مركبات وإطلاق نار بأسلحة أوتوماتيكية".وقالت وسائل إعلام فرنسية إن "الهجمات تبدو منسقة ومرتبطة بشكل واضح باستراتيجية باريس في مكافحة تجارة المخدرات"، مؤكدة أن "الشرطة تبحث في جميع الاحتمالات، لا سيما بعد العثور على شعارات فوضوية على بعض المركبات المحترقة".وفيما تعرض السجن المركزي في مدينة تولون، لإطلاق نار بأسلحة أوتوماتيكية، أضرمت النيران في 3 سيارات من بينها اثنتان تابعتان لضباط السجن، في موقف سيارات مركز الاحتجاز الاحتياطي في فيلبينت قرب باريس.وكان سجن ريو تعرّض لهجوم، أمس الاثنين، في حين استُهدفت المدرسة الوطنية لإدارة السجون في مدينة آجان أمس الأول.
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أخبار فرنسا , هجمات, العالم
أخبار فرنسا , هجمات, العالم
ماذا يحدث في فرنسا؟... هجوم كبير منسق يطال عدة سجون
أكد وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم الثلاثاء، أن سجون فرنسية عدة تعرّضت لهجمات خلال الليلة الماضية، كاشفاً أنه سيتوجه إلى مدينة تولون جنوبي البلاد، حيث تعرض السجن المركزي فيها لإحدى الهجمات.
وقال دارمانان عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "تمّت محاولات لترهيب موظفي عدة سجون
، تراوحت بين إحراق مركبات وإطلاق نار بأسلحة أوتوماتيكية".
وأضاف: "سأتوجه إلى تولون لدعم الضباط المعنيين.. الجمهورية الفرنسية تواجه تحديات ناتجة عن الاتجار بالمخدرات، وتتخذ إجراءات من شأنها أن تحدث اضطرابا كبيرا في الشبكات الإجرامية".
وقالت وسائل إعلام فرنسية إن "الهجمات تبدو منسقة ومرتبطة بشكل واضح باستراتيجية باريس
في مكافحة تجارة المخدرات"، مؤكدة أن "الشرطة تبحث في جميع الاحتمالات، لا سيما بعد العثور على شعارات فوضوية على بعض المركبات المحترقة".
وكانت تعرّضت سجون فرنسية خلال الساعات الأخيرة لهجمات متفرقة طالت منشآتها ومحيطها، حيث تم الإبلاغ عن حرائق استهدفت مركبات وأبواب دخول في سجون كل من إيكس أون بروفانس، مرسيليا، فالنس، نيم، لوين، فيلبينت، ونانتير، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.
وفيما تعرض السجن المركزي في مدينة تولون، لإطلاق نار بأسلحة أوتوماتيكية، أضرمت النيران في 3 سيارات من بينها اثنتان تابعتان لضباط السجن، في موقف سيارات مركز الاحتجاز الاحتياطي في فيلبينت قرب باريس
.
وكان سجن ريو تعرّض لهجوم، أمس الاثنين، في حين استُهدفت المدرسة الوطنية لإدارة السجون في مدينة آجان أمس الأول.