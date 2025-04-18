https://sarabic.ae/20250418/رئيس-التجمع-المسيحي-في-الأراضي-المقدسة-منع-مطران-مولدوفا-من-الوصول-للقدس-تغول-للسلطة-على-الدين-1099676254.html

رئيس التجمع المسيحي في الأراضي المقدسة: منع مطران مولدوفا من الوصول للقدس تغول للسلطة على الدين

رئيس التجمع المسيحي في الأراضي المقدسة: منع مطران مولدوفا من الوصول للقدس تغول للسلطة على الدين

سبوتنيك عربي

قال دميتري دلياني، رئيس التجمع الوطني المسيحي في الأراضي المقدسة، إن تعطيل رحلة رئيس الأساقفة ماركل، ممثل متروبوليتية مولدوفا، إلى القدس المحتلة، يكشف عن خطر... 18.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-18T12:29+0000

2025-04-18T12:29+0000

2025-04-18T12:29+0000

حصري

مولدوفا

القدس

الكنيسة الأرثوذكسية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/0b/1058345029_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b5f6a9dacd34f6f1b462d0268110ef24.jpg

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن هذه الخطوة المرفوضة، تمثل انتهاكًا فاضحًا لحرية العبادة، وتسعى لتحويل رجال الدين من رعاة روحانيين إلى أدوات ضمن مشروع سياسي ملوث بالمصالح الظرفية.وتابع: "نرفض نحن كعلمانيين أن يتحكم رجال الدين بمصير الشعوب والدول، فإننا بالمقابل نرفض أن تعبث الأنظمة السياسية برجال الدين وتحولهم إلى رهائن لخطاباتها ومشاريعها التوسعية".وأشار دلياني إلى أن "ما ارتكبته سلطات كيشيناو بحق الأسقف ماركل يشكل جريمة أخلاقية قبل أن يكون خرقًا للمواثيق الدولية، إذ يكرّس منطقًا خطيرًا يقوم على مصادرة حرية الضمير وإخضاع النوايا الدينية الخالصة لابتزاز المصالح الجيوسياسية. ولعل الأخطر، أن هذا السلوك يكرس ثقافة اختزال الإيمان بصفته ورقة تفاوض في نزاعات لا علاقة لها برسالة الأديان".ومضى قائلًا: "من القدس، التي تشكل جوهر الوعي الفلسطيني ومهد الهوية الإنسانية الجامعة ومنطلق المسيحية إلى العالم، نرى أن منع سفر الأسقف ماركل هو اعتداء ليس فقط على شخصه وكنيسته ورعيته، بل على كرامة مدينة القدس ذاتها، التي ناضلنا ولا نزال نناضل لتحريرها من كل أشكال الاستلاب السياسي والديني".واستطرد: "كما نقاوم المشروع الصهيوني دفاعًا عن هوية القدس الفلسطينية، فإننا نقاوم أيضًا كل محاولة لتحويل مشهدها الديني إلى مشهد انتقائي مرتهن للضغوط السياسية".وأوضح رئيس التجمع الوطني المسيحي في الأراضي المقدسة، أن القدس لا تقبل بأن تكون ساحة لتصفية الحسابات السياسية، ولا مسرحًا لتحالفات آنية تسعى لإعادة تشكيل روحها الأصيلة، القدس مدينة تتسع لكل مؤمن حر، وتضيق بكل سلطة تحاول أن تحتكر الإيمان أو تستثمر الدين لأجنداتها السياسية العابرة.وفي وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام أن السلطات المولدوفية لم تسمح فعليا لرئيس أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية المولدوفية ماركل فاليشستي، بالسفر إلى القدس للمشاركة في قداس "النور المقدس"، بعد أن قامت بتفتيشه قبل إقلاع الطائرة.الكنيسة الأرثوذكسية في مولدوفا هي جزء يتمتع بالحكم الذاتي من الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، وتوحد 70% من سكان مولدوفا وبريدنيستروفيه. وتنقسم الكنيسة إلى 6 أبرشيات ويبلغ عدد رعاياها نحو 1300 رعية.

https://sarabic.ae/20250418/مولدوفا-تمنع-ممثل-الكنيسة-الأرثوذكسية-من-السفر-للمشاركة-في-مراسم-النار-المقدسة-1099660988.html

مولدوفا

القدس

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, مولدوفا, القدس, الكنيسة الأرثوذكسية