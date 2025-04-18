https://sarabic.ae/20250418/الولايات-المتحدة-تعتزم-سحب-نحو-1000-جندي-من-سوريا-1099688031.html
الولايات المتحدة تعتزم سحب نحو 1000 جندي من سوريا
الولايات المتحدة تعتزم سحب نحو 1000 جندي من سوريا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اليوم الجمعة، اعتزامها تقليص عدد قواتها المنتشرة في سوريا من نحو 2000 جندي إلى أقل من 1000 في الأشهر المقبلة. 18.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-18T20:57+0000
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وقال المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، في بيان إن "وزير الدفاع أمر اليوم بدمج القوات الأمريكية في سوريا.. في مواقع مختارة".وأضاف: "ستؤدي هذه العملية المدروسة والمشروطة بالظروف إلى تقليص الوجود العسكري الأمريكي في سوريا إلى أقل من 1000 جندي في الأشهر المقبلة".وكانت الخارجية الأمريكية قد أفادت، اليوم الجمعة، بأن هناك معلومات استخباراتية تتوقع حدوث هجمات وشيكة في مناطق يرتادها مدنيون بسوريا من بينها أسواق وفنادق وأماكن عبادة.ونصحت الخارجية الأمريكية في بيان لها، مواطنيها بعدم السفر إلى سوريا في الوقت الحالي، كما دعت مواطنيها الموجودين في سوريا إلى مغادرتها على الفور.وفي وقت سابق، وصل وفد من الكونغرس الأمريكي إلى دمشق، اليوم الجمعة، لإجراء لقاءات مع القيادة السورية والمجتمع المدني السوري، في زيارة هي الأولى من نوعها لوفد من الكونغرس منذ سنوات.يذكر أن وسائل إعلام أمريكية كانت قد ذكرت، أن واشنطن بدأت بسحب عدد من أفراد جيشها كجزء من خطتها لسحب مئات عدة من قواتها المتمركزة شمال شرقي سوريا، وفقا لتقارير أولية، إذ قد يتم تخفيض عددهم إلى 500 جندي.وقالت تقارير، نقلا عن مسؤولين: "كجزء من الموجة الأولى من التخفيضات، تم تخفيض عدد الأفراد العسكريين من نحو 2000 جندي إلى 1400جندي، بالإضافة إلى ذلك، قرر الجيش الأمريكي إغلاق 3 قواعد من قواعده العملياتية الـ8 الصغيرة شمال شرقي البلاد".
https://sarabic.ae/20250418/وفد-من-الكونغرس-الأمريكي-يزور-سوريا-للقاء-الشرع-صور-1099683446.html
https://sarabic.ae/20250418/اختفاء-الفتيات-في-سوريا-ظاهرة-خطيرة-تتحول-إلى-حالة-شبه-يومية-1099669966.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
الولايات المتحدة تعتزم سحب نحو 1000 جندي من سوريا
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اليوم الجمعة، اعتزامها تقليص عدد قواتها المنتشرة في سوريا من نحو 2000 جندي إلى أقل من 1000 في الأشهر المقبلة.
وقال المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، في بيان إن "وزير الدفاع أمر اليوم بدمج القوات الأمريكية في سوريا.. في مواقع مختارة".
وأضاف: "ستؤدي هذه العملية المدروسة والمشروطة بالظروف إلى تقليص الوجود العسكري الأمريكي في سوريا إلى أقل من 1000 جندي في الأشهر المقبلة".
وكانت الخارجية الأمريكية قد أفادت، اليوم الجمعة، بأن هناك معلومات استخباراتية تتوقع حدوث هجمات وشيكة في مناطق يرتادها مدنيون بسوريا من بينها أسواق وفنادق وأماكن عبادة.
ونصحت الخارجية الأمريكية في بيان لها، مواطنيها بعدم السفر إلى سوريا
في الوقت الحالي، كما دعت مواطنيها الموجودين في سوريا إلى مغادرتها على الفور.
وفي وقت سابق، وصل وفد من الكونغرس الأمريكي إلى دمشق، اليوم الجمعة، لإجراء لقاءات مع القيادة السورية والمجتمع المدني السوري، في زيارة هي الأولى من نوعها لوفد من الكونغرس منذ سنوات.
يذكر أن وسائل إعلام أمريكية كانت قد ذكرت، أن واشنطن بدأت بسحب عدد من أفراد جيشها كجزء من خطتها لسحب مئات عدة من قواتها المتمركزة شمال شرقي سوريا، وفقا لتقارير أولية، إذ قد يتم تخفيض عددهم إلى 500 جندي.
وقالت تقارير، نقلا عن مسؤولين: "كجزء من الموجة الأولى من التخفيضات، تم تخفيض عدد الأفراد العسكريين من نحو 2000 جندي إلى 1400جندي، بالإضافة إلى ذلك، قرر الجيش الأمريكي إغلاق 3 قواعد من قواعده العملياتية الـ8 الصغيرة شمال شرقي البلاد".