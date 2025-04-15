https://sarabic.ae/20250415/المرشد-الإيراني-متشائمون-بشأن-المحادثات-مع-الولايات-المتحدة--1099560387.html

خامنئي يتحدث عن خطأ سابق لا يجب أن يتكرر في مفاوضات عمان

خامنئي يتحدث عن خطأ سابق لا يجب أن يتكرر في مفاوضات عمان

سبوتنيك عربي

أشار المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة تجنب خطأ سابق لا يجب أن يتكرر، في المفاوضات مع الولايات المتحدة بسلطنة عمان. 15.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-15T11:14+0000

2025-04-15T11:14+0000

2025-04-15T11:59+0000

إيران

أخبار إيران

أخبار عمان

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/0b/1081880708_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_7d457cfc589b0bc940d155b48293e945.jpg

وقال خامنئي، خلال استقباله جمعا من أعضاء الحكومة ونواب مجلس الشورى الإسلامي، وكبار مسؤولي السلطة القضائية بمناسبة بداية العام الايراني الجديد: "لا ينبغي تكرار الخطأ الذي ارتكب في خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي)، خلال الفترة التي أجريت المفاوضات بشأن خطة العمل المشترك الشاملة تم ربط كل القضايا في البلاد بتقدم المفاوضات"، لافتا إلى أن "المستثمرين لا يستثمرون في البلاد عندما يشهدون أن كل الشيء فيها رهن بالمفاوضات".ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إس إن إن" عن خامنئي، قوله: "المفاوضات في عمان واحدة من عشرات المهام لوزارة الخارجية. دعونا لا نربط مشاكل البلاد بالمفاوضات (مع الولايات المتحدة في عمان). نحن متشائمون للغاية بشأن الطرف الآخر (الولايات المتحدة)، لكننا متفائلون بشأن قدراتنا الذاتية".وعقدت محادثات غير مباشرة بين المبعوث الرئاسي الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في العاصمة العمانية، يوم 12 أبريل/ نيسان الجاري. ووفقًا للمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، كانت المحادثات إيجابية وبناءة.وأرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في أوائل مارس/آذار الماضي، قائلا إنه يفضل التوصل إلى اتفاق مع السلطات في طهران بشأن البرنامج النووي الإيراني، مهددا برد عسكري خلافا لذلك.وبحسب رئيس الجمهورية الإسلامية مسعود بيزشكيان، فإن القيادة في طهران رفضت في رسالة ردا على ذلك، إجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة بشأن قضية البرنامج النووي، وأكد أن نافذة المفاوضات لا تنفتح إلا بوساطة دول ثالثة.دولة أوروبية توافق على استضافة الجولة الثانية من المفاوضات الإيرانية الأمريكيةموسكو: روسيا ترحب بالمحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران

https://sarabic.ae/20250415/خامنئي-لست-متفائلا-ولا-متشائما-أكثر-مما-ينبغي-حيال-المحادثات-مع-أمريكا-1099559333.html

https://sarabic.ae/20250414/ترامب-لا-أستبعد-شن-ضربات-على-المنشآت-النووية-الإيرانية-1099542856.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, أخبار عمان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية