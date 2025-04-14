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إيطاليا تعلق على تصريح ترامب بأن "لا أحد ينجو" من الرسوم الجمركية الأمريكية
إيطاليا تعلق على تصريح ترامب بأن "لا أحد ينجو" من الرسوم الجمركية الأمريكية
سبوتنيك عربي
علقت إيطاليا، اليوم الاثنين، على تصريح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن "لا أحد ينجو" من الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة. 14.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-14T09:39+0000
2025-04-14T09:39+0000
دونالد ترامب
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وقال وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني: "أفضّل أن أرى الحقائق الملموسة، ومن ثم يمكن أن تكون هناك تصريحات تهدف إلى التفاوض، دعونا نرى كيف ستسير المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي، وهو الجهة المختصة".جاءت تصريحات تاياني على متن السفينة "مارسيليا" في أوساكا في اليابان، وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية "آكي".وتابع: "نحن نواجه المشاكل ونحلها سويا، ولهذا السبب فإن الحوار والنقاش مهمان، وقد أبلى ترامب حسنا بتعليق تطبيق الرسوم الجمركية، كما فعلت أوروبا جيدا بالرد بالطريقة نفسها".وواصل تاياني، مؤكدًا: "نحن بحاجة للمضي قدما على طريق الحوار الآن، وهذا أمر أساسي، كل الشركات تطلب منا ذلك، ونحن نحاول مساعدة شركاتنا بتبنّي الحس السليم، بدون ذعر وبعيدا عن رد أي فعل غير مدروس، لأن الهدوء فضيلة الأقوياء".وعن الزيارة التي ستجريها رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، إلى واشنطن يوم الثلاثاء 17 نيسان/ أبريل الجاري، أوضح وزير خارجية إيطاليا، أن "الجميع في بروكسل يدركون أهمية رحلة ميلوني إلى أمريكا، وذلك لأنها لن تتفاوض لصالح إيطاليا ضد أوروبا، بل ستدعم المواقف الأوروبية، وهي على اتصال دائم مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين".وفي الثاني من أبريل الجاري، وقّع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا يقضي بفرض رسوم "متبادلة" على الواردات من دول أخرى.وحدد معدل الفائدة الأساسي بـ10%، وبالنسبة لـ 57 دولة، تم تطبيق معدلات متزايدة في 9 أبريل، والتي تم حسابها على أساس العجز التجاري للولايات المتحدة مع دولة معينة، بحيث يكون هناك توازن بدلاً من العجز.ولكن في التاسع من أبريل، وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على تعليق الرسوم الجمركية المفروضة على 75 دولة لمدة 90 يومًا، وتخفيضها إلى الحد الأدنى البالغ 10%.وبعد سلسلة من الخطوات في الحرب التجارية، وصلت التعريفة الجمركية الأمريكية "المتبادلة" الإضافية على السلع الصينية إلى 125%، كما وصلت التعريفة الجمركية الصينية على السلع الأمريكية إلى 125% أيضاً.علاوة على ذلك، فرضت الولايات المتحدة تعريفة جمركية أخرى بنسبة 20% على الصين، والتي تم فرضها بسبب اتهامات بعدم كفاية مكافحة المخدرات الاصطناعية.
https://sarabic.ae/20250403/رئيسة-الوزراء-الإيطالية-تعريفات-ترامب-الجمركية-خيار-سيء-لكنه-ليس-كارثيا-1099201942.html
https://sarabic.ae/20250414/ترامب-يعلن-عن-رسوم-جمركية-جديدة-على-الرقائق-الإلكترونية--1099518585.html
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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, إيطاليا, العالم, أخبار العالم الآن
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, إيطاليا, العالم, أخبار العالم الآن

إيطاليا تعلق على تصريح ترامب بأن "لا أحد ينجو" من الرسوم الجمركية الأمريكية

09:39 GMT 14.04.2025
© AP Photo / Jean-Francois Badiasأنطونيو تاجاني
أنطونيو تاجاني - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2025
© AP Photo / Jean-Francois Badias
تابعنا عبر
علقت إيطاليا، اليوم الاثنين، على تصريح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن "لا أحد ينجو" من الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة.
وقال وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني: "أفضّل أن أرى الحقائق الملموسة، ومن ثم يمكن أن تكون هناك تصريحات تهدف إلى التفاوض، دعونا نرى كيف ستسير المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي، وهو الجهة المختصة".

وأردف: "يجب أن نكون متّحدين نحن الأوروبيون، والويل لنا إذا انقسمنا، وويحنا إذا أردنا أن نتحدث عن أنفسنا فقط".

جاءت تصريحات تاياني على متن السفينة "مارسيليا" في أوساكا في اليابان، وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية "آكي".
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ومضى وزير الخارجية الإيطالي في حديثه عن قضية الرسوم الأمريكية: "قد تكون هناك بين الأصدقاء أيضا لحظات من الصدام في بعض الأحيان، ولكن هذا لا يعني أننا يجب أن نغير الاستراتيجية".
وتابع: "نحن نواجه المشاكل ونحلها سويا، ولهذا السبب فإن الحوار والنقاش مهمان، وقد أبلى ترامب حسنا بتعليق تطبيق الرسوم الجمركية، كما فعلت أوروبا جيدا بالرد بالطريقة نفسها".
وواصل تاياني، مؤكدًا: "نحن بحاجة للمضي قدما على طريق الحوار الآن، وهذا أمر أساسي، كل الشركات تطلب منا ذلك، ونحن نحاول مساعدة شركاتنا بتبنّي الحس السليم، بدون ذعر وبعيدا عن رد أي فعل غير مدروس، لأن الهدوء فضيلة الأقوياء".
وعن الزيارة التي ستجريها رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، إلى واشنطن يوم الثلاثاء 17 نيسان/ أبريل الجاري، أوضح وزير خارجية إيطاليا، أن "الجميع في بروكسل يدركون أهمية رحلة ميلوني إلى أمريكا، وذلك لأنها لن تتفاوض لصالح إيطاليا ضد أوروبا، بل ستدعم المواقف الأوروبية، وهي على اتصال دائم مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين".
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وفي الثاني من أبريل الجاري، وقّع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا يقضي بفرض رسوم "متبادلة" على الواردات من دول أخرى.
وحدد معدل الفائدة الأساسي بـ10%، وبالنسبة لـ 57 دولة، تم تطبيق معدلات متزايدة في 9 أبريل، والتي تم حسابها على أساس العجز التجاري للولايات المتحدة مع دولة معينة، بحيث يكون هناك توازن بدلاً من العجز.
ولكن في التاسع من أبريل، وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على تعليق الرسوم الجمركية المفروضة على 75 دولة لمدة 90 يومًا، وتخفيضها إلى الحد الأدنى البالغ 10%.
وبعد سلسلة من الخطوات في الحرب التجارية، وصلت التعريفة الجمركية الأمريكية "المتبادلة" الإضافية على السلع الصينية إلى 125%، كما وصلت التعريفة الجمركية الصينية على السلع الأمريكية إلى 125% أيضاً.
علاوة على ذلك، فرضت الولايات المتحدة تعريفة جمركية أخرى بنسبة 20% على الصين، والتي تم فرضها بسبب اتهامات بعدم كفاية مكافحة المخدرات الاصطناعية.
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