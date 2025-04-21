https://sarabic.ae/20250421/دراسة-تكشف-فوائد-غير-متوقعة-لمضغ-الأقلام-الخشبية-على-الذاكرة-1099750160.html

دراسة تكشف فوائد غير متوقعة لمضغ الأقلام الخشبية على الذاكرة

دراسة تكشف فوائد غير متوقعة لمضغ الأقلام الخشبية على الذاكرة

سبوتنيك عربي

في مفارقة علمية غريبة، كشفت دراسة حديثة أن عادة مضغ الأقلام الخشبية التي كان الأهل يحذرون منها قد تحمل في الواقع فوائد لتعزيز الذاكرة. 21.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-21T11:10+0000

2025-04-21T11:10+0000

2025-04-21T11:10+0000

مجتمع

منوعات

الصحة

علوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/15/1099745812_0:111:2121:1304_1920x0_80_0_0_5d9ef6606dd4593930e8fb2eacd1a5ef.jpg

وأظهرت نتائج الدراسة التي نشرتها دورية "فرونتيرز إن سيستم نيوروساينس"، أن عادة مضغ الأعواد الخشبية مثل الأقلام وغيرها تزيد من مستويات أحد أهم مضادات الأكسدة الطبيعية في الدماغ، شريطة تجنب مضغ مادة الجرافيت الموجودة داخل الأقلام الرصاص.ووفقاً للدراسة التي أجراها باحثون على 52 طالباً جامعياً في كوريا الجنوبية، فإن مضغ الأعواد الخشبية يؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في مستويات مادة "الجلوتاثيون" المضادة للأكسدة في منطقة القشرة الحزامية الأمامية من الدماغ، وهي منطقة تلعب دوراً مهماً في الوظائف الإدراكية.وقام الباحثون بتقسيم المشاركين إلى مجموعتين، حيث قامت الأولى بمضغ علكة مصنوعة من البارافين، بينما قامت الثانية بمضغ أعواد خشبية شبيهة بتلك المستخدمة في العيادات الطبية، وأظهرت النتائج تفوق المجموعة الثانية في اختبارات الذاكرة، مع ارتفاع أكبر في مستويات مضادات الأكسدة.ويوضح العلماء أن التوازن بين مضادات الأكسدة والعوامل المؤكسدة في الدماغ، يلعب دوراً حاسماً في الحفاظ على الصحة العصبية، حيث يؤدي اختلال هذا التوازن إلى ما يعرف بالإجهاد التأكسدي الذي يؤثر سلباً على الوظائف المعرفية.ومع أن الدراسات السابقة كانت قد ربطت بين مضغ العلكة وتحسين التركيز، إلا أن هذه الدراسة تعد الأولى من نوعها التي تبحث العلاقة بين عملية المضغ وزيادة مضادات الأكسدة في الدماغ وتحسين الوظائف الإدراكية. ويشير الباحثون إلى أن هذه النتائج ما زالت أولية وتحتاج إلى مزيد من الدراسات على عينات أكبر وأكثر تنوعاً، مع اختبار مواد مختلفة ودراسة تأثير مدة المضغ، كما يؤكدون أن هذه الطريقة قد تصبح وسيلة بسيطة لتعزيز صحة الدماغ إذا ما تم تأكيد نتائجها في أبحاث لاحقة.

https://sarabic.ae/20250416/دراسة-تحذر-مراتب-الأطفال-تنبعث-منها-مواد-كيميائية-تضر-بأدمغتهم-أثناء-النوم-1099610824.html

https://sarabic.ae/20250401/دراسة-تكشف-علاقة-مثيرة-بين-ألعاب-الفيديو-ومعدل-ذكاء-الأطفال-1099138983.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات, الصحة, علوم