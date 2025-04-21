دراسة تكشف فوائد غير متوقعة لمضغ الأقلام الخشبية على الذاكرة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل السوشيال ميديا صديق أم عدو؟ يوضح خبراء
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية.. من يحتاج لصفقة الصين أم واشنطن؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
11:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
12:03 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:19 GMT
11 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
32 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: لن ننهي الحرب قبل القضاء على "حماس" ووفد حماس يزور تركيا، انتهاء محادثات روما بين طهران وواشنطن وجولة جديدة خلال أيام
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
من سيقطف ثمار انسحاب القوات الأمريكية من شرق سوريا؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:16 GMT
39 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:31 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:52 GMT
9 د
مرايا العلوم
هل تتحول المحيطات إلى اللون الأرجواني أم البني أم الأخضر؟
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني يتصدى لهجمات الدعم السريع ووالي الخرطوم يقول قريبا سنعلن العاصمة خالية من قوات الدعم السريع
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:48 GMT
8 د
بيارق النصر
دور الأغنية الوطنية في مواجهة العدوان النازي خلال الحرب الوطنية العظمى
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
16:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250421/دراسة-تكشف-فوائد-غير-متوقعة-لمضغ-الأقلام-الخشبية-على-الذاكرة-1099750160.html
دراسة تكشف فوائد غير متوقعة لمضغ الأقلام الخشبية على الذاكرة
دراسة تكشف فوائد غير متوقعة لمضغ الأقلام الخشبية على الذاكرة
سبوتنيك عربي
في مفارقة علمية غريبة، كشفت دراسة حديثة أن عادة مضغ الأقلام الخشبية التي كان الأهل يحذرون منها قد تحمل في الواقع فوائد لتعزيز الذاكرة. 21.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-21T11:10+0000
2025-04-21T11:10+0000
مجتمع
منوعات
الصحة
علوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/15/1099745812_0:111:2121:1304_1920x0_80_0_0_5d9ef6606dd4593930e8fb2eacd1a5ef.jpg
وأظهرت نتائج الدراسة التي نشرتها دورية "فرونتيرز إن سيستم نيوروساينس"، أن عادة مضغ الأعواد الخشبية مثل الأقلام وغيرها تزيد من مستويات أحد أهم مضادات الأكسدة الطبيعية في الدماغ، شريطة تجنب مضغ مادة الجرافيت الموجودة داخل الأقلام الرصاص.ووفقاً للدراسة التي أجراها باحثون على 52 طالباً جامعياً في كوريا الجنوبية، فإن مضغ الأعواد الخشبية يؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في مستويات مادة "الجلوتاثيون" المضادة للأكسدة في منطقة القشرة الحزامية الأمامية من الدماغ، وهي منطقة تلعب دوراً مهماً في الوظائف الإدراكية.وقام الباحثون بتقسيم المشاركين إلى مجموعتين، حيث قامت الأولى بمضغ علكة مصنوعة من البارافين، بينما قامت الثانية بمضغ أعواد خشبية شبيهة بتلك المستخدمة في العيادات الطبية، وأظهرت النتائج تفوق المجموعة الثانية في اختبارات الذاكرة، مع ارتفاع أكبر في مستويات مضادات الأكسدة.ويوضح العلماء أن التوازن بين مضادات الأكسدة والعوامل المؤكسدة في الدماغ، يلعب دوراً حاسماً في الحفاظ على الصحة العصبية، حيث يؤدي اختلال هذا التوازن إلى ما يعرف بالإجهاد التأكسدي الذي يؤثر سلباً على الوظائف المعرفية.ومع أن الدراسات السابقة كانت قد ربطت بين مضغ العلكة وتحسين التركيز، إلا أن هذه الدراسة تعد الأولى من نوعها التي تبحث العلاقة بين عملية المضغ وزيادة مضادات الأكسدة في الدماغ وتحسين الوظائف الإدراكية. ويشير الباحثون إلى أن هذه النتائج ما زالت أولية وتحتاج إلى مزيد من الدراسات على عينات أكبر وأكثر تنوعاً، مع اختبار مواد مختلفة ودراسة تأثير مدة المضغ، كما يؤكدون أن هذه الطريقة قد تصبح وسيلة بسيطة لتعزيز صحة الدماغ إذا ما تم تأكيد نتائجها في أبحاث لاحقة.
https://sarabic.ae/20250416/دراسة-تحذر-مراتب-الأطفال-تنبعث-منها-مواد-كيميائية-تضر-بأدمغتهم-أثناء-النوم-1099610824.html
https://sarabic.ae/20250401/دراسة-تكشف-علاقة-مثيرة-بين-ألعاب-الفيديو-ومعدل-ذكاء-الأطفال-1099138983.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/15/1099745812_118:0:2003:1414_1920x0_80_0_0_e6c1075dee62aff04a0791797b35439a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, الصحة, علوم
منوعات, الصحة, علوم

دراسة تكشف فوائد غير متوقعة لمضغ الأقلام الخشبية على الذاكرة

11:10 GMT 21.04.2025
© Getty Images / Jose Luis Pelaez Incعادة مضغ الأقلام الرصاص
عادة مضغ الأقلام الرصاص - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2025
© Getty Images / Jose Luis Pelaez Inc
تابعنا عبر
في مفارقة علمية غريبة، كشفت دراسة حديثة أن عادة مضغ الأقلام الخشبية التي كان الأهل يحذرون منها قد تحمل في الواقع فوائد لتعزيز الذاكرة.
وأظهرت نتائج الدراسة التي نشرتها دورية "فرونتيرز إن سيستم نيوروساينس"، أن عادة مضغ الأعواد الخشبية مثل الأقلام وغيرها تزيد من مستويات أحد أهم مضادات الأكسدة الطبيعية في الدماغ، شريطة تجنب مضغ مادة الجرافيت الموجودة داخل الأقلام الرصاص.
ووفقاً للدراسة التي أجراها باحثون على 52 طالباً جامعياً في كوريا الجنوبية، فإن مضغ الأعواد الخشبية يؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في مستويات مادة "الجلوتاثيون" المضادة للأكسدة في منطقة القشرة الحزامية الأمامية من الدماغ، وهي منطقة تلعب دوراً مهماً في الوظائف الإدراكية.
طفل ينام بعمق - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2025
مجتمع
دراسة تحذر: مراتب الأطفال تنبعث منها مواد كيميائية تضر بأدمغتهم أثناء النوم
16 أبريل, 20:20 GMT
وقام الباحثون بتقسيم المشاركين إلى مجموعتين، حيث قامت الأولى بمضغ علكة مصنوعة من البارافين، بينما قامت الثانية بمضغ أعواد خشبية شبيهة بتلك المستخدمة في العيادات الطبية، وأظهرت النتائج تفوق المجموعة الثانية في اختبارات الذاكرة، مع ارتفاع أكبر في مستويات مضادات الأكسدة.
ويوضح العلماء أن التوازن بين مضادات الأكسدة والعوامل المؤكسدة في الدماغ، يلعب دوراً حاسماً في الحفاظ على الصحة العصبية، حيث يؤدي اختلال هذا التوازن إلى ما يعرف بالإجهاد التأكسدي الذي يؤثر سلباً على الوظائف المعرفية.
ألعاب الفيديو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2025
مجتمع
دراسة تكشف علاقة مثيرة بين ألعاب الفيديو ومعدل ذكاء الأطفال
1 أبريل, 14:11 GMT
ومع أن الدراسات السابقة كانت قد ربطت بين مضغ العلكة وتحسين التركيز، إلا أن هذه الدراسة تعد الأولى من نوعها التي تبحث العلاقة بين عملية المضغ وزيادة مضادات الأكسدة في الدماغ وتحسين الوظائف الإدراكية.
ويشير الباحثون إلى أن هذه النتائج ما زالت أولية وتحتاج إلى مزيد من الدراسات على عينات أكبر وأكثر تنوعاً، مع اختبار مواد مختلفة ودراسة تأثير مدة المضغ، كما يؤكدون أن هذه الطريقة قد تصبح وسيلة بسيطة لتعزيز صحة الدماغ إذا ما تم تأكيد نتائجها في أبحاث لاحقة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала