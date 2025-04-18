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اتفاق جديد بين صندوق النقد الدولي والأردن بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي

اتفاق جديد بين صندوق النقد الدولي والأردن بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي

سبوتنيك عربي

أعلن صندوق النقد الدولي والجهات المعنية في الأردن، التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء، بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه المملكة. 18.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-18T12:12+0000

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2025-04-18T12:12+0000

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وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الجمعة، أن هذا الإعلان جاء بعد زيارة لفريق من خبراء صندوق النقد الدولي، برئاسة رون فان رودن، للعاصمة الأردنية عمّان، خلال الفترة من 6 إلى 17 أبريل/ نيسان الجاري.وأوضح الصندوق الدولي أن "أداء برنامج الإصلاح الاقتصادي الأردني يستمر في إظهار نتائج قوية، رغم البيئة الخارجية الصعبة، حيث تم إنجاز جميع معايير الأداء الكمي وتحقيق تقدم ملموس باتجاه تنفيذ المعايير الهيكلية للمراجعة الثالثة، كما يسير البرنامج بثبات نحو تحقيق أهدافه العامة بما في ذلك التقدم الجيد في استيفاء القواعد المعيارية الخاصة بمراجعات مستقبلية".وأشار البيان إلى أن "الاقتصاد الأردني مستمر في إظهار المنعة والحفاظ على الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي، رغم التأثيرات الخارجية الكبيرة الناجمة عن النزاعات في قطاع غزة ولبنان، وتزايد حالة عدم اليقين في منطقة الشرق الأوسط، وذلك نتيجة لسعي الجهات المعنية الأردنية على اتباع سياسات اقتصاد كلي سليمة".ولفت إلى أن "الجهات المعنية في المملكة الأردنية ملتزمة بركيزة سياستها المالية المتمثلة في خفض الدين العام بشكل مطرد، وحماية الإنفاق الاجتماعي والتنموي ذي الأولوية".وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن عن توصله لاتفاق مع الحكومة الأردنية بشأن المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وذلك في 11 من أكتوبر/ تشرين الأول 2024.وقال الصندوق، في بيان، إنه "من المتوقع أن يتيح هذا الاتفاق للأردن، الحصول على 131 مليون دولار إضافية، وذلك كجزء من البرنامج الإجمالي الذي تبلغ قيمته 1.2 مليار دولار".

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