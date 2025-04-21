https://sarabic.ae/20250421/السفير-السوداني-لـسبوتنيك-روسيا-أبدت-اهتمامًا-بالمساعدة-في-إعادة-إعمار-الخرطوم-1099738942.html

السفير السوداني لـ"سبوتنيك": روسيا أبدت اهتمامًا بالمساعدة في إعادة إعمار الخرطوم

السفير السوداني لـ"سبوتنيك": روسيا أبدت اهتمامًا بالمساعدة في إعادة إعمار الخرطوم

سبوتنيك عربي

أعلن السفير السوداني لدى روسيا محمد السراج، اليوم الإثنين، بأن السلطات السودانية تقدر موقف موسكو بشأن الصراع الداخلي في البلاد. 21.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-21T05:20+0000

2025-04-21T05:20+0000

2025-04-21T05:20+0000

أخبار السودان اليوم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/13/1085180482_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_ab60e82f42c7e43258e06b9f5cb1e8f2.jpg

موسكو - سبوتنيك. وقال السراج لـ"سبوتنيك": "حتى لو لم يكن موقف روسيا متوازنًا، فهو داعم. يستند موقف روسيا إلى ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ احترام سيادة الدول. تعترف روسيا الاتحادية بالسلطة الشرعية للسودان وتدين التدخل الخارجي".وأضاف السراج: "نُقدّر عاليًا هذا الموقف، القائم على الاحترام والقانون الدولي. إن الدول الأفريقية - وليس السودان فقط - ترى هذا الموقف موثوقًا وبنّاءً".وجاء في بيان الخارجية الروسية الذي صدر بشأن اللقاء: "تركز الاهتمام بشكل رئيسي على الجهود الدولية وخاصة من خلال الأمم المتحدة الرامية لحل الوضع في السودان. وأكد سيرغي فيرشينين أن روسيا، بصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ستواصل معارضة محاولات الغربيين إنشاء آليات دولية لفرض توجهاتهم الاستعمارية الجديدة على السودانيين."وتتواصل منذ 15 نيسان/أبريل 2023، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية. وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردًا ضد الدولة.بدء جلسات محاكمة حميدتي وآخرين في قضية اغتيال والي غرب دارفور

https://sarabic.ae/20250417/بعد-عامين-من-الصراع-الدامي-حصيلة-الحرب-في-السودان-1099622181.html

https://sarabic.ae/20250415/مجموعة-السبع-تدعو-إلى-وقف-فوري-وغير-مشروط-لإطلاق-النار-في-السودان-1099583617.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار السودان اليوم, العالم العربي