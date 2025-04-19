https://sarabic.ae/20250419/نتنياهو-لن-ننهي-الحرب-قبل-القضاء-على-حماس-وإعادة-مختطفينا-1099709533.html

نتنياهو: لن ننهي الحرب قبل القضاء على "حماس" وإعادة مختطفينا

نتنياهو: لن ننهي الحرب قبل القضاء على "حماس" وإعادة مختطفينا

سبوتنيك عربي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، إن حركة "حماس" رفضت المقترح وطالبت بإنهاء الحرب ولو قبلنا بشروطها فهذا يعني أنه يمكن هزيمة إسرائيل. 19.04.2025, سبوتنيك عربي

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وصرح نتنياهو في كلمة له نقلتها القناة الـ 14 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، بأن "حماس" رفضت مجددا مقترحا بالإفراج عن نصف المختطفين الأحياء والقتلى، وأن إسرائيل لن نقبل إلا بإعادة جميع المختطفين.وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه يدرك معاناة أهالي الأسرى والمحتجزين لكن الجيش الإسرائيلي سيزيد الضغط على حماس حتى تحقيق كافة أهداف الحرب، وأنه "متأكد من إمكانية إعادة المختطفين دون تحقيق شروط حماس".وشدد نتنياهو على عدم قبول حكومته بالشروط التي "وضعتها حماس لأنها تريد إخضاعنا وإذا استسلمنا لإملاءات حماس الآن سنفقد كل الإنجازات التي حققناها ولن أستسلم للقتلة لأن الاستسلام يعرض أمن إسرائيل للخطر".وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن "بلاده في مرحلة حاسمة من المعركة والمطلوب طول النفس للانتصار ولن نستسلم لحماس".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أصدر تعليماته في وقت سابق، للجيش الإسرائيلي باتخاذ "إجراء قوي" ضد حركة حماس، "ردًا على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.

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غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار