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https://sarabic.ae/20250421/السفير-السوداني-لـسبوتنيك-روسيا-أبدت-اهتمامًا-بالمساعدة-في-إعادة-إعمار-الخرطوم-1099738942.html
السفير السوداني لـ"سبوتنيك": روسيا أبدت اهتمامًا بالمساعدة في إعادة إعمار الخرطوم
السفير السوداني لـ"سبوتنيك": روسيا أبدت اهتمامًا بالمساعدة في إعادة إعمار الخرطوم
سبوتنيك عربي
أعلن السفير السوداني لدى روسيا محمد السراج، اليوم الإثنين، بأن السلطات السودانية تقدر موقف موسكو بشأن الصراع الداخلي في البلاد. 21.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-21T05:20+0000
2025-04-21T05:20+0000
أخبار السودان اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال السراج لـ"سبوتنيك": "حتى لو لم يكن موقف روسيا متوازنًا، فهو داعم. يستند موقف روسيا إلى ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ احترام سيادة الدول. تعترف روسيا الاتحادية بالسلطة الشرعية للسودان وتدين التدخل الخارجي".وأضاف السراج: "نُقدّر عاليًا هذا الموقف، القائم على الاحترام والقانون الدولي. إن الدول الأفريقية - وليس السودان فقط - ترى هذا الموقف موثوقًا وبنّاءً".وجاء في بيان الخارجية الروسية الذي صدر بشأن اللقاء: "تركز الاهتمام بشكل رئيسي على الجهود الدولية وخاصة من خلال الأمم المتحدة الرامية لحل الوضع في السودان. وأكد سيرغي فيرشينين أن روسيا، بصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ستواصل معارضة محاولات الغربيين إنشاء آليات دولية لفرض توجهاتهم الاستعمارية الجديدة على السودانيين."وتتواصل منذ 15 نيسان/أبريل 2023، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية. وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردًا ضد الدولة.بدء جلسات محاكمة حميدتي وآخرين في قضية اغتيال والي غرب دارفور
https://sarabic.ae/20250417/بعد-عامين-من-الصراع-الدامي-حصيلة-الحرب-في-السودان-1099622181.html
https://sarabic.ae/20250415/مجموعة-السبع-تدعو-إلى-وقف-فوري-وغير-مشروط-لإطلاق-النار-في-السودان-1099583617.html
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أخبار السودان اليوم, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, العالم العربي

السفير السوداني لـ"سبوتنيك": روسيا أبدت اهتمامًا بالمساعدة في إعادة إعمار الخرطوم

05:20 GMT 21.04.2025
© AP Photo / Marwan Aliتصاعد أعمدة الدخان في الخرطوم إثر عمليات قتالية بين الجيش السوداني والدعم السريع
تصاعد أعمدة الدخان في الخرطوم إثر عمليات قتالية بين الجيش السوداني والدعم السريع - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2025
© AP Photo / Marwan Ali
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أعلن السفير السوداني لدى روسيا محمد السراج، اليوم الإثنين، بأن السلطات السودانية تقدر موقف موسكو بشأن الصراع الداخلي في البلاد.
موسكو - سبوتنيك. وقال السراج لـ"سبوتنيك": "حتى لو لم يكن موقف روسيا متوازنًا، فهو داعم. يستند موقف روسيا إلى ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ احترام سيادة الدول. تعترف روسيا الاتحادية بالسلطة الشرعية للسودان وتدين التدخل الخارجي".
وأضاف السراج: "نُقدّر عاليًا هذا الموقف، القائم على الاحترام والقانون الدولي. إن الدول الأفريقية - وليس السودان فقط - ترى هذا الموقف موثوقًا وبنّاءً".
والأسبوع الماضي، اجتمع السراج مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، حيث بحث الجانبان تسوية الأوضاع في السودان.
بعد عامين من الصراع الدامي... حصيلة الحرب في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2025
وسائط متعددة
بعد عامين من الصراع الدامي... حصيلة الحرب في السودان
17 أبريل, 09:16 GMT
وجاء في بيان الخارجية الروسية الذي صدر بشأن اللقاء: "تركز الاهتمام بشكل رئيسي على الجهود الدولية وخاصة من خلال الأمم المتحدة الرامية لحل الوضع في السودان. وأكد سيرغي فيرشينين أن روسيا، بصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ستواصل معارضة محاولات الغربيين إنشاء آليات دولية لفرض توجهاتهم الاستعمارية الجديدة على السودانيين."
وبحسب البيان، فقد تم التأكيد خلال اللقاء على دعم مساعي بورسودان الرامية إلى تحويل الصراع إلى منحى سلمي واستئناف الحوار بمشاركة القوى الفاعلة والمجموعات العرقية والدينية.
وتتواصل منذ 15 نيسان/أبريل 2023، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
الأزمة الإنسانية في السودان بسبب الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2025
مجموعة السبع تدعو إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في السودان
15 أبريل, 23:08 GMT

وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.

وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردًا ضد الدولة.
بدء جلسات محاكمة حميدتي وآخرين في قضية اغتيال والي غرب دارفور
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