https://sarabic.ae/20250416/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-26-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-اليوم-الماضي-1099585142.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر 26 طائرة أوكرانية مسيرة خلال اليوم الماضي
الدفاع الجوي الروسي يدمر 26 طائرة أوكرانية مسيرة خلال اليوم الماضي
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية، 26 طائرة أوكرانية دون طيار. 16.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-16T04:24+0000
2025-04-16T04:24+0000
2025-04-16T04:24+0000
مجتمع
علوم
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وكتب الوزارة في بيان لخا: "خلال الليلة الماضية، اعترضت منظومات الدفاع الجوي العاملة ودمرت 26 طائرة دون طيار".وأضاف البيان: "(تم تدمير) تسع طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة فورونيج، وثماني طائرات دون طيار - فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وأربع طائرات دون طيار، فوق أراضي منطقة كورسك، وطائرتان دون طيار فوق أراضي مقاطعة ليبيتسك، وطائرتان دون طيار، فوق أراضي جمهورية القرم، وطائرة دون طيار واحدة، فوق أراضي مقاطعة موسكو.وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.بدورها، تواصل القوات الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.الدفاع الروسية: استهداف اجتماع لقيادة القوات الأوكرانية في سومي بصواريخ "إسكندر"
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علوم
الدفاع الجوي الروسي يدمر 26 طائرة أوكرانية مسيرة خلال اليوم الماضي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية، 26 طائرة أوكرانية دون طيار.
وكتب الوزارة في بيان لخا: "خلال الليلة الماضية، اعترضت منظومات الدفاع الجوي العاملة ودمرت 26 طائرة دون طيار".
وأضاف البيان: "(تم تدمير) تسع طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة فورونيج، وثماني طائرات دون طيار - فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وأربع طائرات دون طيار، فوق أراضي منطقة كورسك، وطائرتان دون طيار فوق أراضي مقاطعة ليبيتسك، وطائرتان دون طيار، فوق أراضي جمهورية القرم، وطائرة دون طيار واحدة، فوق أراضي مقاطعة موسكو.
ويتّبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه في يونيو/ حزيران 2023.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة
عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.