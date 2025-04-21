https://sarabic.ae/20250421/خبير-المقاومة-لا-تزال-فولاذية-ونتنياهو-يستخدم-ملف-الأسرى-لإطالة-أمد-الحرب-1099767629.html

خبير: المقاومة لا تزال فولاذية ونتنياهو يستخدم ملف الأسرى لإطالة أمد الحرب

خبير: المقاومة لا تزال فولاذية ونتنياهو يستخدم ملف الأسرى لإطالة أمد الحرب

سبوتنيك عربي

علق الباحث في قضايا الأزمات الدولية، نزار نزال، على ما نشرته كتائب القسام بشأن عملية "كسر السيف"، التي شكلت مفاجأة كبيرة للإسرائيليين، مشيرا إلى أن المقاومة... 21.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-21T17:15+0000

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ورأى نزال في حديث إلى إذاعة "سبوتنيك" أن ملف الأسرى تحول إلى "عكاز" يستخدمه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لإطالة أمد الحرب في غزة، لافتًا إلى أن "الجيش الإسرائيلي يخفي الكثير من خسائره، لكونه غير مستعد لتحمل مزيد من القتلى، الأمر الذي من شأنه تعميق الانقسام داخل الشارع الإسرائيلي، والذي بدأ يتسلل تدريجيا الى داخل النخب السياسية والمؤسسة العسكرية والأمنية".وأضاف نزال: "المقاومة الفلسطينية تمتلك استراتيجية جديدة للمرحلة المقبلة"، مؤكدا أن "عودة الأسرى لن تتحقق من خلال استمرار الحرب، بل عبر المفاوضات". وختم نزال بالتأكيد أن "إسرائيل تسعى إلى تنفيذ مشروع سياسي كامل في الضفة الغربية، يهدف إلى إنهاء أي إمكانية لقيام كيان او دولة فلسطينية مستقلة".مصر والسعودية تتوافقان على رفض تهجير الفلسطينيين وتبحثان الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزةباحث في الشؤون الإقليمية والدولية: نؤكد على الدعم العربي والدولي لوقف المخططات الإسرائيلية

https://sarabic.ae/20250421/حماس-تجدد-دعوتها-لتحقيق-دولي-في-إعدام-إسرائيل-مسعفين-في-رفح-1099765040.html

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