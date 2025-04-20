https://sarabic.ae/20250420/دراسة-تكشف-حقيقة-صادمة-بشأن-الدمى-المحشوة-المحببة-للملايين-1099718614.html
دراسة تكشف حقيقة صادمة بشأن الدمى المحشوة المحببة للملايين
دراسة تكشف حقيقة صادمة بشأن الدمى المحشوة المحببة للملايين
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة حديثة أن الألعاب المحشوة، مثل دمى الدببة، قد تشكل خطرا صحيا على الأطفال. 20.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-20T08:33+0000
2025-04-20T08:33+0000
2025-04-20T08:33+0000
مجتمع
منوعات
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وتزعم الدراسة التي أجرتها شركة "ماتيرس نيكست داي" أن تلك الألعاب "تحمل كميات من الجراثيم تفوق تلك الموجودة على مقعد المرحاض".ووجد باحثون يعملون مع الشركة أن دمية دب متوسطة الحجم، من الممكن أن تحتوي على ضعف عدد الجراثيم مقارنة بمرحاض عادي، وفقا لوسائل إعلام بريطانية.وأظهرت الدراسة وجود بكتيريا خطيرة، مثل المكورات العنقودية الذهبية والإشريكية القولونية، التي قد تسبب التهابات جلدية وتنفسية خطيرة لدى الأطفال، خصوصا لذوي المناعة الضعيفة.وأكدت الطبيبة سنيغول جيج، أن "هذه الألعاب تُعدّ بيئة مثالية لتكاثر الجراثيم والفطريات"، محذّرة من تجاهل تنظيفها بانتظام، خاصة في المنازل التي تضم أطفالا صغارا أو مرضى بالحساسية والربو.وأوصت شركة "ويرلبول" بتنظيف الألعاب المحشوة داخل كيس غسيل شبكي أو غطاء وسادة، باستخدام دورة غسيل لطيفة وماء بارد، مع تجنب استخدام المجفف لتفادي تلف الأجزاء الحساسة.وفي النهاية، شدد الخبراء على أهمية الغسيل المنتظم لهذه الألعاب، كونها قد تخفي مستويات عالية من التلوث لا يلاحظها الأهل، لكنها تمثل تهديدا حقيقيا لصحة الأطفال.
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MIA „Rossiya Segodnya“
منوعات
دراسة تكشف حقيقة صادمة بشأن الدمى المحشوة المحببة للملايين
كشفت دراسة حديثة أن الألعاب المحشوة، مثل دمى الدببة، قد تشكل خطرا صحيا على الأطفال.
وتزعم الدراسة التي أجرتها شركة "ماتيرس نيكست داي" أن تلك الألعاب "تحمل كميات من الجراثيم تفوق تلك الموجودة على مقعد المرحاض".
ووجد باحثون يعملون مع الشركة أن دمية دب متوسطة الحجم، من الممكن أن تحتوي على ضعف عدد الجراثيم مقارنة بمرحاض عادي، وفقا لوسائل إعلام بريطانية.
وأظهرت الدراسة وجود بكتيريا خطيرة، مثل المكورات العنقودية الذهبية والإشريكية القولونية، التي قد تسبب التهابات جلدية وتنفسية خطيرة لدى الأطفال، خصوصا لذوي المناعة الضعيفة.
وأكدت الطبيبة سنيغول جيج، أن "هذه الألعاب تُعدّ بيئة مثالية لتكاثر الجراثيم والفطريات"، محذّرة من تجاهل تنظيفها بانتظام، خاصة في المنازل التي تضم أطفالا صغارا أو مرضى بالحساسية والربو.
وأوصت شركة "ويرلبول" بتنظيف الألعاب المحشوة داخل كيس غسيل شبكي أو غطاء وسادة، باستخدام دورة غسيل لطيفة وماء بارد، مع تجنب استخدام المجفف لتفادي تلف الأجزاء الحساسة.
وفي النهاية، شدد الخبراء على أهمية الغسيل المنتظم لهذه الألعاب، كونها قد تخفي مستويات عالية من التلوث لا يلاحظها الأهل، لكنها تمثل تهديدا حقيقيا لصحة الأطفال.