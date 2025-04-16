https://sarabic.ae/20250416/دولة-تمنع-الإسرائيليين-من-دخول-أراضيها-وأخرى-تمنع-مواطنيها-من-السفر-إلى-تل-أبيب-1099610412.html

دولة تمنع الإسرائيليين من دخول أراضيها وأخرى تمنع مواطنيها من السفر إلى تل أبيب

دولة تمنع الإسرائيليين من دخول أراضيها وأخرى تمنع مواطنيها من السفر إلى تل أبيب

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، بمنع دولة دخول الإسرائيليين إلى أراضيها وأخرى تمنع مواطنيها من السفر إلى تل أبيب. 16.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-16T19:47+0000

2025-04-16T19:47+0000

2025-04-16T19:47+0000

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وذكرت صحيفة غربية، مساء اليوم الأربعاء، بأن جزر المالديف أعلنت عن تعديل على قانون الهجرة الخاص بها، بما يقضي بمنع الإسرائيليين من دخول أراضيها.وجاء هذا الإعلان بعد يوم واحد على إعادة السلطات في بنغلاديش إدراج عبارة "صالح لكل البلدان باستثناء إسرائيل"، في خطوة تعيد التأكيد على مقاطعة البلاد لإسرائيل ودعمها للشعب الفلسطيني.وكان رئيس جزر المالديف، محمد معز، قد صادق على تعديل قانون الهجرة في البلاد حيث بات ممنوعا على الأفراد الحاملين لجوازات سفر إسرائيلية دخول بلاده.ويعكس قرار الرئيس معز موقف حكومة بلاده بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وأنه يأتي "ردا على الانتهاكات المستمرة للجيش الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين"، مؤكدا التزام جزر المالديف "بدعم حقوق الشعب الفلسطيني وإدانة الأعمال المخالفة للقانون الدولي".لم تقم جزر المالديف أي علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، ومع ذلك يتوجه إليها مواطنون إسرائيليون لقضاء عطلهم فيها.يتوازى ذلك مع إدراج بنغلاديش عبارة "باستثناء إسرائيل" على جوازات سفرها، ما يعني منع أي مواطن يحمل جواز سفر بنغلاديشي من السفر إلى إسرائيل.واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال إلى المرحلة الثانية منه. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أصدر تعليماته للجيش باتخاذ "إجراء قوي" ضد حركة حماس، "ردًا على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار". وفي وقت لاحق، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس توسيع نطاق العملية العسكرية في غزة، مشيرًا إلى خطط للسيطرة على مساحات شاسعة من القطاع وضمّها إلى ما وصفها بـ"منطقة التأمين الدفاعية" جنوب قطاع غزة

https://sarabic.ae/20220809/هاكرز-من-بنغلاديش-يعطلون-موقع-وزارة-الزراعة-الإسرائيلية-الإلكتروني-1066184106.html

https://sarabic.ae/20250416/تركيا-تكشف-حقيقة-وجود-خطة-لتوطين-فلسطينيين-من-غزة-في-سوريا-1099607806.html

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