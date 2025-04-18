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إعلام أمريكي: واشنطن تسحب مئات الجنود من سوريا
إعلام أمريكي: واشنطن تسحب مئات الجنود من سوريا
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن واشنطن، بدأت بسحب عدد من أفراد جيشها كجزء من خطتها لسحب مئات عدة من قواتها المتمركزة شمال شرقي سوريا، وفقا لتقارير أولية، إذ قد... 18.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-18T06:21+0000
2025-04-18T06:21+0000
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وقالت تقارير، نقلا عن مسؤولين: "كجزء من الموجة الأولى من التخفيضات، تم تخفيض عدد الأفراد العسكريين من نحو 2000 جندي إلى 1400جندي، بالإضافة إلى ذلك، قرر الجيش الأمريكي إغلاق 3 قواعد من قواعده العملياتية الـ8 الصغيرة شمال شرقي البلاد".مع ذلك، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن شكوكه العميقة بشأن إبقاء أي قوات أمريكية في سوريا. وقال المسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة الشؤون العملياتية، إن "التخفيضات التي بدأت يوم الخميس (أمس)، حتى الآن على الأقل، تستند إلى توصيات القادة الميدانيين بإغلاق القواعد ودمجها، وقد وافقت عليها وزارة الدفاع (البنتاغون) وقيادتها المركزية".وعلّق البنتاغون يوم الثلاثاء الماضي لوكالة "سبوتنيك"، على التقارير حول التخفيض المزعوم للوجود الأمريكي في سوريا، قائلًا إن الولايات المتحدة الأمريكية تعيد نشر قواتها بانتظام، وفقًا للاحتياجات.وفي نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، شنّت التشكيلات المسلحة للمعارضة السورية هجومًا واسع النطاق ضد مواقع الجيش السوري ودخلت العاصمة دمشق، في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، وفي هذه الأثناء، ترك الرئيس السوري السابق بشار الأسد، منصبه وغادر البلاد. وفي 29 يناير/كانون الثاني الماضي، أُعلن رئيس الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، رئيساً لسوريا خلال الفترة الانتقالية.تقرير: أمريكا أبلغت إسرائيل بموعد انسحابها من سوريانتنياهو: ناقشت مع ترامب الوضع في سوريا وتدهور علاقاتنا مع تركيا
https://sarabic.ae/20250415/مسؤول-دفاعي-أمريكي-حول-تقارير-الانسحاب-من-سوريا-واشنطن-تعيد-توزيع-قواتها-وفق-المقتضيات-1099583778.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية

إعلام أمريكي: واشنطن تسحب مئات الجنود من سوريا

06:21 GMT 18.04.2025
© AP Photo / Hussein Mallaصورة أرشيفية - قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 4 أبريل/ نيسان 2018
صورة أرشيفية - قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 4 أبريل/ نيسان 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2025
© AP Photo / Hussein Malla
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن واشنطن، بدأت بسحب عدد من أفراد جيشها كجزء من خطتها لسحب مئات عدة من قواتها المتمركزة شمال شرقي سوريا، وفقا لتقارير أولية، إذ قد يتم تخفيض عددهم إلى 500 جندي.
وقالت تقارير، نقلا عن مسؤولين: "كجزء من الموجة الأولى من التخفيضات، تم تخفيض عدد الأفراد العسكريين من نحو 2000 جندي إلى 1400جندي، بالإضافة إلى ذلك، قرر الجيش الأمريكي إغلاق 3 قواعد من قواعده العملياتية الـ8 الصغيرة شمال شرقي البلاد".

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن المصادر: "في غضون 60 يومًا، ستنظر القيادة الأمريكية فيما إذا كانت هناك حاجة إلى تخفيضات إضافية، وقد أوصت بأن يبقى ما لا يقل عن 500 عسكري أمريكي في سوريا".

مع ذلك، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن شكوكه العميقة بشأن إبقاء أي قوات أمريكية في سوريا. وقال المسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة الشؤون العملياتية، إن "التخفيضات التي بدأت يوم الخميس (أمس)، حتى الآن على الأقل، تستند إلى توصيات القادة الميدانيين بإغلاق القواعد ودمجها، وقد وافقت عليها وزارة الدفاع (البنتاغون) وقيادتها المركزية".
صورة أرشيفية - قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 4 أبريل/ نيسان 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2025
مسؤول دفاعي أمريكي حول تقارير الانسحاب من سوريا: واشنطن تعيد توزيع قواتها وفق المقتضيات
15 أبريل, 23:40 GMT
وعلّق البنتاغون يوم الثلاثاء الماضي لوكالة "سبوتنيك"، على التقارير حول التخفيض المزعوم للوجود الأمريكي في سوريا، قائلًا إن الولايات المتحدة الأمريكية تعيد نشر قواتها بانتظام، وفقًا للاحتياجات.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستبدأ بالانسحاب تدريجيا من سوريا، خلال الفترة المقبلة.

وفي نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، شنّت التشكيلات المسلحة للمعارضة السورية هجومًا واسع النطاق ضد مواقع الجيش السوري ودخلت العاصمة دمشق، في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، وفي هذه الأثناء، ترك الرئيس السوري السابق بشار الأسد، منصبه وغادر البلاد. وفي 29 يناير/كانون الثاني الماضي، أُعلن رئيس الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، رئيساً لسوريا خلال الفترة الانتقالية.
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