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انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250419/لجنة-التحقيق-الروسية-تحدد-هوية-قادة-نظام-كييف-المسؤولين-عن-الهجوم-بالمسيرات-على-مقاطعة-كورسك-1099692131.html
لجنة التحقيق الروسية تحدد هوية قادة نظام كييف المسؤولين عن الهجوم بالمسيرات على مقاطعة كورسك
لجنة التحقيق الروسية تحدد هوية قادة نظام كييف المسؤولين عن الهجوم بالمسيرات على مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
حددت لجنة التحقيق الروسية، هوية قادة القوات المسلحة الأوكرانية المتورطين في الهجوم الأوكراني عبر الطائرات المسيرة على مقاطعة كورسك الروسية، في 15 نيسان/ أبريل... 19.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-19T06:42+0000
2025-04-19T06:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال المتحدثة الرسمية باسم لجنة التحقيق الروسية سفيتلانا بيترينكو، اليوم السبت: "تمكن المحققون العسكريون بالتعاون مع مركز مكافحة التطرف التابع لوزارة الداخلية الروسية، من تحديد القادة الأوكرانيين المتورطين في هجوم واسع النطاق على كورسك، في 15 أبريل الجاري".وأضافت بيترينكو أنه يتم اتخاذ إجراءات لتحديد مكان هؤلاء القادة العسكريين.وبحسب لجنة التحقيق، استخدم المسلحون الأوكرانيون، تحت قيادة بونداروفيتش، ودزياني، وسيندزيوك، أكثر من 100 طائرة مسيرة لمهاجمة مقاطعة كورسك الروسية.وقتلت امرأة مسنة وأصيب 9 آخرون، كما تضررت العديد من المنازل والمنشآت المدنية الأخرى إثر الهجوم الإرهابي الأوكراني.وقالت الحكومة الإقليمية للمقاطعة في بيان عبر قناتها على تطبيق "تلغرام": "الليلة تعرضت كورسك لهجوم معادٍ واسع النطاق، ونتيجةً لضربات طائرات مسيرة على البنى التحتية المدنية، اشتعلت النيران في منازل عدة. وللأسف، توفيت امرأة تبلغ من العمر 85 عامًا... كما أصيب 9 أشخاص بجروح ناجمة عن شظايا".
https://sarabic.ae/20250415/مقتل-امرأة-وإصابة-تسعة-آخرين-في-كورسك-نتيجة-هجمات-أوكرانية-بطائرات-مسيرة-1099550144.html
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لجنة التحقيق الروسية تحدد هوية قادة نظام كييف المسؤولين عن الهجوم بالمسيرات على مقاطعة كورسك

06:42 GMT 19.04.2025
© Sputnik . Ilia Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورالوضع في دونيتسك بعد القصف الصاروخي من قبل الجيش الأوكراني، 28 فبراير 2022
الوضع في دونيتسك بعد القصف الصاروخي من قبل الجيش الأوكراني، 28 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2025
© Sputnik . Ilia Pitalev
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حددت لجنة التحقيق الروسية، هوية قادة القوات المسلحة الأوكرانية المتورطين في الهجوم الأوكراني عبر الطائرات المسيرة على مقاطعة كورسك الروسية، في 15 نيسان/ أبريل الجاري.
وقال المتحدثة الرسمية باسم لجنة التحقيق الروسية سفيتلانا بيترينكو، اليوم السبت: "تمكن المحققون العسكريون بالتعاون مع مركز مكافحة التطرف التابع لوزارة الداخلية الروسية، من تحديد القادة الأوكرانيين المتورطين في هجوم واسع النطاق على كورسك، في 15 أبريل الجاري".

وأشارت إلى أنهم قائد الفوج الـ14 المنفصل للأنظمة غير المأهولة في القوات المسلحة الأوكرانية دميتري بونداروفيتش، وقائد الفوج 383 المنفصل للطائرات المسيرة التابع للقوات الجوية الأوكرانية، العقيد أندريه دزياني، بالإضافة إلى نائبه فيتالي سيندزويك.

وأضافت بيترينكو أنه يتم اتخاذ إجراءات لتحديد مكان هؤلاء القادة العسكريين.
وبحسب لجنة التحقيق، استخدم المسلحون الأوكرانيون، تحت قيادة بونداروفيتش، ودزياني، وسيندزيوك، أكثر من 100 طائرة مسيرة لمهاجمة مقاطعة كورسك الروسية.
جندي يحمل قذيفة لمدفع هاوتزر دي-20 التابع لفيلق المتطوعين في كتيبة القوات الخاصة المنفصلة أربات في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مقتل امرأة وإصابة تسعة آخرين في كورسك نتيجة هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة
15 أبريل, 04:04 GMT
وقتلت امرأة مسنة وأصيب 9 آخرون، كما تضررت العديد من المنازل والمنشآت المدنية الأخرى إثر الهجوم الإرهابي الأوكراني.

وبحسب وزارة الدفاع الروسية، تعرضت المقاطعة لهجوم بـ109 طائرات مسيرة أوكرانية.

وقالت الحكومة الإقليمية للمقاطعة في بيان عبر قناتها على تطبيق "تلغرام": "الليلة تعرضت كورسك لهجوم معادٍ واسع النطاق، ونتيجةً لضربات طائرات مسيرة على البنى التحتية المدنية، اشتعلت النيران في منازل عدة. وللأسف، توفيت امرأة تبلغ من العمر 85 عامًا... كما أصيب 9 أشخاص بجروح ناجمة عن شظايا".
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