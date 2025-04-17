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ترامب: أمريكا لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية رغم رغبتها في الحوار
ترامب: أمريكا لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية رغم رغبتها في الحوار
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن واشنطن مستعدة للتفاوض مع إيران وتريد أن تزدهر البلاد، لكنها لن تسمح لها بالحصول على أسلحة نووية. 17.04.2025, سبوتنيك عربي
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قال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي: "أعتقد أن إيران تريد الحوار. آمل أن يكونوا راغبين فيه. سيكون من الجيد جدًا لهم أن يوافقوا"، مضيفًا أنه "يتمنى أن يرى إيران تزدهر بشكل رائع".وأوضح أن أمريكا ليس لها أي مطالب على الأراضي أو الموارد الإيرانية. وقال ترامب: "نحن لا نحاول انتزاع صناعتهم. نحن لا نحاول انتزاع أراضيهم. نحن لا نفعل ذلك على الإطلاق. كل ما نقوله هو، لا يمكنكم امتلاك أسلحة نووية".وقال آبادي، في تصريحات تلفزيونية، إنه "إذا تم الاتفاق على الإطار فيمكن الدخول في مرحلة صياغة النص النهائي"، مضيفا أنه "إذا دخل المفاوض الأمريكي في المفاوضات بنفس النهج الذي اتخذه في الجولة الأولى، فليس من المستبعد أن نحقق تقدماً في الجولة الثانية".الرئيس الإيراني: طهران ترحب بأي اتفاق قد يتم التوصل إليه خلال المحادثات مع الولايات المتحدةخامنئي يتحدث عن خطأ سابق لا يجب أن يتكرر في مفاوضات عمان
https://sarabic.ae/20250417/إيران-قبل-الجولة-الثانية-من-المحادثات-مع-أمريكا-لن-نتخلى-عن-صناعة-التخصيب-1099616306.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, إيران, أخبار إيران, أخبار العالم الآن

ترامب: أمريكا لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية رغم رغبتها في الحوار

18:43 GMT 17.04.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbeinالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن واشنطن مستعدة للتفاوض مع إيران وتريد أن تزدهر البلاد، لكنها لن تسمح لها بالحصول على أسلحة نووية.
قال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي: "أعتقد أن إيران تريد الحوار. آمل أن يكونوا راغبين فيه. سيكون من الجيد جدًا لهم أن يوافقوا"، مضيفًا أنه "يتمنى أن يرى إيران تزدهر بشكل رائع".

وأشار ترامب إلى أنه لا يتمنى أي أذى للشعب الإيراني، قائلا: "أعرف الإيرانيين. إنهم شعب رائع، وأذكياء، ونشيطون، وناجحون، ولا أريد أن أؤذي أحدًا. هذا صحيح. لكن إيران لا تستطيع امتلاك أسلحة نووية. الأمر بسيط للغاية".

وأوضح أن أمريكا ليس لها أي مطالب على الأراضي أو الموارد الإيرانية.
وکیل وزارة الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية والدولیة كاظم غريب آبادي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2025
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وقال ترامب: "نحن لا نحاول انتزاع صناعتهم. نحن لا نحاول انتزاع أراضيهم. نحن لا نفعل ذلك على الإطلاق. كل ما نقوله هو، لا يمكنكم امتلاك أسلحة نووية".

وفي وقت سابق من اليوم، صرح نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، بأن "الجولة الثانية من المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، ستتم فيها مناقشة الإطار العام للبرنامج النووي ورفع العقوبات".

وقال آبادي، في تصريحات تلفزيونية، إنه "إذا تم الاتفاق على الإطار فيمكن الدخول في مرحلة صياغة النص النهائي"، مضيفا أنه "إذا دخل المفاوض الأمريكي في المفاوضات بنفس النهج الذي اتخذه في الجولة الأولى، فليس من المستبعد أن نحقق تقدماً في الجولة الثانية".
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