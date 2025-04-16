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ابنة مارادونا تكشف المستور... "خدعونا وكان يمكن إنقاذ والدي"
ابنة مارادونا تكشف المستور... "خدعونا وكان يمكن إنقاذ والدي"
سبوتنيك عربي
كشفت ابنة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا، معلومات جديدة حول وفاة والدها، ملقيةً باللوم على الفريق الطبي. 16.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-16T11:35+0000
2025-04-16T11:35+0000
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وقالت دالما ابنة مارادونا إنه كان من الممكن تجنب وفاة والدها لو قام الفريق الطبي المحيط به بعمله، في محاكمة حول ملابسات الوفاة.وألقت دالما باللوم، على غرار الشاهدين الآخرين منذ بداية المحاكمة، على مقدمي الرعاية خلال الأسابيع الأخيرة من حياة والدها وكيفية وضع إطار تعافيه.يذكر أن دالما البالغة من العمر 38 عاما، والشقيقة الكبرى لجانينا (35 عاما) من زوجة مارادونا السابقة كلاوديا فيافاني، شاهدة رئيسية في اليوم الحادي عشر من المحاكمة في سان إيسيدرو (شمال بوينس آيرس).ويمثل أمام المحكمة بتهمة "احتمال القتل العمد" جراح الأعصاب لوكي، الطبيبة النفسية كوساتشوف، المعالج النفسي دياس، المنسقة الطبية نانسي فورليني، منسق الممرضين ماريانو بيروني، الطبيب بيدرو بابلو دي سبانيا والممرض ريكاردو ألميرو.وأوضحت ابنة مارادونا أن "لوكي، الذي كان مقربا من مارادونا، كان طبيبه الرئيس ولم أكن أعتقد أنه سيوصي بشيء لن يكون الأفضل لوالدي".وتوفي نجم نابولي الإيطالي السابق عن عمر 60 عاما، في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، بسبب أزمة قلبية ورئوية في مسكنه الخاص، حيث كان يتعافى لمدة أسبوعين بعد جراحة أعصاب بسبب ورم دموي في الرأس.الأرجنتين... تأجيل محاكمة ثمانية أطباء عالجوا مارادوناأفضل 10 لاعبين في تاريخ كرة القدم
https://sarabic.ae/20250409/قضية-وفاة-مارادونا-تعود-للواجهة-شهادة-طبيب-قد-تقلب-الموازين-1099364111.html
https://sarabic.ae/20250328/نتائج-صادمة-لتشريح-مارادونا-قلبه-كان-بحجم-الضعف-وعانى-من-عذاب-شديد-1099024171.html
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الأرجنتين, منوعات, مارادونا, أخبار مارادونا, رياضة, أخبار كرة القدم
الأرجنتين, منوعات, مارادونا, أخبار مارادونا, رياضة, أخبار كرة القدم

ابنة مارادونا تكشف المستور... "خدعونا وكان يمكن إنقاذ والدي"

11:35 GMT 16.04.2025
© AP Photo / Carlo Fumagalliلاعب كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا، يحتفل بفوز منتخبه بكأس العالم في 1986
لاعب كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا، يحتفل بفوز منتخبه بكأس العالم في 1986 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2025
© AP Photo / Carlo Fumagalli
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كشفت ابنة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا، معلومات جديدة حول وفاة والدها، ملقيةً باللوم على الفريق الطبي.
وقالت دالما ابنة مارادونا إنه كان من الممكن تجنب وفاة والدها لو قام الفريق الطبي المحيط به بعمله، في محاكمة حول ملابسات الوفاة.
وألقت دالما باللوم، على غرار الشاهدين الآخرين منذ بداية المحاكمة، على مقدمي الرعاية خلال الأسابيع الأخيرة من حياة والدها وكيفية وضع إطار تعافيه.
وأضافت دالما في إشارة إلى ثلاثة من المتهمين من الفريق الطبي، هم الطبيب المعالج جراح الأعصاب ليوبولدو لوكي، والطبيبة النفسية أغوستينا كوساتشوف، والطبيب النفسي كارلوس دياس: "لو أنهم قاموا بعملهم، لكان من الممكن تجنب (وفاته)".
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وتابعت: "لقد خدعونا بأقسى طريقة… جعلونا نعتقد أن الخيار الوحيد الممكن هو التعافي بعد العملية التي خضع لها بسبب ورم دموي في الرأس، في منزل تم استئجاره في تيغري (شمال بوينوس آيرس) خصيصا لمعالجة مارادونا".
يذكر أن دالما البالغة من العمر 38 عاما، والشقيقة الكبرى لجانينا (35 عاما) من زوجة مارادونا السابقة كلاوديا فيافاني، شاهدة رئيسية في اليوم الحادي عشر من المحاكمة في سان إيسيدرو (شمال بوينس آيرس).
ويمثل أمام المحكمة بتهمة "احتمال القتل العمد" جراح الأعصاب لوكي، الطبيبة النفسية كوساتشوف، المعالج النفسي دياس، المنسقة الطبية نانسي فورليني، منسق الممرضين ماريانو بيروني، الطبيب بيدرو بابلو دي سبانيا والممرض ريكاردو ألميرو.
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وأوضحت ابنة مارادونا أن "لوكي، الذي كان مقربا من مارادونا، كان طبيبه الرئيس ولم أكن أعتقد أنه سيوصي بشيء لن يكون الأفضل لوالدي".
وتوفي نجم نابولي الإيطالي السابق عن عمر 60 عاما، في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، بسبب أزمة قلبية ورئوية في مسكنه الخاص، حيث كان يتعافى لمدة أسبوعين بعد جراحة أعصاب بسبب ورم دموي في الرأس.
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