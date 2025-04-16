https://sarabic.ae/20250416/ابنة-مارادونا-تكشف-المستور-خدعونا-وكان-يمكن-إنقاذ-والدي-1099595089.html
ابنة مارادونا تكشف المستور... "خدعونا وكان يمكن إنقاذ والدي"
ابنة مارادونا تكشف المستور... "خدعونا وكان يمكن إنقاذ والدي"
سبوتنيك عربي
كشفت ابنة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا، معلومات جديدة حول وفاة والدها، ملقيةً باللوم على الفريق الطبي. 16.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-16T11:35+0000
2025-04-16T11:35+0000
2025-04-16T11:35+0000
الأرجنتين
منوعات
مارادونا
أخبار مارادونا
رياضة
أخبار كرة القدم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0b/1a/1047311260_0:132:3000:1820_1920x0_80_0_0_28e4c059ae41ac81200ba5f9476d7b0b.jpg
وقالت دالما ابنة مارادونا إنه كان من الممكن تجنب وفاة والدها لو قام الفريق الطبي المحيط به بعمله، في محاكمة حول ملابسات الوفاة.وألقت دالما باللوم، على غرار الشاهدين الآخرين منذ بداية المحاكمة، على مقدمي الرعاية خلال الأسابيع الأخيرة من حياة والدها وكيفية وضع إطار تعافيه.يذكر أن دالما البالغة من العمر 38 عاما، والشقيقة الكبرى لجانينا (35 عاما) من زوجة مارادونا السابقة كلاوديا فيافاني، شاهدة رئيسية في اليوم الحادي عشر من المحاكمة في سان إيسيدرو (شمال بوينس آيرس).ويمثل أمام المحكمة بتهمة "احتمال القتل العمد" جراح الأعصاب لوكي، الطبيبة النفسية كوساتشوف، المعالج النفسي دياس، المنسقة الطبية نانسي فورليني، منسق الممرضين ماريانو بيروني، الطبيب بيدرو بابلو دي سبانيا والممرض ريكاردو ألميرو.وأوضحت ابنة مارادونا أن "لوكي، الذي كان مقربا من مارادونا، كان طبيبه الرئيس ولم أكن أعتقد أنه سيوصي بشيء لن يكون الأفضل لوالدي".وتوفي نجم نابولي الإيطالي السابق عن عمر 60 عاما، في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، بسبب أزمة قلبية ورئوية في مسكنه الخاص، حيث كان يتعافى لمدة أسبوعين بعد جراحة أعصاب بسبب ورم دموي في الرأس.الأرجنتين... تأجيل محاكمة ثمانية أطباء عالجوا مارادوناأفضل 10 لاعبين في تاريخ كرة القدم
https://sarabic.ae/20250409/قضية-وفاة-مارادونا-تعود-للواجهة-شهادة-طبيب-قد-تقلب-الموازين-1099364111.html
https://sarabic.ae/20250328/نتائج-صادمة-لتشريح-مارادونا-قلبه-كان-بحجم-الضعف-وعانى-من-عذاب-شديد-1099024171.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0b/1a/1047311260_199:0:2802:1952_1920x0_80_0_0_9ee7b2f4f52785b6a3d6f35443df8c6a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأرجنتين, منوعات, مارادونا, أخبار مارادونا, رياضة, أخبار كرة القدم
الأرجنتين, منوعات, مارادونا, أخبار مارادونا, رياضة, أخبار كرة القدم
ابنة مارادونا تكشف المستور... "خدعونا وكان يمكن إنقاذ والدي"
كشفت ابنة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا، معلومات جديدة حول وفاة والدها، ملقيةً باللوم على الفريق الطبي.
وقالت دالما ابنة مارادونا إنه كان من الممكن تجنب وفاة والدها لو قام الفريق الطبي المحيط به بعمله، في محاكمة حول ملابسات الوفاة.
وألقت دالما باللوم، على غرار الشاهدين الآخرين منذ بداية المحاكمة، على مقدمي الرعاية خلال الأسابيع الأخيرة من حياة والدها وكيفية وضع إطار تعافيه.
وأضافت دالما في إشارة إلى ثلاثة من المتهمين من الفريق الطبي، هم الطبيب المعالج جراح الأعصاب ليوبولدو لوكي، والطبيبة النفسية أغوستينا كوساتشوف، والطبيب النفسي كارلوس دياس: "لو أنهم قاموا بعملهم، لكان من الممكن تجنب (وفاته)".
وتابعت: "لقد خدعونا بأقسى طريقة… جعلونا نعتقد أن الخيار الوحيد الممكن هو التعافي بعد العملية التي خضع لها بسبب ورم دموي في الرأس، في منزل تم استئجاره في تيغري (شمال بوينوس آيرس) خصيصا لمعالجة مارادونا".
يذكر أن دالما البالغة من العمر 38 عاما، والشقيقة الكبرى لجانينا (35 عاما) من زوجة مارادونا السابقة كلاوديا فيافاني، شاهدة رئيسية في اليوم الحادي عشر من المحاكمة في سان إيسيدرو (شمال بوينس آيرس).
ويمثل أمام المحكمة بتهمة "احتمال القتل العمد" جراح الأعصاب لوكي، الطبيبة النفسية كوساتشوف، المعالج النفسي دياس، المنسقة الطبية نانسي فورليني، منسق الممرضين ماريانو بيروني، الطبيب بيدرو بابلو دي سبانيا والممرض ريكاردو ألميرو.
وأوضحت ابنة مارادونا أن "لوكي، الذي كان مقربا من مارادونا،
كان طبيبه الرئيس ولم أكن أعتقد أنه سيوصي بشيء لن يكون الأفضل لوالدي".
وتوفي نجم نابولي الإيطالي السابق
عن عمر 60 عاما، في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، بسبب أزمة قلبية ورئوية في مسكنه الخاص، حيث كان يتعافى لمدة أسبوعين بعد جراحة أعصاب بسبب ورم دموي في الرأس.