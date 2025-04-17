https://sarabic.ae/20250417/البعثة-الأممية-في-ليبيا-تبحث-استحداث-آلية-تنسيق-إقليمية-معنية-بأمن-الحدود-1099617671.html

‏البعثة الأممية في ليبيا تبحث استحداث آلية تنسيق إقليمية معنية بأمن الحدود

‏البعثة الأممية في ليبيا تبحث استحداث آلية تنسيق إقليمية معنية بأمن الحدود

سبوتنيك عربي

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن مقترح جديد يقضي باستحداث آلية تنسيق إقليمية معنية بالتنسيق الفني والميداني بين السلطات المختصة بأمن الحدود الليبية... 17.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-17T07:20+0000

2025-04-17T07:20+0000

2025-04-17T07:20+0000

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وذكرت بوابة "الوسط"، اليوم الخميس، أن إعلان البعثة الأممية في ليبيا جاء في ختام اجتماعات الفريق الفني التنسيقي المشترك لأمن الحدود الذي يضم ضباطا أمنيين وعسكريين من أنحاء ليبيا.وحضرت الاجتماع، نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، والرؤساء المشاركين في مجموعة العمل الأمنية لعملية برلين بشأن ليبيا، حيث أطلع الفريق الفني، الحضور على الأعمال التي قاموا بها خلال الأشهر القليلة الماضية.توّجت أعمال الفريق الفني بخطوات عملية جرى اتخاذها خلال الفترة من 14-16 أبريل/نيسان الجاري، خاصة اختيار مقر المركز المشترك للتواصل وتبادل المعلومات في طرابلس، والتخطيط لإنشاء مركز مشابه في بنغازي.وفي السياق نفسه، التقى الفريق الفني بممثلين عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمة الدولية للهجرة، حيث قدموا تقريرا عن الجهود المشتركة لأمن الحدود والهجرة غير النظامية ومكافحة الإرهاب ومناقشة الدعم المطلوب.وكانت وزارة الداخلية في حكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة" في ليبيا، قد أعلنت في التاسع من الشهر الجاري، ضبط عدد من المهاجرين غير الشرعيين قرب الحدود مع الجزائر.وذكرت بوابة "الوسط"، أن دوريات صحراوية متجولة تابعة للقاطع الأمني غدامس بجهاز حرس الحدود الليبي تمكنت من ضبط عدد من المهاجرين غير الشرعيين في عدد من النقاط الاستراتيجية على الحدود مع الجزائر.وأوضحت أن عملية الضبط جاءت نتيجة لتمركز الدوريات الأمنية في عدد من النقاط الاستراتيجية على الحدود مع الجزائر، من أجل تعزيز الأمن ومكافحة ظاهرتي التهريب والهجرة غير الشرعية.وأفادت وزارة الداخلية بأن الدوريات الأمنية ضبطت عددا من المهاجرين غير النظاميين في بعض الأودية ومسالك التهريب، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، إلى جانب تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

https://sarabic.ae/20250413/المبعوثة-الأممية-في-ليبيا-تشدد-على-ضمان-تسيير-عملية-سياسية-ناجحة-يقودها-الليبيون-1099509976.html

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