https://sarabic.ae/20250420/في-بحث-جديد-علماء-يكتشفون-لونا-جديدا-لم-يره-أحد-من-قبل-1099732018.html

في بحث جديد.. علماء يكتشفون "لونا جديدا" لم يره أحد من قبل

في بحث جديد.. علماء يكتشفون "لونا جديدا" لم يره أحد من قبل

سبوتنيك عربي

قام باحثون أمريكيون بمحاولة الكشف عن ألوان جديدة لم يعرفها أحد من قبل، عبر إطلاق ومضات من الليزر صوب أعينهم. 20.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-20T16:26+0000

2025-04-20T16:26+0000

2025-04-20T16:26+0000

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وذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الأحد، أن فريقا من العلماء قالوا إنهم اكتشفوا لونا جديدا، لم يره إنسان من قبل في أعقاب تجربة، قام فيها باحثون في الولايات المتحدة الأمريكية عبر إطلاق ومضات من الليزر صوب أعينهم.وقال المشاركون إنهم من خلال تحفيز خلايا مُحددة في شبكية العين، شاهدوا لونا بين الأزرق والأخضر، أطلق عليه العلماء اسم "أولو"، غير أن بعض الخبراء يقولون إن اكتشاف لون جديد سيكون أمرا مثيرا للبحث والنقاش.ونقلت صحيفة غربية، اليوم الأحد، عن البروفيسور رين نغ، الباحث المشارك في الدراسة من جامعة كاليفورنيا الأمريكية، وصف تلك النتائج بأنها "رائعة"، إذ يرى هو وزملاؤه أن هذه النتائج قد تُسهم في تعزيز البحث في مجال عمى الألوان.وقال رين نغ: "لنفترض أنك تتجول طوال حياتك ولا ترى سوى اللون الوردي، وردي فاتح، وردي باستيلي (باهت)، ثم في أحد الأيام ترى شخصا يرتدي قميصا لونه وردي مشبّع لم تره في حياتك، ويقول لك إنه رأى لونا جديدا، أما نحن نسميه اللون الأحمر".وأشارت الصحيفة إلى أنه "خلال تجربة الفريق، سلط الباحثون شعاع ليزر على بؤبؤ عين واحدة لكل مشارك، حيث نظر المشاركون في جهاز يُسمى "أوز" يتكون من مرايا وليزر وأجهزة بصرية، وصُمم سابقا من قبل بعض الباحثين المشاركين".ويدرس الفريق البحثي النتائج لمعرفة ما قد يعنيه ذلك للأشخاص المصابين بعمى الألوان، الذين يجدون صعوبة في التمييز بين ألوان معينة.

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