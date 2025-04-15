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تقرير: أمريكا أبلغت إسرائيل بموعد انسحابها من سوريا
تقرير: أمريكا أبلغت إسرائيل بموعد انسحابها من سوريا
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستبدأ بالانسحاب تدريجيا من سوريا خلال الفترة المقبلة. 15.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-15T16:28+0000
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وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن مسؤولين أمنيين أمريكيين أبلغوا الجيش الإسرائيلي بموعد الانسحاب من سوريا، على أن يبدأ خلال شهرين.ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين أن تل أبيب لا تزال تضغط على واشنطن لتأجيل هذا الانسحاب من سوريا، حيث تخشى إسرائيل من سيطرة تركيا في حال انسحاب الولايات المتحدة، على المزيد من الأصول الاستراتيجية في سوريا.وأوضحت أن اعتزام الرئيس دونالد ترامب سحب قواته العسكرية من سوريا ليس مفاجئا، حيث أعلن منذ بداية تنصيبه في العشرين من يناير/كانون الثاني الماضي، عن نيته سحب القوات الأمريكية من المنطقة. وأشارت الصحيفة الإسرائيلية، إلى أن "إسرائيل تتخوف من زيادة التوترات مع تركيا، التي تعمل علنا ​​على زيادة سيطرتها على المنطقة بعد سقوط نظام بشار الأسد".ولفتت إلى أن "إسرائيل تعتقد أن انسحاب القوات الأمريكية قد يزيد من الشهية التركية للسيطرة على أصول عسكرية أكثر استراتيجية في الميدان".وفي الرابع من الشهر الجاري، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن بلاده لا تريد أي مواجهة مع إسرائيل في سوريا، وذلك بعد أن قوضت الهجمات الإسرائيلية المتكررة على مواقع عسكرية سورية، قدرة الحكومة الجديدة على ردع التهديدات.وفي مقابلة على هامش اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في بروكسل، قال فيدان: إن "تصرفات إسرائيل في سوريا تمهد الطريق لعدم استقرار إقليمي في المستقبل". وأضاف: "إذا كانت الإدارة الجديدة في دمشق ترغب في التوصل إلى تفاهمات معينة مع إسرائيل، فهذا شأنها الخاص".يشار إلى أنه منذ رحيل حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، تتخوف إسرائيل من نفوذ أنقرة في دمشق، خاصة أنها تعد حليفا للحكومة المؤقتة، ولذلك سيطرت إسرائيل على أراض، جنوب غربي سوريا.
https://sarabic.ae/20250330/تركيا-ترفض-تصريحات-وزير-خارجية-إسرائيل-وتصفها-بـالمتعجرفة-وتل-أبيب-تصدر-توضيحا-1099086839.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, الأخبار

تقرير: أمريكا أبلغت إسرائيل بموعد انسحابها من سوريا

16:28 GMT 15.04.2025 (تم التحديث: 16:32 GMT 15.04.2025)
© AP Photo / Hussein Mallaصورة أرشيفية - قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 4 أبريل/ نيسان 2018
صورة أرشيفية - قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 4 أبريل/ نيسان 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2025
© AP Photo / Hussein Malla
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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستبدأ بالانسحاب تدريجيا من سوريا خلال الفترة المقبلة.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن مسؤولين أمنيين أمريكيين أبلغوا الجيش الإسرائيلي بموعد الانسحاب من سوريا، على أن يبدأ خلال شهرين.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين أن تل أبيب لا تزال تضغط على واشنطن لتأجيل هذا الانسحاب من سوريا، حيث تخشى إسرائيل من سيطرة تركيا في حال انسحاب الولايات المتحدة، على المزيد من الأصول الاستراتيجية في سوريا.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2025
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30 مارس, 19:51 GMT
وأوضحت أن اعتزام الرئيس دونالد ترامب سحب قواته العسكرية من سوريا ليس مفاجئا، حيث أعلن منذ بداية تنصيبه في العشرين من يناير/كانون الثاني الماضي، عن نيته سحب القوات الأمريكية من المنطقة.
وأشارت الصحيفة الإسرائيلية، إلى أن "إسرائيل تتخوف من زيادة التوترات مع تركيا، التي تعمل علنا ​​على زيادة سيطرتها على المنطقة بعد سقوط نظام بشار الأسد".
ولفتت إلى أن "إسرائيل تعتقد أن انسحاب القوات الأمريكية قد يزيد من الشهية التركية للسيطرة على أصول عسكرية أكثر استراتيجية في الميدان".
وفي الرابع من الشهر الجاري، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن بلاده لا تريد أي مواجهة مع إسرائيل في سوريا، وذلك بعد أن قوضت الهجمات الإسرائيلية المتكررة على مواقع عسكرية سورية، قدرة الحكومة الجديدة على ردع التهديدات.
وفي مقابلة على هامش اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في بروكسل، قال فيدان: إن "تصرفات إسرائيل في سوريا تمهد الطريق لعدم استقرار إقليمي في المستقبل".
وأضاف: "إذا كانت الإدارة الجديدة في دمشق ترغب في التوصل إلى تفاهمات معينة مع إسرائيل، فهذا شأنها الخاص".
يشار إلى أنه منذ رحيل حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، تتخوف إسرائيل من نفوذ أنقرة في دمشق، خاصة أنها تعد حليفا للحكومة المؤقتة، ولذلك سيطرت إسرائيل على أراض، جنوب غربي سوريا.
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