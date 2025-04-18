https://sarabic.ae/20250418/إعلام-أمريكي-واشنطن-تسحب-مئات-الجنود-من-سوريا-1099660206.html

إعلام أمريكي: واشنطن تسحب مئات الجنود من سوريا

إعلام أمريكي: واشنطن تسحب مئات الجنود من سوريا

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن واشنطن، بدأت بسحب عدد من أفراد جيشها كجزء من خطتها لسحب مئات عدة من قواتها المتمركزة شمال شرقي سوريا، وفقا لتقارير أولية، إذ قد... 18.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-18T06:21+0000

2025-04-18T06:21+0000

2025-04-18T06:21+0000

أخبار سوريا اليوم

العالم

العالم العربي

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103767/09/1037670905_0:568:4053:2848_1920x0_80_0_0_89b4744a84675366cca8a83ce51c532f.jpg

وقالت تقارير، نقلا عن مسؤولين: "كجزء من الموجة الأولى من التخفيضات، تم تخفيض عدد الأفراد العسكريين من نحو 2000 جندي إلى 1400جندي، بالإضافة إلى ذلك، قرر الجيش الأمريكي إغلاق 3 قواعد من قواعده العملياتية الـ8 الصغيرة شمال شرقي البلاد".مع ذلك، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن شكوكه العميقة بشأن إبقاء أي قوات أمريكية في سوريا. وقال المسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة الشؤون العملياتية، إن "التخفيضات التي بدأت يوم الخميس (أمس)، حتى الآن على الأقل، تستند إلى توصيات القادة الميدانيين بإغلاق القواعد ودمجها، وقد وافقت عليها وزارة الدفاع (البنتاغون) وقيادتها المركزية".وعلّق البنتاغون يوم الثلاثاء الماضي لوكالة "سبوتنيك"، على التقارير حول التخفيض المزعوم للوجود الأمريكي في سوريا، قائلًا إن الولايات المتحدة الأمريكية تعيد نشر قواتها بانتظام، وفقًا للاحتياجات.وفي نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، شنّت التشكيلات المسلحة للمعارضة السورية هجومًا واسع النطاق ضد مواقع الجيش السوري ودخلت العاصمة دمشق، في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، وفي هذه الأثناء، ترك الرئيس السوري السابق بشار الأسد، منصبه وغادر البلاد. وفي 29 يناير/كانون الثاني الماضي، أُعلن رئيس الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، رئيساً لسوريا خلال الفترة الانتقالية.تقرير: أمريكا أبلغت إسرائيل بموعد انسحابها من سوريانتنياهو: ناقشت مع ترامب الوضع في سوريا وتدهور علاقاتنا مع تركيا

https://sarabic.ae/20250415/مسؤول-دفاعي-أمريكي-حول-تقارير-الانسحاب-من-سوريا-واشنطن-تعيد-توزيع-قواتها-وفق-المقتضيات-1099583778.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية