دراسة تكشف حقيقة صادمة بشأن الدمى المحشوة المحببة للملايين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل السوشيال ميديا صديق أم عدو؟ يوضح خبراء
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية.. من يحتاج لصفقة الصين أم واشنطن؟
09:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:03 GMT
22 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
10:25 GMT
25 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:10 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
11:29 GMT
25 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
من سيقطف ثمار انسحاب القوات الأمريكية من شرق سوريا؟ يجيب خبير
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
16:34 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
اقتراح أمريكي للتسوية في أوكرانيا يتضمن احتفاظ روسيا بالأراضي المحررة... إنطلاق الجولة الثانية للمفاوضات الأمريكية الإيرانية
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية.. من يحتاج لصفقة الصين أم واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل تتحول المحيطات إلى اللون الأرجواني أم البني أم الأخضر؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل السوشيال ميديا صديق أم عدو؟ يوضح خبراء
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية.. من يحتاج لصفقة الصين أم واشنطن؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
11:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
12:03 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:19 GMT
11 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
32 د
شؤون عسكرية
من سيقطف ثمار انسحاب القوات الأمريكية من شرق سوريا؟ يجيب خبير
18:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250420/دراسة-تكشف-حقيقة-صادمة-بشأن-الدمى-المحشوة-المحببة-للملايين-1099718614.html
دراسة تكشف حقيقة صادمة بشأن الدمى المحشوة المحببة للملايين
دراسة تكشف حقيقة صادمة بشأن الدمى المحشوة المحببة للملايين
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة حديثة أن الألعاب المحشوة، مثل دمى الدببة، قد تشكل خطرا صحيا على الأطفال. 20.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-20T08:33+0000
2025-04-20T08:33+0000
مجتمع
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/14/1099718458_0:0:1445:813_1920x0_80_0_0_f0c1084b1e28912ec715996bdbb614b4.jpg
وتزعم الدراسة التي أجرتها شركة "ماتيرس نيكست داي" أن تلك الألعاب "تحمل كميات من الجراثيم تفوق تلك الموجودة على مقعد المرحاض".ووجد باحثون يعملون مع الشركة أن دمية دب متوسطة الحجم، من الممكن أن تحتوي على ضعف عدد الجراثيم مقارنة بمرحاض عادي، وفقا لوسائل إعلام بريطانية.وأظهرت الدراسة وجود بكتيريا خطيرة، مثل المكورات العنقودية الذهبية والإشريكية القولونية، التي قد تسبب التهابات جلدية وتنفسية خطيرة لدى الأطفال، خصوصا لذوي المناعة الضعيفة.وأكدت الطبيبة سنيغول جيج، أن "هذه الألعاب تُعدّ بيئة مثالية لتكاثر الجراثيم والفطريات"، محذّرة من تجاهل تنظيفها بانتظام، خاصة في المنازل التي تضم أطفالا صغارا أو مرضى بالحساسية والربو.وأوصت شركة "ويرلبول" بتنظيف الألعاب المحشوة داخل كيس غسيل شبكي أو غطاء وسادة، باستخدام دورة غسيل لطيفة وماء بارد، مع تجنب استخدام المجفف لتفادي تلف الأجزاء الحساسة.وفي النهاية، شدد الخبراء على أهمية الغسيل المنتظم لهذه الألعاب، كونها قد تخفي مستويات عالية من التلوث لا يلاحظها الأهل، لكنها تمثل تهديدا حقيقيا لصحة الأطفال.
https://sarabic.ae/20250307/على-قمة-هرم-قديم-اكتشاف-دمى-أثرية-عمرها-2400-عام-بتعبيرات-فريدة-صور-1098483692.html
https://sarabic.ae/20250401/دراسة-تكشف-علاقة-مثيرة-بين-ألعاب-الفيديو-ومعدل-ذكاء-الأطفال-1099138983.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/14/1099718458_0:0:1445:1085_1920x0_80_0_0_c81604e7eb2010dfcc56f088e3a50242.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات
منوعات

دراسة تكشف حقيقة صادمة بشأن الدمى المحشوة المحببة للملايين

08:33 GMT 20.04.2025
© Photo / Unsplash/ m sدمى محشوة
دمى محشوة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2025
© Photo / Unsplash/ m s
تابعنا عبر
كشفت دراسة حديثة أن الألعاب المحشوة، مثل دمى الدببة، قد تشكل خطرا صحيا على الأطفال.
وتزعم الدراسة التي أجرتها شركة "ماتيرس نيكست داي" أن تلك الألعاب "تحمل كميات من الجراثيم تفوق تلك الموجودة على مقعد المرحاض".
ووجد باحثون يعملون مع الشركة أن دمية دب متوسطة الحجم، من الممكن أن تحتوي على ضعف عدد الجراثيم مقارنة بمرحاض عادي، وفقا لوسائل إعلام بريطانية.
تمثال أثري - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2025
مجتمع
على قمة هرم قديم.. اكتشاف دمى أثرية عمرها 2400 عام بتعبيرات "فريدة".. صور
7 مارس, 20:30 GMT
وأظهرت الدراسة وجود بكتيريا خطيرة، مثل المكورات العنقودية الذهبية والإشريكية القولونية، التي قد تسبب التهابات جلدية وتنفسية خطيرة لدى الأطفال، خصوصا لذوي المناعة الضعيفة.
وأكدت الطبيبة سنيغول جيج، أن "هذه الألعاب تُعدّ بيئة مثالية لتكاثر الجراثيم والفطريات"، محذّرة من تجاهل تنظيفها بانتظام، خاصة في المنازل التي تضم أطفالا صغارا أو مرضى بالحساسية والربو.
ألعاب الفيديو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2025
مجتمع
دراسة تكشف علاقة مثيرة بين ألعاب الفيديو ومعدل ذكاء الأطفال
1 أبريل, 14:11 GMT
وأوصت شركة "ويرلبول" بتنظيف الألعاب المحشوة داخل كيس غسيل شبكي أو غطاء وسادة، باستخدام دورة غسيل لطيفة وماء بارد، مع تجنب استخدام المجفف لتفادي تلف الأجزاء الحساسة.
وفي النهاية، شدد الخبراء على أهمية الغسيل المنتظم لهذه الألعاب، كونها قد تخفي مستويات عالية من التلوث لا يلاحظها الأهل، لكنها تمثل تهديدا حقيقيا لصحة الأطفال.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала