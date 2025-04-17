https://sarabic.ae/20250417/ترامب-يعلن-عن--تقدم-كبير-في-محادثات-التجارة-مع-اليابان-1099617306.html

ترامب يعلن عن تقدم كبير في محادثات التجارة مع اليابان

ترامب يعلن عن تقدم كبير في محادثات التجارة مع اليابان

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الأطراف حققت "تقدما كبيرا" في المفاوضات بشأن اتفاق تجاري خلال اجتماع في البيت الأبيض مع وفد ياباني. 17.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-17T07:02+0000

2025-04-17T07:02+0000

2025-04-17T07:02+0000

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اقتصاد

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وكتب ترامب في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "كان شرفًا لي أن ألتقي بالوفد الياباني وحققنا تقدمًا كبيرًا".وتعد اليابان من أوائل الدول التي بدأت المفاوضات رسميا مع ترامب، في اختبار مبكر لاستعداد واشنطن للتنازل عن الرسوم الجمركية التي هزت الأسواق المالية.في حديثه للصحفيين لاحقا، لم يفصح أكازاوا عن تفاصيل المناقشات، لكنه قال إن الأطراف اتفقت على عقد اجتماع ثان في وقت لاحق من هذا الشهر، وإن ترامب صرح بأن التوصل إلى اتفاق مع اليابان "أولوية قصوى".وذكر البيت الأبيض أن اليابان ضمن 15 دولة قد تكون الأسرع في إبرام اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة.وقال ترامب، في وقت سابق، إن الشركاء الأجانب مستعدون لفعل أي شيء من أجل الاتفاق.في 2 أبريل/نيسان، وقّع ترامب أمرًا تنفيذيًا يفرض رسومًا "متبادلة" على الواردات من الدول الأخرى. وسيكون الحد الأدنى الأساسي للمعدل الأساسي 10 في المئة. وفي الوقت نفسه، ستواجه معظم البلدان معدلات أعلى، والتي، كما أوضح مكتب الممثل التجاري الأمريكي، تم حسابها على أساس العجز التجاري للولايات المتحدة مع بلد معين - بحيث يكون هناك توازن بدلاً من العجز.و أعلن ترامب، في 9 أبريل، أن الولايات المتحدة ستعلق فورًا الرسوم الجمركية على أكثر من 75 دولة لمدة 90 يومًا.البيت الأبيض يحذر الصين من أن المزيد من التصعيد التجاري "لن يكون جيدا"شركة يابانية عملاقة تدرس نقل جزء من إنتاجها إلى أمريكا لتفادي الرسوم الجمركية

https://sarabic.ae/20250414/إيطاليا-تعلق-على-تصريح-ترامب-بأن-لا-أحد-ينجو-من-الرسوم-الجمركية-الأمريكية-1099522499.html

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