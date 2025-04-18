https://sarabic.ae/20250418/الكشف-عن-مقبرة-نادرة-ومجموعة-تماثيل-ملكية-في-سقارة-بمصر-صور-1099678820.html

الكشف عن مقبرة نادرة ومجموعة تماثيل ملكية في سقارة المصرية... صور

الكشف عن مقبرة نادرة ومجموعة تماثيل ملكية في سقارة المصرية... صور

سبوتنيك عربي

كشفت البعثة المصرية المشتركة بين المجلس الأعلى للآثار ومؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث، برئاسته، عن مقبرة الأمير "وسر إف رع" ابن الملك "أوسر كاف" بمنطقة سقارة... 18.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-18T13:04+0000

2025-04-18T13:04+0000

2025-04-18T13:26+0000

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وفي بيان لوزارة السياحة والآثار المصرية، اليوم الجمعة، تعود المقبرة للأمير "وسر إف رع" ابن الملك "أوسر كاف" أول ملوك الأسرة الخامسة من الدولة القديمة، وذلك أثناء أعمال البعثة المصرية بمنطقة سقارة الأثرية بالإضافة إلى العثور على العديد من اللقى الأثرية الهامة من هذا العصر والعصور المتأخرة.وأعرب شريف فتحي وزير السياحة والآثار، عن سعادته بهذا الكشف الذي قامت به بعثة أثرية مصرية خالصة، ما يسهم في إزاحة الستار عن أسرار جديدة لتلك الحقبة التاريخية الهامة في تاريخ الحضارة المصرية العريقة.ومن جانبه، أوضح محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر، أن "هذه هي المرة الأولى التي يتم العثور فيها على باب وهمي من الغرانيت الوردي بهذه الضخامة، حيث يبلغ ارتفاعه أربعة أمتار ونصف وعرضه 1.15 متر، وهو مزين بنقوش هيروغليفية توضح اسم الأمير وألقابه والتي من بينها "الأمير الوراثي، وحاكم إقليمي بوتو ونخبت والكاتب الملكي والوزير والقاضي والكاهن المرتل".فيما أشار عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق الدكتور زاهي حواس، إلى أن "البعثة عثرت داخل المقبرة ولأول مرة على تمثال للملك زوسر وزوجته وبناته العشر حيث أثبتت الدراسات المبدئية أن هذه التماثيل كانت موجودة داخل غرفة بجوار هرم الملك زوسر المدرج وتم نقل هذه التماثيل إلى مقبرة الأمير "وسر إف رع" خلال العصور المتأخرة. وسوف تستكمل البعثة أعمالها لمعرفة السبب وراء نقل هذه التماثيل من مكانها الأصلي إلى هنا".فيما تم العثور على مدخل آخر للمقبرة ذو كتفيين من الغرانيت الوردي أيضا عليه نقوش لصاحب المقبرة وألقابه وخرطوش الملك "نفر اير كا رع" وذلك أمام الواجهة الشرقية، كما عثر إلى الشمال من العتب على كشف يعتبر الأول من نوعه في منطقة سقارة حيث عثر على مجموعة من 13غليفية تحمل اسم صاحبه وألقابه، ويبدو أن صاحب هذا التمثال يعود إلى "الأسرة 26" مما يشير إلي أن المقبرة ربما أعيد استخدمها في العصر المتأخر.فيما تم العثور على مدخل آخر للمقبرة ذو كتفيين من الجرانيت الوردي أيضا عليه نقوش لصاحب المقبرة وألقابه وخرطوش الملك "نفر اير كا رع" وذلك أمام الواجهة الشرقية، كما عثر إلى الشمال من العتب على كشف يعتبر الأول من نوعه في منطقة سقارة حيث عثر على مجموعة من 13 تمثال من الغرانيت الوردي جالسين على مقعد ذو مسند مرتفع.ويوجد رؤوس تماثيل في مستوى أعلى من باقي التماثيل تمثل زوجات صاحب المقبرة الجالسين في المنتصف وعلى يساره تمثالين فاقدي الرؤوس عثر أمامها على تمثال آخر من الغرانيت الأسود مقلوب على الوجه وبارتفاع نحو 1.35 متر.ونوهت البعثة المصرية إلى استمرار أعمالها للكشف عن باقي عناصر المقبرة التي تعتبر من المقابر الفريدة بالمنطقة.

https://sarabic.ae/20250402/اكتشاف-مقبرة-ملكية-يعيد-كتابة-تاريخ-مصر-القديمة-1099165627.html

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