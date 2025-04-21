https://sarabic.ae/20250421/علماء-روس-يتوصلون-لطريقة-حساب-كمية-الأجسام-الفضائية-المعيقة-لسير-الرحلات-المدارية-1099738728.html

علماء روس يتوصلون لطريقة حساب كمية الأجسام الفضائية المعيقة لسير الرحلات المدارية

علماء روس يتوصلون لطريقة حساب كمية الأجسام الفضائية المعيقة لسير الرحلات المدارية

سبوتنيك عربي

نجح باحثون روس في اختبار طريقة لقياس حجم جزيئات الغبار السريعة، التي تعيق استكشاف الإنسان للمدارات القريبة من الأرض وأبحاث الفضاء. 21.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-21T04:40+0000

2025-04-21T04:40+0000

2025-04-21T04:47+0000

مجتمع

علوم

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ولإجراء التجربة، تم إطلاق مجهر إلى الفضاء، من الباحثين في معهد الأجهزة الدقيقة وأنظمة التحكم "مييت"، لفحص الجسيمات التي تسقط على مصيدة غبار مدمجة على شكل لوحة ذهبية.وقال بوريس لوغينوف، رئيس مختبر الأبحاث للتعديل الذري وتحليل سطح أشباه الموصلات في "مييت"، إن استكشاف الفضاء يؤدي إلى تدهور "بيئته".وبحسب قوله: فإن الحطام الفضائي الصناعي يتراكم في المدار، ولا يمكن التحكم في الأقمار الصناعية المعطوبة، وحركتها المنحرفة في المجال الجاذبي للأرض تؤدي في بعض الأحيان إلى الاصطدامات.وأوضح لوغينوف قائلاً: "إن ما يُسمى بالغبار السريع، الذي يتشكل نتيجة اصطدام أجزاء غير متحكم بها من أقمار صناعية أرضية قديمة، يعيق الاستخدام المنتظم للفضاء الخارجي، فهو يُدمر ويغطي فتحات التهوية والهوائيات والبطاريات الشمسية وغيرها من الأجزاء الحيوية للسفن في الفضاء الخارجي".وأضاف لوغينوف: "يمكن رصد قمر نانوزوند-1 الاصطناعي المزود بأول مجهر مسبار فضائي في العالم، بالعين المجردة في الليل".وأكد أن بيانات المجهر الروسي متاحة للعلماء من جميع أنحاء العالم.علماء يحذرون من "الوقوع في الحب" مع الذكاء الاصطناعي

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