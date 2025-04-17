https://sarabic.ae/20250417/اختتام-فعاليات-التدريب-البحري-المشترك-المصري-الروسي-جسر-الصداقة-في-البحر-المتوسط-صور-1099650084.html
اختتام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري الروسي "جسر الصداقة" في البحر المتوسط.. صور
اختتام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري الروسي "جسر الصداقة" في البحر المتوسط.. صور
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش المصري اختتام فعاليات التدريب البحرى المشترك المصري الروسي "جسر الصداقة "، الذى نفذته وحدات من القوات البحرية المصرية والروسية على مدار الأيام... 17.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-17T16:38+0000
2025-04-17T16:38+0000
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جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم القوات المسلحة المصرية على صفحته الرسمية على موقع "إكس"، اليوم الخميس.وقال البيان إن "التدريب يشتمل على تنفيذ عدة تشكيلات بحرية مشتركة وتنفيذ رماية مدفعية بالذخيرة الحية بالإضافة إلى تنفيذ تمارين للدفاع الجوي عن التشكيلات البحرية".كما يتضمن التدريب تنفيذ حق الزيارة والتفتيش وأعمال البحث والإنقاذ بالبحر، كما تم تنفيذ العديد من محاضرات الإخلاء الطبي والإسعافات الأولية ومجابهة التهديدات غير النمطية والأمن السيبراني.كما نفذت عناصر من القوات الخاصة البحرية المصرية والروسية عدد من الأنشطة المشتركة أظهرت مدى ما يتمتع به الجانبان من دقة وكفاءة قتالية عالية وقدرة على التعامل مع جميع المواقف التكتيكية الطارئة بنجاح.يأتى تدريب "جسر الصداقة " إمتداداً لسلسة التدريبات المشتركة التى تنفذها القوات المسلحة المصرية مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة لنقل وتبادل الخبرات ودعم جهود الأمن والاستقرار.
https://sarabic.ae/20250414/مناورات-جسر-الصداقة---2025-معلومات-عن-الأسطولين-البحريين-الروسي-والمصري-1099539474.html
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أخبار العالم الآن, رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن
أخبار العالم الآن, رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن
اختتام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري الروسي "جسر الصداقة" في البحر المتوسط.. صور
أعلن الجيش المصري اختتام فعاليات التدريب البحرى المشترك المصري الروسي "جسر الصداقة "، الذى نفذته وحدات من القوات البحرية المصرية والروسية على مدار الأيام الماضية بالمياه الإقليمية المصرية بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط.
جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم القوات المسلحة المصرية على صفحته الرسمية على موقع "إكس"، اليوم الخميس.
وقال البيان إن "التدريب يشتمل على تنفيذ عدة تشكيلات بحرية مشتركة وتنفيذ رماية مدفعية بالذخيرة الحية بالإضافة إلى تنفيذ تمارين للدفاع الجوي عن التشكيلات البحرية".
كما يتضمن التدريب تنفيذ حق الزيارة والتفتيش وأعمال البحث والإنقاذ بالبحر، كما تم تنفيذ العديد من محاضرات الإخلاء الطبي والإسعافات الأولية ومجابهة التهديدات
غير النمطية والأمن السيبراني.
كما نفذت عناصر من القوات الخاصة البحرية المصرية والروسية عدد من الأنشطة المشتركة أظهرت مدى ما يتمتع به الجانبان من دقة وكفاءة قتالية عالية وقدرة على التعامل مع جميع المواقف التكتيكية الطارئة بنجاح.
يأتى تدريب "جسر الصداقة " إمتداداً لسلسة التدريبات المشتركة
التى تنفذها القوات المسلحة المصرية مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة لنقل وتبادل الخبرات ودعم جهود الأمن والاستقرار.