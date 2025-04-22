أستاذ بالقانون الدولي: زيارة سلطان عمان إلى موسكو تمهد لمرحلة جديدة من الوساطة الإقليمية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:16 GMT
39 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:31 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:52 GMT
9 د
مرايا العلوم
هل تتحول المحيطات إلى اللون الأرجواني أم البني أم الأخضر؟
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني يتصدى لهجمات الدعم السريع ووالي الخرطوم يقول قريبا سنعلن العاصمة خالية من قوات الدعم السريع
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:48 GMT
8 د
بيارق النصر
دور الأغنية الوطنية في مواجهة العدوان النازي خلال الحرب الوطنية العظمى
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل تستغل عدم الاستقرار السياسي في سوريا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الانقسام يزداد في ليبيا مع استمرار مشاورات اللجنة الأممية بشأن حل أزمة الانتخابات النيابية والرئاسية
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني يتصدى لهجمات الدعم السريع ووالي الخرطوم يقول قريبا سنعلن العاصمة خالية من قوات الدعم السريع
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:48 GMT
8 د
بيارق النصر
دور الأغنية الوطنية في مواجهة العدوان النازي خلال الحرب الوطنية العظمى
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مؤتمر المناخ ومستقبل الوقود الأحفوري
10:31 GMT
29 د
من الملعب
أرسنال يقصي ريال مدريد وبرشلونة يٌنشد الثلاثية التاريخية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طاقة الحواسيب البيولوجية ولغز الكوكب المستحيل والمادة العجيبة الجديدة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
العراق حاضر دائما في الصراع الأمريكي الإيراني ، بينما يرتب أوراقه الداخلية
16:03 GMT
57 د
بلا قيود
خبير يوضح أهمية محادثات بوتين وسلطان عمان في موسكو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سلطان عمان يزور روسيا، وملف إيران على طاولة المباحثات
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
دول عربية تواجه تهديد تعريفات ترامب الجمركية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250422/أستاذ-بالقانون-الدولي-زيارة-سلطان-عمان-إلى-موسكو-تمهد-لمرحلة-جديدة-من-الوساطة-الإقليمية-1099806732.html
أستاذ بالقانون الدولي: زيارة سلطان عمان إلى موسكو تمهد لمرحلة جديدة من الوساطة الإقليمية
أستاذ بالقانون الدولي: زيارة سلطان عمان إلى موسكو تمهد لمرحلة جديدة من الوساطة الإقليمية
سبوتنيك عربي
علق أستاذ القانون الدولي، ورئيس لجان التضامن الروسية في العالم، الدكتور حامد أبو ظهر، على زيارة سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد إلى موسكو، مشيرًا إلى أهمية... 22.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-22T17:50+0000
2025-04-22T17:50+0000
روسيا
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/16/1099803579_0:210:3158:1986_1920x0_80_0_0_acaff5d6dd4a0dc3be97317570be75c1.jpg
وفي حديث إلى إذاعة "سبوتنيك"، توقّع الدكتور أبو ظهر أن تسفر الزيارة عن نتائج إيجابية على المستويين السياسي والاقتصادي، خصوصا أنها تتزامن مع الذكرى الثمانين للانتصار على النازية، ما يعكس رمزية كبيرة لموقع روسيا كقوة فاعلة في نظام دولي مُتعدد الأقطاب.وأوضح أنّ التغيّرات الجيوسياسية الراهنة تتطلّب جهودًا استثنائية ودعمًا دوليًا واسعًا، مؤكدًا أن روسيا تُعدّ لاعبًا أساسيًا في هذا السّياق.أما بشأن دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لعقد قمة روسية–عربية ومشاركة سلطان عمان فيها، فأكد رئيس لجان التضامن الروسية في العالم أن موسكو، التي ترفع منذ عام 2000 راية التعددية القطبيّة، تسعى من خلال هذه المبادرة إلى تبديد الهواجس العربية إزاء إيران، وتعزيز الشراكات السياسية والاقتصادية في الإقليم.ووصل سلطان عمان، هيثم بن طارق، يوم أمس الإثنين، إلى العاصمة الروسية موسكوفي زيارة رسمية.وتربط روسيا الاتحادية وسلطنة عمان علاقات تاريخية تمتد لعقود من الزمن، ويعمل البلدان على تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.موقف طريف بين بوتين وسلطان عمان في الكرملين... فيديو
https://sarabic.ae/20250422/موسكو-الرئيس-الروسي-وسلطان-عمان-ناقشا-الوضع-المتعلق-بالبرنامج-النووي-الإيراني-1099803395.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/16/1099803579_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5d859414b821c18aab46a4dd5b63314d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, تقارير سبوتنيك
روسيا, تقارير سبوتنيك

أستاذ بالقانون الدولي: زيارة سلطان عمان إلى موسكو تمهد لمرحلة جديدة من الوساطة الإقليمية

17:50 GMT 22.04.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي بسلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي بسلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
علق أستاذ القانون الدولي، ورئيس لجان التضامن الروسية في العالم، الدكتور حامد أبو ظهر، على زيارة سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد إلى موسكو، مشيرًا إلى أهمية هذه الزيارة في رعاية المفاوضات الإيرانية- الأمريكية، وفي توحيد الجهود الإقليمية لمنع اندلاع نزاعات جديدة في المنطقة.
وفي حديث إلى إذاعة "سبوتنيك"، توقّع الدكتور أبو ظهر أن تسفر الزيارة عن نتائج إيجابية على المستويين السياسي والاقتصادي، خصوصا أنها تتزامن مع الذكرى الثمانين للانتصار على النازية، ما يعكس رمزية كبيرة لموقع روسيا كقوة فاعلة في نظام دولي مُتعدد الأقطاب.
وأوضح أنّ التغيّرات الجيوسياسية الراهنة تتطلّب جهودًا استثنائية ودعمًا دوليًا واسعًا، مؤكدًا أن روسيا تُعدّ لاعبًا أساسيًا في هذا السّياق.

وفي ما يتعلّق بالملف النووي الإيراني، أشار أستاذ القانون الدولي إلى أن الرسالة التي نقلتها سلطنة عمان إلى موسكو كانت "تطمينية"، تؤكّد استبعاد خيار الحرب، وتنقل ملاحظات حول المفاوضات، لا سيما في ظل تراجع الولايات المتحدة عن بعض الشروط التعجيزية التي كانت تطرحها، وهو ما ساهم في خلق مناخ من التهدئة.

الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2025
موسكو: الرئيس الروسي وسلطان عمان ناقشا الوضع المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني
14:39 GMT
أما بشأن دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لعقد قمة روسية–عربية ومشاركة سلطان عمان فيها، فأكد رئيس لجان التضامن الروسية في العالم أن موسكو، التي ترفع منذ عام 2000 راية التعددية القطبيّة، تسعى من خلال هذه المبادرة إلى تبديد الهواجس العربية إزاء إيران، وتعزيز الشراكات السياسية والاقتصادية في الإقليم.
ووصل سلطان عمان، هيثم بن طارق، يوم أمس الإثنين، إلى العاصمة الروسية موسكوفي زيارة رسمية.
وتربط روسيا الاتحادية وسلطنة عمان علاقات تاريخية تمتد لعقود من الزمن، ويعمل البلدان على تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.
موقف طريف بين بوتين وسلطان عمان في الكرملين... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала