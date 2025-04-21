https://sarabic.ae/20250421/رئيس-أركان-الجيش-الإيراني-الحرس-الثوري-هو-الحصن-المنيع-والملاذ-الآمن-1099751002.html
رئيس أركان الجيش الإيراني: الحرس الثوري هو "الحصن المنيع والملاذ الآمن"
رئيس أركان الجيش الإيراني: الحرس الثوري هو "الحصن المنيع والملاذ الآمن"
سبوتنيك عربي
أشاد رئيس أركان الجيش الإيراني، اللواء محمد حسين باقري، بالحرس الثوري، واصفا إياه بـ"الحصن المنيع للبلاد في وجه الأعداء"، وذلك في رسالة تهنئة بمناسبة ذكرى... 21.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-21T11:21+0000
2025-04-21T11:21+0000
2025-04-21T11:21+0000
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وأكد باقري في كلمة له بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس الحرس الثوري الإيراني، بقرار من المجلس الأعلى للثورة، أن "الحرس الثوري يتمتع بسجل مشرف في تعزيز القدرات الدفاعية ونشر ثقافة المقاومة، ويُعد مصدر أمان واستقرار للإيرانيين بفضل قوته الرادعة وجاهزيته العالية".وأشار إلى أن "الحرس الثوري الإيراني حال دون أي خطأ في حسابات الأعداء"، محذرا من عواقب أي عدوان، مؤكدا "فشل محاولات تشويه صورته في الداخل والخارج"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وأضاف رئيس أركان الجيش الإيراني، اللواء محمد حسن باقري، أن "القوى الاستكبارية تعتبر الحرس الثوري العقبة الأساسية أمام مخططاتها التوسعية في المنطقة".يُذكر أن الحرس الثوري الإيراني تأسس عام 1979 بعد الثورة الإسلامية، ويواصل أداء دوره في حماية الثورة وفق المادة 150 من الدستور الإيراني.
https://sarabic.ae/20250417/الحرس-الثوري-الإيراني-يكشف-عن-رسالة-إسرائيلية-عن-طريق-مصر-وتركيا-إلى-طهران-قبل-تنفيذ-ضربتها-1099643257.html
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الحرس الثوري الإيراني, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن
الحرس الثوري الإيراني, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن
رئيس أركان الجيش الإيراني: الحرس الثوري هو "الحصن المنيع والملاذ الآمن"
أشاد رئيس أركان الجيش الإيراني، اللواء محمد حسين باقري، بالحرس الثوري، واصفا إياه بـ"الحصن المنيع للبلاد في وجه الأعداء"، وذلك في رسالة تهنئة بمناسبة ذكرى تأسيسه.
وأكد باقري في كلمة له بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس الحرس الثوري الإيراني، بقرار من المجلس الأعلى للثورة، أن "الحرس الثوري يتمتع بسجل مشرف في تعزيز القدرات الدفاعية ونشر ثقافة المقاومة، ويُعد مصدر أمان واستقرار للإيرانيين بفضل قوته الرادعة وجاهزيته العالية".
وأشار إلى أن "الحرس الثوري الإيراني حال دون أي خطأ في حسابات الأعداء"، محذرا من عواقب أي عدوان، مؤكدا "فشل محاولات تشويه صورته في الداخل والخارج"، وفقا لوكالة
أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وأضاف رئيس أركان الجيش الإيراني، اللواء محمد حسن باقري، أن "القوى الاستكبارية تعتبر الحرس الثوري العقبة الأساسية أمام مخططاتها التوسعية في المنطقة".
يُذكر أن الحرس الثوري الإيراني تأسس عام 1979 بعد الثورة الإسلامية، ويواصل أداء دوره في حماية الثورة وفق المادة 150 من الدستور الإيراني.