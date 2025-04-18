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Военнослужащий ВС РФ на новых освобожденных территориях в ДНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250418/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-56-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1099659229.html
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 56 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 56 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية، 56 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية. 18.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-18T04:07+0000
2025-04-18T04:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الوزارة في بيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 56 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 27 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و12 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و12 طائرة مسيرة فوق مياه بحر آزوف".وأضاف البيان أن منظومات الدفاع الجوي "أسقطت 3 طائرات مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم، وطائرة مسيرة واحدة فوق مقاطعة روستوف، وطائرة واحدة فوق إقليم كراسنودار".ويتّبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه في يونيو/ حزيران 2023.بدورها، تواصل القوات الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20250417/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-بريؤبراجينكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1099627887.html
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روسيا
روسيا

الدفاعات الجوية الروسية تسقط 56 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

04:07 GMT 18.04.2025 (تم التحديث: 04:16 GMT 18.04.2025)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر "مستا-بي" في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2025
© Sputnik . Alexey Maishev
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية، 56 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية.
وقالت الوزارة في بيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 56 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 27 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و12 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و12 طائرة مسيرة فوق مياه بحر آزوف".
وأضاف البيان أن منظومات الدفاع الجوي "أسقطت 3 طائرات مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم، وطائرة مسيرة واحدة فوق مقاطعة روستوف، وطائرة واحدة فوق إقليم كراسنودار".
طائرات ياك-130 التابعة لقوات الطيران الجوي البيلاروسي خلال المناورات العسكرية زاباد-2017 (الغرب-2017) المشتركة مع روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة بريؤبراجينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
أمس, 10:40 GMT
ويتّبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه في يونيو/ حزيران 2023.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
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