https://sarabic.ae/20250418/مندوب-روسيا-في-الأمم-المتحدة-وقف-إطلاق-النار-في-أوكرانيا-غير-واقعي-في-هذه-المرحلة-1099659914.html
مندوب روسيا في الأمم المتحدة: وقف إطلاق النار في أوكرانيا غير واقعي في هذه المرحلة
مندوب روسيا في الأمم المتحدة: وقف إطلاق النار في أوكرانيا غير واقعي في هذه المرحلة
سبوتنيك عربي
أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أمس الخميس، للصحفيين، عقب مشاورات مغلقة في مجلس الأمن الدولي، أن وقف إطلاق النار في أوكرانيا، ليس... 18.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-18T04:55+0000
2025-04-18T04:55+0000
2025-04-18T04:55+0000
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وقال نيبينزيا: "كانت لدينا محاولة لوقف إطلاق نار محدود في قطاع البنية التحتية للطاقة، لكن الجانب الأوكراني لم يلتزم بها، وفي ظل هذه الظروف، فإن الحديث عن وقف إطلاق نار في هذه المرحلة غير واقعي على الإطلاق".وأضاف: "سنقوم بإبلاغ موسكو بذلك وسيتم أخذ هذا الموقف في الاعتبار على النحو الواجب. وفي الوقت الحالي، لم تصدر أي تعليمات جديدة من الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين)، فيما يتعلق بوضع وقف الضربات".وتعليقًا على ضرورة أن يقوم مجلس الأمن الدولي بتعزيز الاتفاقات المحتملة بين روسيا وأوكرانيا، أشار إلى أن كل شيء سيعتمد على شروط وقف إطلاق النار المحتمل وصياغة الوثيقة.في 18 مارس/ آذار الماضي، وخلال محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشكل إيجابي على فكرة امتناع أطراف النزاع الأوكراني، بشكل متبادل، عن مهاجمة منشآت البنية التحتية للطاقة لمدة 30 يومًا، ووجّه الجيش الروسي بهذا الأمر. ووعد فلاديمير زيلينسكي، أيضًا بأن "كييف ستدعم هذا الاقتراح".وفي 24 مارس الفماضي، انعقد في العاصمة السعودية الرياض، اجتماع خبراء للفرق الفنية من روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، واستمر لأكثر من 12 ساعة. وفي الاجتماع، اتفق الطرفان، على وجه الخصوص، على وقف مؤقت للهجمات على منشآت الطاقة في روسيا وأوكرانيا.موسكو: روسيا مستعدة لحوار جاد بشأن أوكرانيارئيس الوزراء البريطاني: أوروبا ستواصل تسليح أوكرانيا "بعد إحلال السلام"
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روسيا, العالم
مندوب روسيا في الأمم المتحدة: وقف إطلاق النار في أوكرانيا غير واقعي في هذه المرحلة
أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أمس الخميس، للصحفيين، عقب مشاورات مغلقة في مجلس الأمن الدولي، أن وقف إطلاق النار في أوكرانيا، ليس واقعيا بعد.
وقال نيبينزيا: "كانت لدينا محاولة لوقف إطلاق نار محدود في قطاع البنية التحتية للطاقة، لكن الجانب الأوكراني لم يلتزم بها، وفي ظل هذه الظروف، فإن الحديث عن وقف إطلاق نار في هذه المرحلة غير واقعي على الإطلاق".
وتابع: "لقد طرحنا اليوم سؤالاً على الداعمين الغربيين لنظام كييف، عما إذا كانوا مستعدين للضغط على أوكرانيا وإجبار زيلينسكي على الالتزام بشروط وقف الضربات على البنية التحتية للطاقة، لم تكن هناك إجابة واضحة، كما سبق وقلت، لم يعلق أحد".
وأضاف: "سنقوم بإبلاغ موسكو بذلك وسيتم أخذ هذا الموقف في الاعتبار على النحو الواجب. وفي الوقت الحالي، لم تصدر أي تعليمات جديدة من الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين)، فيما يتعلق بوضع وقف الضربات".
ووصف نيبينزيا، المشاورات الأخيرة في مجلس الأمن الدولي لمناقشة نتائج وقف الهجمات على البنية التحتية للطاقة بين روسيا وأوكرانيا لمدة 30 يوما، بأنها "الأغرب" في حياته المهنية كممثل لبلاده لدى المنظمة العالمية.
وتعليقًا على ضرورة أن يقوم مجلس الأمن الدولي بتعزيز الاتفاقات المحتملة بين روسيا وأوكرانيا، أشار إلى أن كل شيء سيعتمد على شروط وقف إطلاق النار المحتمل وصياغة الوثيقة.
في 18 مارس/ آذار الماضي، وخلال محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشكل إيجابي على فكرة امتناع أطراف النزاع الأوكراني، بشكل متبادل، عن مهاجمة منشآت البنية التحتية للطاقة لمدة 30 يومًا، ووجّه الجيش الروسي بهذا الأمر. ووعد فلاديمير زيلينسكي، أيضًا بأن "كييف ستدعم هذا الاقتراح".
وفي 24 مارس الفماضي، انعقد في العاصمة السعودية الرياض، اجتماع خبراء للفرق الفنية من روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، واستمر لأكثر من 12 ساعة. وفي الاجتماع، اتفق الطرفان، على وجه الخصوص، على وقف مؤقت للهجمات على منشآت الطاقة في روسيا وأوكرانيا.