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https://sarabic.ae/20250419/بانتظار-الحسم-في-القاهرة-الأهلي-يفرض-التعادل-السلبي-على-ماميلودي-صن-داونز-1099710841.html
بانتظار الحسم في القاهرة.. الأهلي يفرض التعادل السلبي على ماميلودي صن داونز
بانتظار الحسم في القاهرة.. الأهلي يفرض التعادل السلبي على ماميلودي صن داونز
سبوتنيك عربي
نجح نادي الأهلي المصري في فرض التعادل السلبي على مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا. 19.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-19T20:47+0000
2025-04-19T20:54+0000
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عاد الفريق المصري من جنوب أفريقيا بتعادل مهم رغم إلغاء حكم مباراته التي أجريت في وقت سابق من اليوم السبت، لهدفين للأهلي، الأول سجله السلوفيني نيتس غراديشار في الدقيقة 71 بداعي التسلل.فيما أحرز الثاني البديل المغربي أشرف بنشرقي، في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة بداعي التسلل أيضا.ومع تلك النتيجة، تعود المواجهة بين الفريقين للتجديد مرة أخرى في مباراة الإياب والمفترض أن تقام باستاد القاهرة يوم الجمعة المقبل.ويذكر أن النادي الأهلي المصري يتطلع للتواجد في المباراة النهائية للمرة الثامنة عشر في تاريخه، والثالثة على التوالي، حيث يسعى "الشياطين الحمر" إلى تحقيق اللقب للمرة الثالثة علي التوالي لأول مرة، بعد أن فشل في هذا الأمر في ثلاث محاولات سابقة.ويرغب فريق الأهلي في التتويج بالبطولة الأفريقية للمرة الـ13، لتعزيز رقمه القياسي كأكثر الأندية الأفريقية فوزا بالبطولة عبر تاريخها، فيما حقق نادي صن داونز الجنوب أفريقي اللقب مرة وحيدة عام 2016، على حساب نادي الزمالك المصري في النهائي.وكان الأهلي المصري قد تأهل للدور قبل النهائي بعد الفوز على الهلال السوداني ذهابا وإيابا بالنتيحة ذاتها 1-0، بينما فاز صن داوانز على ملعبه بنفس النتيجة ذهابا، وتعادل سلبيا مع الترجي التونسي في تونس بدور الثمانية.
https://sarabic.ae/20250215/في-مفاجأة-مذهلة-لجماهيره-الأهلي-المصري-يعلن-رسميا-عن-أمنية-طال-انتظارها-فيديو-1097794748.html
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نادي الأهلي, أخبار الزمالك اليوم, أهداف الزمالك اليوم, رياضة, أخبار دوري أبطال أفريقيا, الأخبار
نادي الأهلي, أخبار الزمالك اليوم, أهداف الزمالك اليوم, رياضة, أخبار دوري أبطال أفريقيا, الأخبار

بانتظار الحسم في القاهرة.. الأهلي يفرض التعادل السلبي على ماميلودي صن داونز

20:47 GMT 19.04.2025 (تم التحديث: 20:54 GMT 19.04.2025)
© AP Photoالأهلي المصري
الأهلي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2025
© AP Photo
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نجح نادي الأهلي المصري في فرض التعادل السلبي على مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا.
عاد الفريق المصري من جنوب أفريقيا بتعادل مهم رغم إلغاء حكم مباراته التي أجريت في وقت سابق من اليوم السبت، لهدفين للأهلي، الأول سجله السلوفيني نيتس غراديشار في الدقيقة 71 بداعي التسلل.
شعار النادي الأهلي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2025
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فيما أحرز الثاني البديل المغربي أشرف بنشرقي، في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة بداعي التسلل أيضا.
ومع تلك النتيجة، تعود المواجهة بين الفريقين للتجديد مرة أخرى في مباراة الإياب والمفترض أن تقام باستاد القاهرة يوم الجمعة المقبل.
ويذكر أن النادي الأهلي المصري يتطلع للتواجد في المباراة النهائية للمرة الثامنة عشر في تاريخه، والثالثة على التوالي، حيث يسعى "الشياطين الحمر" إلى تحقيق اللقب للمرة الثالثة علي التوالي لأول مرة، بعد أن فشل في هذا الأمر في ثلاث محاولات سابقة.
ويرغب فريق الأهلي في التتويج بالبطولة الأفريقية للمرة الـ13، لتعزيز رقمه القياسي كأكثر الأندية الأفريقية فوزا بالبطولة عبر تاريخها، فيما حقق نادي صن داونز الجنوب أفريقي اللقب مرة وحيدة عام 2016، على حساب نادي الزمالك المصري في النهائي.
وكان الأهلي المصري قد تأهل للدور قبل النهائي بعد الفوز على الهلال السوداني ذهابا وإيابا بالنتيحة ذاتها 1-0، بينما فاز صن داوانز على ملعبه بنفس النتيجة ذهابا، وتعادل سلبيا مع الترجي التونسي في تونس بدور الثمانية.
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