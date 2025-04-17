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ترامب يعلن عن تقدم كبير في محادثات التجارة مع اليابان
ترامب يعلن عن تقدم كبير في محادثات التجارة مع اليابان
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الأطراف حققت "تقدما كبيرا" في المفاوضات بشأن اتفاق تجاري خلال اجتماع في البيت الأبيض مع وفد ياباني. 17.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-17T07:02+0000
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وكتب ترامب في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "كان شرفًا لي أن ألتقي بالوفد الياباني وحققنا تقدمًا كبيرًا".وتعد اليابان من أوائل الدول التي بدأت المفاوضات رسميا مع ترامب، في اختبار مبكر لاستعداد واشنطن للتنازل عن الرسوم الجمركية التي هزت الأسواق المالية.في حديثه للصحفيين لاحقا، لم يفصح أكازاوا عن تفاصيل المناقشات، لكنه قال إن الأطراف اتفقت على عقد اجتماع ثان في وقت لاحق من هذا الشهر، وإن ترامب صرح بأن التوصل إلى اتفاق مع اليابان "أولوية قصوى".وذكر البيت الأبيض أن اليابان ضمن 15 دولة قد تكون الأسرع في إبرام اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة.وقال ترامب، في وقت سابق، إن الشركاء الأجانب مستعدون لفعل أي شيء من أجل الاتفاق.في 2 أبريل/نيسان، وقّع ترامب أمرًا تنفيذيًا يفرض رسومًا "متبادلة" على الواردات من الدول الأخرى. وسيكون الحد الأدنى الأساسي للمعدل الأساسي 10 في المئة. وفي الوقت نفسه، ستواجه معظم البلدان معدلات أعلى، والتي، كما أوضح مكتب الممثل التجاري الأمريكي، تم حسابها على أساس العجز التجاري للولايات المتحدة مع بلد معين - بحيث يكون هناك توازن بدلاً من العجز.و أعلن ترامب، في 9 أبريل، أن الولايات المتحدة ستعلق فورًا الرسوم الجمركية على أكثر من 75 دولة لمدة 90 يومًا.البيت الأبيض يحذر الصين من أن المزيد من التصعيد التجاري "لن يكون جيدا"شركة يابانية عملاقة تدرس نقل جزء من إنتاجها إلى أمريكا لتفادي الرسوم الجمركية
https://sarabic.ae/20250414/إيطاليا-تعلق-على-تصريح-ترامب-بأن-لا-أحد-ينجو-من-الرسوم-الجمركية-الأمريكية-1099522499.html
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أخبار اليابان, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد
أخبار اليابان, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد

ترامب يعلن عن تقدم كبير في محادثات التجارة مع اليابان

07:02 GMT 17.04.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbeinالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الأطراف حققت "تقدما كبيرا" في المفاوضات بشأن اتفاق تجاري خلال اجتماع في البيت الأبيض مع وفد ياباني.
وكتب ترامب في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "كان شرفًا لي أن ألتقي بالوفد الياباني وحققنا تقدمًا كبيرًا".

ونشر الرئيس الأمريكي صورة له مع وزير الإنعاش الاقتصادي الياباني ريوسي أكازاوا.

وتعد اليابان من أوائل الدول التي بدأت المفاوضات رسميا مع ترامب، في اختبار مبكر لاستعداد واشنطن للتنازل عن الرسوم الجمركية التي هزت الأسواق المالية.

وشارك من الوفد الياباني في المحادثات، يوم أمس الأربعاء، ريوسي أكازاوا، المقرب من رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، والذي تولى أول منصب وزاري له أواخر العام الماضي في منصب وزير الإنعاش الاقتصادي.

في حديثه للصحفيين لاحقا، لم يفصح أكازاوا عن تفاصيل المناقشات، لكنه قال إن الأطراف اتفقت على عقد اجتماع ثان في وقت لاحق من هذا الشهر، وإن ترامب صرح بأن التوصل إلى اتفاق مع اليابان "أولوية قصوى".
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وذكر البيت الأبيض أن اليابان ضمن 15 دولة قد تكون الأسرع في إبرام اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة.
وقال ترامب، في وقت سابق، إن الشركاء الأجانب مستعدون لفعل أي شيء من أجل الاتفاق.

وفرضت على اليابان رسوم جمركية بنسبة 24% على صادراتها إلى الولايات المتحدة، على الرغم من تعليق هذه الرسوم، كما هو الحال مع معظم رسوم ترامب الجمركية، لمدة 90 يوما. إلا أن الرسوم الجمركية الشاملة البالغة 10% لا تزال سارية، وكذلك الرسوم الجمركية البالغة 25% على السيارات، وهي ركيزة أساسية لاقتصاد اليابان المعتمد على التصدير.

في 2 أبريل/نيسان، وقّع ترامب أمرًا تنفيذيًا يفرض رسومًا "متبادلة" على الواردات من الدول الأخرى. وسيكون الحد الأدنى الأساسي للمعدل الأساسي 10 في المئة. وفي الوقت نفسه، ستواجه معظم البلدان معدلات أعلى، والتي، كما أوضح مكتب الممثل التجاري الأمريكي، تم حسابها على أساس العجز التجاري للولايات المتحدة مع بلد معين - بحيث يكون هناك توازن بدلاً من العجز.
و أعلن ترامب، في 9 أبريل، أن الولايات المتحدة ستعلق فورًا الرسوم الجمركية على أكثر من 75 دولة لمدة 90 يومًا.
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شركة يابانية عملاقة تدرس نقل جزء من إنتاجها إلى أمريكا لتفادي الرسوم الجمركية
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