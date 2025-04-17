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تصويت... هل يعزز التعاون الدفاعي بين إيران والسعودية التوازن الإقليمي أم يثير مخاوف دول أخرى؟
تصويت... هل يعزز التعاون الدفاعي بين إيران والسعودية التوازن الإقليمي أم يثير مخاوف دول أخرى؟
سبوتنيك عربي
أكد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم الخميس، أن هناك "أعداء" يسعون لتقويض تعزيز العلاقات بين إيران والسعودية، داعيا إلى الاستعداد الدائم لمواجهة مثل... 17.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-17T16:37+0000
2025-04-17T16:37+0000
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وأشار خامنئي إلى أن العلاقات بين إيران والسعودية تصب في مصلحة كلا البلدين، ويمكن لكل من طهران والرياض أن يكمل كل منهما الآخر، مضيفا أن بلاده حققت تقدماً في بعض المجالات وعلى استعداد لنقل خبراتها إلى السعودية.وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس الأركان الإيراني اللواء محمد باقري، عقب لقائه بوزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، إن طهران والرياض يمكنهما أن تلعبا دورا مهما لضمان الأمن الإقليمي، مؤكدا أن "العلاقات الجيدة بين طهران والرياض تسبب خيبة أمل للأعداء وفرحة للأصدقاء".برأيك، هل يشكل التعاون العسكري بين إيران والسعودية خطوة نحو استقرار إقليمي طويل الأمد؟تصويت... ما هي الطريقة الأمثل لحفظ الأموال في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية؟تصويت... برأيك هل تصل المفاوضات في مسقط بين واشنطن وطهران إلى حل للأزمة النووية الإيرانية؟
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استطلاعات الرأي, إيران, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, опросы
استطلاعات الرأي, إيران, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, опросы

تصويت... هل يعزز التعاون الدفاعي بين إيران والسعودية التوازن الإقليمي أم يثير مخاوف دول أخرى؟

16:37 GMT 17.04.2025
© AFP 2023 / HO / Iranian Army office مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021
 مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2025
© AFP 2023 / HO / Iranian Army office
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أكد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم الخميس، أن هناك "أعداء" يسعون لتقويض تعزيز العلاقات بين إيران والسعودية، داعيا إلى الاستعداد الدائم لمواجهة مثل تلك التحركات.
وأشار خامنئي إلى أن العلاقات بين إيران والسعودية تصب في مصلحة كلا البلدين، ويمكن لكل من طهران والرياض أن يكمل كل منهما الآخر، مضيفا أن بلاده حققت تقدماً في بعض المجالات وعلى استعداد لنقل خبراتها إلى السعودية.

وفي السياق ذاته، أكد وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، خلال لقائه بالمرشد الإيراني علي خامنئي، في طهران، اليوم الخميس، أن زيارته تهدف إلى توسيع العلاقات مع إيران والتعاون في جميع المجالات.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس الأركان الإيراني اللواء محمد باقري، عقب لقائه بوزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، إن طهران والرياض يمكنهما أن تلعبا دورا مهما لضمان الأمن الإقليمي، مؤكدا أن "العلاقات الجيدة بين طهران والرياض تسبب خيبة أمل للأعداء وفرحة للأصدقاء".
برأيك، هل يشكل التعاون العسكري بين إيران والسعودية خطوة نحو استقرار إقليمي طويل الأمد؟
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