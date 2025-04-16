https://sarabic.ae/20250416/إعلام-واشنطن-تخفض-مطالبها-لأوكرانيا-بإعادة-المساعدات-إلى-100-مليار-دولار-1099586034.html
إعلام: واشنطن تخفض مطالبها لأوكرانيا بإعادة المساعدات إلى 100 مليار دولار
إعلام: واشنطن تخفض مطالبها لأوكرانيا بإعادة المساعدات إلى 100 مليار دولار
سبوتنيك عربي
خفضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد المحادثات مع ممثلي كييف في واشنطن، مطالباتها لأوكرانيا بإعادة المساعدات التي أنفقت عليها في الصراع من 300 مليار... 16.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-16T06:34+0000
2025-04-16T06:34+0000
2025-04-16T06:34+0000
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موسكو- سبوتنيك. وأفادت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء نقلا عن مصادر مطلعة: "في أعقاب جولة من المحادثات في واشنطن الأسبوع الماضي، خفضت إدارة الرئيس دونالد ترامب تقديراتها للمساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة إلى كييف منذ البداية [العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا] من 300 مليار دولار إلى نحو 100 مليار دولار".وأشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 11 شباط/ فبراير، إلى أن واشنطن أبلغت كييف بضرورة استعادة الأموال، التي استثمرتها فيها، قائلا: "أريدها أن تعود إلينا".ووفقا لترامب، فإن الولايات المتحدة الأمريكية قدّمت لأوكرانيا أكثر من 300 مليار دولار، وربما تصل إلى 350 مليار دولار، في حين أن أوروبا قدّمت 100 مليار فقط.البيت الأبيض يعلن عن شراكة اقتصادية محتملة مع روسيا
https://sarabic.ae/20250415/مبعوث-ترامب-يكشف-عن-ملامح-جديدة-للعلاقة-مع-روسيا-1099550405.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
إعلام: واشنطن تخفض مطالبها لأوكرانيا بإعادة المساعدات إلى 100 مليار دولار
خفضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد المحادثات مع ممثلي كييف في واشنطن، مطالباتها لأوكرانيا بإعادة المساعدات التي أنفقت عليها في الصراع من 300 مليار دولار إلى 100 مليار دولار.
موسكو- سبوتنيك. وأفادت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء نقلا عن مصادر مطلعة: "في أعقاب جولة من المحادثات في واشنطن الأسبوع الماضي، خفضت إدارة الرئيس دونالد ترامب تقديراتها للمساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة إلى كييف منذ البداية [العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا] من 300 مليار دولار إلى نحو 100 مليار دولار".
ووفقًا للمصادر، فإن الولايات المتحدة خففت على ما يبدو من مطالبها لأوكرانيا بإعادة المساعدات، وبحسب "بلومبرغ"، فإن المبلغ المقدر الآن يقترب مما تقوله كييف نفسها، وهو أكثر من 90 مليار دولار.
وأشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
، في 11 شباط/ فبراير، إلى أن واشنطن أبلغت كييف بضرورة استعادة الأموال، التي استثمرتها فيها، قائلا: "أريدها أن تعود إلينا".
ووفقا لترامب، فإن الولايات المتحدة الأمريكية قدّمت لأوكرانيا أكثر من 300 مليار دولار، وربما تصل إلى 350 مليار دولار، في حين أن أوروبا قدّمت 100 مليار فقط.