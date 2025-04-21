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https://sarabic.ae/20250421/علماء-روس-يتوصلون-لطريقة-حساب-كمية-الأجسام-الفضائية-المعيقة-لسير-الرحلات-المدارية-1099738728.html
علماء روس يتوصلون لطريقة حساب كمية الأجسام الفضائية المعيقة لسير الرحلات المدارية
علماء روس يتوصلون لطريقة حساب كمية الأجسام الفضائية المعيقة لسير الرحلات المدارية
سبوتنيك عربي
نجح باحثون روس في اختبار طريقة لقياس حجم جزيئات الغبار السريعة، التي تعيق استكشاف الإنسان للمدارات القريبة من الأرض وأبحاث الفضاء. 21.04.2025, سبوتنيك عربي
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ولإجراء التجربة، تم إطلاق مجهر إلى الفضاء، من الباحثين في معهد الأجهزة الدقيقة وأنظمة التحكم "مييت"، لفحص الجسيمات التي تسقط على مصيدة غبار مدمجة على شكل لوحة ذهبية.وقال بوريس لوغينوف، رئيس مختبر الأبحاث للتعديل الذري وتحليل سطح أشباه الموصلات في "مييت"، إن استكشاف الفضاء يؤدي إلى تدهور "بيئته".وبحسب قوله: فإن الحطام الفضائي الصناعي يتراكم في المدار، ولا يمكن التحكم في الأقمار الصناعية المعطوبة، وحركتها المنحرفة في المجال الجاذبي للأرض تؤدي في بعض الأحيان إلى الاصطدامات.وأوضح لوغينوف قائلاً: "إن ما يُسمى بالغبار السريع، الذي يتشكل نتيجة اصطدام أجزاء غير متحكم بها من أقمار صناعية أرضية قديمة، يعيق الاستخدام المنتظم للفضاء الخارجي، فهو يُدمر ويغطي فتحات التهوية والهوائيات والبطاريات الشمسية وغيرها من الأجزاء الحيوية للسفن في الفضاء الخارجي".وأضاف لوغينوف: "يمكن رصد قمر نانوزوند-1 الاصطناعي المزود بأول مجهر مسبار فضائي في العالم، بالعين المجردة في الليل".وأكد أن بيانات المجهر الروسي متاحة للعلماء من جميع أنحاء العالم.علماء يحذرون من "الوقوع في الحب" مع الذكاء الاصطناعي
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علوم
علوم

علماء روس يتوصلون لطريقة حساب كمية الأجسام الفضائية المعيقة لسير الرحلات المدارية

04:40 GMT 21.04.2025 (تم التحديث: 04:47 GMT 21.04.2025)
© Photo / pixabay/PIRO4Dقمر صناعي لاهداف بحثية
قمر صناعي لاهداف بحثية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2025
© Photo / pixabay/PIRO4D
تابعنا عبر
نجح باحثون روس في اختبار طريقة لقياس حجم جزيئات الغبار السريعة، التي تعيق استكشاف الإنسان للمدارات القريبة من الأرض وأبحاث الفضاء.
ولإجراء التجربة، تم إطلاق مجهر إلى الفضاء، من الباحثين في معهد الأجهزة الدقيقة وأنظمة التحكم "مييت"، لفحص الجسيمات التي تسقط على مصيدة غبار مدمجة على شكل لوحة ذهبية.
وقال بوريس لوغينوف، رئيس مختبر الأبحاث للتعديل الذري وتحليل سطح أشباه الموصلات في "مييت"، إن استكشاف الفضاء يؤدي إلى تدهور "بيئته".
وبحسب قوله: فإن الحطام الفضائي الصناعي يتراكم في المدار، ولا يمكن التحكم في الأقمار الصناعية المعطوبة، وحركتها المنحرفة في المجال الجاذبي للأرض تؤدي في بعض الأحيان إلى الاصطدامات.
ونتيجة لهذه الحوادث، تتفتت أجزاء الأجسام إلى غبار، يستمر في الانجراف على طول المدارات، ويتم تسجيل آثار هذه الجسيمات على أجسام المركبات الفضائية العائدة إلى الأرض.
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وأوضح لوغينوف قائلاً: "إن ما يُسمى بالغبار السريع، الذي يتشكل نتيجة اصطدام أجزاء غير متحكم بها من أقمار صناعية أرضية قديمة، يعيق الاستخدام المنتظم للفضاء الخارجي، فهو يُدمر ويغطي فتحات التهوية والهوائيات والبطاريات الشمسية وغيرها من الأجزاء الحيوية للسفن في الفضاء الخارجي".
وأطلق علماء ومهندسون روس من الجامعة الوطنية للأبحاث "مييت"، ومحطة "بروتون" في زيلينوغراد، وجامعة أوريول الحكومية وجامعة موسكو الحكومية، بمشاركة تلاميذ المدارس من مركز سيريوس التعليمي في المشروع، معدات إلى الفضاء الخارجي لأول مرة قادرة على مسح المدارات تدريجيًا بحثًا عن وجود وتركيز جزيئات الغبار المنجرفة، واختبار صلاحيتها للخدمة، وقد تم عرض النتائج في مجلة "نانو إندوستري".
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وأضاف لوغينوف: "يمكن رصد قمر نانوزوند-1 الاصطناعي المزود بأول مجهر مسبار فضائي في العالم، بالعين المجردة في الليل".
وتساعد البيانات المُحصلة في تحديد المنطقة الأكثر "غبارًا" في مدار الأرض القريب، وفي المستقبل، استخلاص استنتاجات حول خصائص عمل الأجسام الفضائية الاصطناعية على هذه الارتفاعات، كما أوضح العالم.
وأكد أن بيانات المجهر الروسي متاحة للعلماء من جميع أنحاء العالم.
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