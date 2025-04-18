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https://sarabic.ae/20250418/اتفاق-جديد-بين-صندوق-النقد-الدولي-والأردن-بشأن-برنامج-الإصلاح-الاقتصادي-1099675131.html
اتفاق جديد بين صندوق النقد الدولي والأردن بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي
اتفاق جديد بين صندوق النقد الدولي والأردن بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي
سبوتنيك عربي
أعلن صندوق النقد الدولي والجهات المعنية في الأردن، التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء، بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه المملكة. 18.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-18T12:12+0000
2025-04-18T12:12+0000
صندوق النقد الدولي
أخبار الأردن
اقتصاد
الأخبار
العالم العربي
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وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الجمعة، أن هذا الإعلان جاء بعد زيارة لفريق من خبراء صندوق النقد الدولي، برئاسة رون فان رودن، للعاصمة الأردنية عمّان، خلال الفترة من 6 إلى 17 أبريل/ نيسان الجاري.وأوضح الصندوق الدولي أن "أداء برنامج الإصلاح الاقتصادي الأردني يستمر في إظهار نتائج قوية، رغم البيئة الخارجية الصعبة، حيث تم إنجاز جميع معايير الأداء الكمي وتحقيق تقدم ملموس باتجاه تنفيذ المعايير الهيكلية للمراجعة الثالثة، كما يسير البرنامج بثبات نحو تحقيق أهدافه العامة بما في ذلك التقدم الجيد في استيفاء القواعد المعيارية الخاصة بمراجعات مستقبلية".وأشار البيان إلى أن "الاقتصاد الأردني مستمر في إظهار المنعة والحفاظ على الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي، رغم التأثيرات الخارجية الكبيرة الناجمة عن النزاعات في قطاع غزة ولبنان، وتزايد حالة عدم اليقين في منطقة الشرق الأوسط، وذلك نتيجة لسعي الجهات المعنية الأردنية على اتباع سياسات اقتصاد كلي سليمة".ولفت إلى أن "الجهات المعنية في المملكة الأردنية ملتزمة بركيزة سياستها المالية المتمثلة في خفض الدين العام بشكل مطرد، وحماية الإنفاق الاجتماعي والتنموي ذي الأولوية".وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن عن توصله لاتفاق مع الحكومة الأردنية بشأن المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وذلك في 11 من أكتوبر/ تشرين الأول 2024.وقال الصندوق، في بيان، إنه "من المتوقع أن يتيح هذا الاتفاق للأردن، الحصول على 131 مليون دولار إضافية، وذلك كجزء من البرنامج الإجمالي الذي تبلغ قيمته 1.2 مليار دولار".
https://sarabic.ae/20250403/صندوق-النقد-الدولي-الرسوم-الأمريكية-تشكل-خطرا-كبيرا-على-الاقتصاد-العالمي-1099204513.html
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صندوق النقد الدولي, أخبار الأردن, اقتصاد, الأخبار, العالم العربي
صندوق النقد الدولي, أخبار الأردن, اقتصاد, الأخبار, العالم العربي

اتفاق جديد بين صندوق النقد الدولي والأردن بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي

12:12 GMT 18.04.2025
© AP Photo / Andrew Harnikمباني صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، الاثنين 5 أبريل 2021، في واشنطن
مباني صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، الاثنين 5 أبريل 2021، في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
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أعلن صندوق النقد الدولي والجهات المعنية في الأردن، التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء، بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه المملكة.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الجمعة، أن هذا الإعلان جاء بعد زيارة لفريق من خبراء صندوق النقد الدولي، برئاسة رون فان رودن، للعاصمة الأردنية عمّان، خلال الفترة من 6 إلى 17 أبريل/ نيسان الجاري.
كريستالينا جورجيفا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2025
صندوق النقد الدولي: الرسوم الأمريكية تشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد العالمي
3 أبريل, 23:22 GMT
وأوضح الصندوق الدولي أن "أداء برنامج الإصلاح الاقتصادي الأردني يستمر في إظهار نتائج قوية، رغم البيئة الخارجية الصعبة، حيث تم إنجاز جميع معايير الأداء الكمي وتحقيق تقدم ملموس باتجاه تنفيذ المعايير الهيكلية للمراجعة الثالثة، كما يسير البرنامج بثبات نحو تحقيق أهدافه العامة بما في ذلك التقدم الجيد في استيفاء القواعد المعيارية الخاصة بمراجعات مستقبلية".

ونقلت الوكالة الأردنية، عن بيان للصندوق أن "استكمال هذه المراجعة سيؤدي إلى توفير مبلغ قدره 97.784 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة (نحو 130 مليون دولار أمريكي) من أصل "إس دي آر" 926.370، حوالي 1.2 مليار دولار المتفق عليه سابقا".

وأشار البيان إلى أن "الاقتصاد الأردني مستمر في إظهار المنعة والحفاظ على الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي، رغم التأثيرات الخارجية الكبيرة الناجمة عن النزاعات في قطاع غزة ولبنان، وتزايد حالة عدم اليقين في منطقة الشرق الأوسط، وذلك نتيجة لسعي الجهات المعنية الأردنية على اتباع سياسات اقتصاد كلي سليمة".
ولفت إلى أن "الجهات المعنية في المملكة الأردنية ملتزمة بركيزة سياستها المالية المتمثلة في خفض الدين العام بشكل مطرد، وحماية الإنفاق الاجتماعي والتنموي ذي الأولوية".
وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن عن توصله لاتفاق مع الحكومة الأردنية بشأن المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وذلك في 11 من أكتوبر/ تشرين الأول 2024.
وقال الصندوق، في بيان، إنه "من المتوقع أن يتيح هذا الاتفاق للأردن، الحصول على 131 مليون دولار إضافية، وذلك كجزء من البرنامج الإجمالي الذي تبلغ قيمته 1.2 مليار دولار".
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