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الـ"إسكوا" تدق ناقوس الخطر: تعريفات ترامب الجمركية تهدد اقتصاد 6 دول عربية
الـ"إسكوا" تدق ناقوس الخطر: تعريفات ترامب الجمركية تهدد اقتصاد 6 دول عربية
سبوتنيك عربي
حذّرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)، من تأثير الرسوم الجمركية الجديدة، التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرة إلى أنها... 20.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-20T09:28+0000
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وأوضحت الـ"إسكوا"، في تقرير حديث لها، أمس السبت، أن "الصادرات العربية إلى أمريكا، تراجعت من 91 مليار دولار عام 2013، إلى 48 مليار دولار في 2024، نتيجة انخفاض واردات النفط، إلا أن الصادرات غير النفطية شهدت نموا ملحوظا، ما يجعلها اليوم في دائرة الخطر بسبب رسوم ترامب".ووفق تقرير الـ"إسكوا"، تُعد دول مثل الأردن والبحرين ومصر ولبنان والمغرب وتونس من الأكثر تضررا، ويأتي الأردن في مقدمتها لاعتماده الكبير على السوق الأمريكية، إذ تُشكّل صادراته إليها 25% من إجمالي صادراته.وذكرت الـ"إسكوا" كذلك، أن "الإمارات العربية المتحدة تواجه أيضا مخاطر كبيرة تهدد سوق إعادة التصدير لديها إلى أمريكا، والتي تقدّر قيمتها بنحو 10 مليارات دولار، خاصة مع خضوع السلع من مصادرها الأصلية لرسوم جمركية مرتفعة، في حين تعاني دول مجلس التعاون الخليجي من ضغوط إضافية، نتيجة انخفاض أسعار النفط وتداعيات السياسات الحمائية".كما توقعت الـ"إسكوا" أن تواجه الدول العربية متوسطة الدخل، مثل مصر والمغرب والأردن وتونس، أعباء مالية إضافية تُقدّر بـ114 مليون دولار في 2025، بسبب ارتفاع تكلفة الديون، ما قد يؤثر سلبا على الإنفاق التنموي والاجتماعي لها.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض رسوم "جمركية متبادلة" على الواردات من دول أخرى. وسيكون الحد الأدنى الأساسي للمعدل 10 بالمئة، ولكن كل دولة سوف تحدد تعريفتها الجمركية، بحيث تكون نصف ما تفرضه على الشركات التي تستورد السلع الأمريكية. وقد بلغت نسبة الرسوم المفروضة على الصين 34 بالمئة.وقال ترامب إن ذلك سيكون بمثابة "إعلان استقلال اقتصادي" للولايات المتحدة الأمريكية، وسيساعد في استخدام "تريليونات وتريليونات الدولارات" لسداد الدين الوطني.
https://sarabic.ae/20250404/باحث-اقتصادي-التعريفات-الجمركية-بمثابة-حرب-عالمية-تجارية-وتداعياتها-كارثية-1099219375.html
https://sarabic.ae/20250403/مسؤول-رسوم-ترامب-الجمركية-قد-تكون-في-صالح-مصر-1099192105.html
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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, مصر, أخبار الأردن, البحرين, لبنان, أخبار المغرب اليوم, تونس, أخبار الإمارات العربية المتحدة, اقتصاد, العالم العربي
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, مصر, أخبار الأردن, البحرين, لبنان, أخبار المغرب اليوم, تونس, أخبار الإمارات العربية المتحدة, اقتصاد, العالم العربي

الـ"إسكوا" تدق ناقوس الخطر: تعريفات ترامب الجمركية تهدد اقتصاد 6 دول عربية

09:28 GMT 20.04.2025
© Photo / Unsplash/ Igor Omilaevتمثال للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وخلفه دولارات أمريكية
تمثال للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وخلفه دولارات أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2025
© Photo / Unsplash/ Igor Omilaev
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حذّرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)، من تأثير الرسوم الجمركية الجديدة، التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرة إلى أنها "تهدد صادرات عربية غير نفطية إلى السوق الأمريكية، تُقدّر بـ22 مليار دولار".
وأوضحت الـ"إسكوا"، في تقرير حديث لها، أمس السبت، أن "الصادرات العربية إلى أمريكا، تراجعت من 91 مليار دولار عام 2013، إلى 48 مليار دولار في 2024، نتيجة انخفاض واردات النفط، إلا أن الصادرات غير النفطية شهدت نموا ملحوظا، ما يجعلها اليوم في دائرة الخطر بسبب رسوم ترامب".
ووفق تقرير الـ"إسكوا"، تُعد دول مثل الأردن والبحرين ومصر ولبنان والمغرب وتونس من الأكثر تضررا، ويأتي الأردن في مقدمتها لاعتماده الكبير على السوق الأمريكية، إذ تُشكّل صادراته إليها 25% من إجمالي صادراته.
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وذكرت الـ"إسكوا" كذلك، أن "الإمارات العربية المتحدة تواجه أيضا مخاطر كبيرة تهدد سوق إعادة التصدير لديها إلى أمريكا، والتي تقدّر قيمتها بنحو 10 مليارات دولار، خاصة مع خضوع السلع من مصادرها الأصلية لرسوم جمركية مرتفعة، في حين تعاني دول مجلس التعاون الخليجي من ضغوط إضافية، نتيجة انخفاض أسعار النفط وتداعيات السياسات الحمائية".
كما توقعت الـ"إسكوا" أن تواجه الدول العربية متوسطة الدخل، مثل مصر والمغرب والأردن وتونس، أعباء مالية إضافية تُقدّر بـ114 مليون دولار في 2025، بسبب ارتفاع تكلفة الديون، ما قد يؤثر سلبا على الإنفاق التنموي والاجتماعي لها.

وقالت الأمينة التنفيذية للـ"إسكوا"، رولا دشتي: "تقف المنطقة العربية عند مفترق طرق اقتصادي حاسم، فرغم التحديات الفورية التي تفرضها هذه الرسوم، إلا أنها تتيح فرصة غير مسبوقة لبناء اقتصادات أكثر مرونة وتنوعا وتكاملا في مختلف أنحاء العالم العربي".

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3 أبريل, 14:37 GMT
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض رسوم "جمركية متبادلة" على الواردات من دول أخرى. وسيكون الحد الأدنى الأساسي للمعدل 10 بالمئة، ولكن كل دولة سوف تحدد تعريفتها الجمركية، بحيث تكون نصف ما تفرضه على الشركات التي تستورد السلع الأمريكية. وقد بلغت نسبة الرسوم المفروضة على الصين 34 بالمئة.
وقال ترامب إن ذلك سيكون بمثابة "إعلان استقلال اقتصادي" للولايات المتحدة الأمريكية، وسيساعد في استخدام "تريليونات وتريليونات الدولارات" لسداد الدين الوطني.
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