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مصدر: انطلاق اجتماع أنقرة لمدة يومين حول أمن البحر الأسود برعاية وزارة الدفاع التركية
مصدر: انطلاق اجتماع أنقرة لمدة يومين حول أمن البحر الأسود برعاية وزارة الدفاع التركية
سبوتنيك عربي
انطلق في العاصمة التركية أنقرة، اليوم الثلاثاء، اجتماع، لمدة يومين، حول الأمن في البحر الأسود برعاية وزارة الدفاع التركية، ودون حضور ممثل عن روسيا. 15.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-15T13:13+0000
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وقال مصدر في وزارة الدفاع التركية في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "اجتماعًا حول الأمن في البحر الأسود يعقد الآن في أنقرة بين ممثلين عسكريين أجانب، دون وجود ممثل عن روسيا بينهم".وذكرت وسائل إعلام تركية، يوم الأحد، نقلا عن وزارة الدفاع التركية أن المفاوضات بين ممثلي روسيا وأوكرانيا بشأن سلامة الملاحة في البحر الأسود ستعقد في أنقرة يومي 15 و16 أبريل/نيسان، ورفض المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يوم الاثنين، التعليق على تقارير إعلامية تركية حول مفاوضات مزعومة بين روسيا وأوكرانيا في أنقرة.وفي وقت لاحق، أوضحت وزارة الدفاع التركية أن اجتماعا بشأن القضايا الأمنية في البحر الأسود سيعقد في مقر قيادة البحرية التركية يومي 15 و16 أبريل "في ضوء وقف إطلاق النار المحتمل بين روسيا وأوكرانيا".وقال المصدر لـ"سبوتنيك": "بالطبع، نتوقع أن تكون هذه المبادرات من الجانب الأمريكي فعّالة، وكذلك مبادرة الرئيس التركي (رجب طيب أردوغان)".الدفاع التركية تعلن عقد اجتماع لمسؤولين عسكريين لمناقشة أمن البحر الأسودالكرملين: بوتين يبحث مع أردوغان مسألة استئناف "مبادرة البحر الأسود" والوضع في سوريا
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روسيا, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

مصدر: انطلاق اجتماع أنقرة لمدة يومين حول أمن البحر الأسود برعاية وزارة الدفاع التركية

13:13 GMT 15.04.2025
© Fotolia / badahosعلم تركيا
علم تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2025
© Fotolia / badahos
تابعنا عبر
انطلق في العاصمة التركية أنقرة، اليوم الثلاثاء، اجتماع، لمدة يومين، حول الأمن في البحر الأسود برعاية وزارة الدفاع التركية، ودون حضور ممثل عن روسيا.
وقال مصدر في وزارة الدفاع التركية في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "اجتماعًا حول الأمن في البحر الأسود يعقد الآن في أنقرة بين ممثلين عسكريين أجانب، دون وجود ممثل عن روسيا بينهم".
وذكرت وسائل إعلام تركية، يوم الأحد، نقلا عن وزارة الدفاع التركية أن المفاوضات بين ممثلي روسيا وأوكرانيا بشأن سلامة الملاحة في البحر الأسود ستعقد في أنقرة يومي 15 و16 أبريل/نيسان، ورفض المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يوم الاثنين، التعليق على تقارير إعلامية تركية حول مفاوضات مزعومة بين روسيا وأوكرانيا في أنقرة.
مبنى القنصلية العامة الروسية في إسطنبول، حيث ستُعقد جولة جديدة من المحادثات بين الوفدين الروسي والأمريكي. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2025
تركيا تتوقع تقدما في تصدير المنتجات الزراعية الروسية بعد المبادرة الأمريكية
09:10 GMT
وفي وقت لاحق، أوضحت وزارة الدفاع التركية أن اجتماعا بشأن القضايا الأمنية في البحر الأسود سيعقد في مقر قيادة البحرية التركية يومي 15 و16 أبريل "في ضوء وقف إطلاق النار المحتمل بين روسيا وأوكرانيا".

وفي وقت سابق من اليوم، صرح مصدر في الرئاسة التركية لـ"سبوتنيك"، أن بلاده تتوقع أن تكون المقترحات الأمريكية بشأن مبادرة البحر الأسود فعالة، بما في ذلك التقدم في قضية تصدير المنتجات الزراعية الروسية إلى الأسود.

وقال المصدر لـ"سبوتنيك": "بالطبع، نتوقع أن تكون هذه المبادرات من الجانب الأمريكي فعّالة، وكذلك مبادرة الرئيس التركي (رجب طيب أردوغان)".
الدفاع التركية تعلن عقد اجتماع لمسؤولين عسكريين لمناقشة أمن البحر الأسود
الكرملين: بوتين يبحث مع أردوغان مسألة استئناف "مبادرة البحر الأسود" والوضع في سوريا
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