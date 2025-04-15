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خامنئي يتحدث عن خطأ سابق لا يجب أن يتكرر في مفاوضات عمان
خامنئي يتحدث عن خطأ سابق لا يجب أن يتكرر في مفاوضات عمان
سبوتنيك عربي
أشار المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة تجنب خطأ سابق لا يجب أن يتكرر، في المفاوضات مع الولايات المتحدة بسلطنة عمان. 15.04.2025, سبوتنيك عربي
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وقال خامنئي، خلال استقباله جمعا من أعضاء الحكومة ونواب مجلس الشورى الإسلامي، وكبار مسؤولي السلطة القضائية بمناسبة بداية العام الايراني الجديد: "لا ينبغي تكرار الخطأ الذي ارتكب في خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي)، خلال الفترة التي أجريت المفاوضات بشأن خطة العمل المشترك الشاملة تم ربط كل القضايا في البلاد بتقدم المفاوضات"، لافتا إلى أن "المستثمرين لا يستثمرون في البلاد عندما يشهدون أن كل الشيء فيها رهن بالمفاوضات".ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إس إن إن" عن خامنئي، قوله: "المفاوضات في عمان واحدة من عشرات المهام لوزارة الخارجية. دعونا لا نربط مشاكل البلاد بالمفاوضات (مع الولايات المتحدة في عمان). نحن متشائمون للغاية بشأن الطرف الآخر (الولايات المتحدة)، لكننا متفائلون بشأن قدراتنا الذاتية".وعقدت محادثات غير مباشرة بين المبعوث الرئاسي الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في العاصمة العمانية، يوم 12 أبريل/ نيسان الجاري. ووفقًا للمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، كانت المحادثات إيجابية وبناءة.وأرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في أوائل مارس/آذار الماضي، قائلا إنه يفضل التوصل إلى اتفاق مع السلطات في طهران بشأن البرنامج النووي الإيراني، مهددا برد عسكري خلافا لذلك.وبحسب رئيس الجمهورية الإسلامية مسعود بيزشكيان، فإن القيادة في طهران رفضت في رسالة ردا على ذلك، إجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة بشأن قضية البرنامج النووي، وأكد أن نافذة المفاوضات لا تنفتح إلا بوساطة دول ثالثة.دولة أوروبية توافق على استضافة الجولة الثانية من المفاوضات الإيرانية الأمريكيةموسكو: روسيا ترحب بالمحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران
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إيران, أخبار إيران, أخبار عمان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية

خامنئي يتحدث عن خطأ سابق لا يجب أن يتكرر في مفاوضات عمان

11:14 GMT 15.04.2025 (تم التحديث: 11:59 GMT 15.04.2025)
© AP Photoالمرشد الإيراني، علي خامنئي
المرشد الإيراني، علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2025
© AP Photo
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أشار المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة تجنب خطأ سابق لا يجب أن يتكرر، في المفاوضات مع الولايات المتحدة بسلطنة عمان.
وقال خامنئي، خلال استقباله جمعا من أعضاء الحكومة ونواب مجلس الشورى الإسلامي، وكبار مسؤولي السلطة القضائية بمناسبة بداية العام الايراني الجديد: "لا ينبغي تكرار الخطأ الذي ارتكب في خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي)، خلال الفترة التي أجريت المفاوضات بشأن خطة العمل المشترك الشاملة تم ربط كل القضايا في البلاد بتقدم المفاوضات"، لافتا إلى أن "المستثمرين لا يستثمرون في البلاد عندما يشهدون أن كل الشيء فيها رهن بالمفاوضات".
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إس إن إن" عن خامنئي، قوله: "المفاوضات في عمان واحدة من عشرات المهام لوزارة الخارجية. دعونا لا نربط مشاكل البلاد بالمفاوضات (مع الولايات المتحدة في عمان). نحن متشائمون للغاية بشأن الطرف الآخر (الولايات المتحدة)، لكننا متفائلون بشأن قدراتنا الذاتية".
المرشد الأعلى الإيراني، المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2025
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11:06 GMT

وفيما حذر خامنئي من التفاؤل أو التشاؤم المفرط تجاه المفاوضات في عُمان، إلا أنه أشار إلى أن هناك خطوات أولى تم اتخاذها بشكل جيد تجاه هذه المفاوضات و"يجب أن نتحلى بالدقة في مواصلة هذه المفاوضات، وإن الخطوط الحمراء واضحة تماما لنا و للطرف الآخر".

وعقدت محادثات غير مباشرة بين المبعوث الرئاسي الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في العاصمة العمانية، يوم 12 أبريل/ نيسان الجاري. ووفقًا للمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، كانت المحادثات إيجابية وبناءة.

ووصف عراقجي أجواء هذه المحادثات بأنها بناءة وهادئة، وشكر وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، على جهوده في تبادل وجهات النظر بين الوفدين الإيراني والأمريكي، وأعلن أن الجولة الثانية من المحادثات بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة ستعقد في 19 أبريل المقبل.

ترامب يتحدث إلى الصحفيين على متن طائرة الرئاسة في طريقه إلى ميامي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2025
‌‏ترامب: لا أستبعد شن ضربات على المنشآت النووية الإيرانية
أمس, 17:41 GMT
وأرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في أوائل مارس/آذار الماضي، قائلا إنه يفضل التوصل إلى اتفاق مع السلطات في طهران بشأن البرنامج النووي الإيراني، مهددا برد عسكري خلافا لذلك.
وبحسب رئيس الجمهورية الإسلامية مسعود بيزشكيان، فإن القيادة في طهران رفضت في رسالة ردا على ذلك، إجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة بشأن قضية البرنامج النووي، وأكد أن نافذة المفاوضات لا تنفتح إلا بوساطة دول ثالثة.
دولة أوروبية توافق على استضافة الجولة الثانية من المفاوضات الإيرانية الأمريكية
موسكو: روسيا ترحب بالمحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران
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