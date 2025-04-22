https://sarabic.ae/20250422/أستاذ-بالقانون-الدولي-زيارة-سلطان-عمان-إلى-موسكو-تمهد-لمرحلة-جديدة-من-الوساطة-الإقليمية-1099806732.html

أستاذ بالقانون الدولي: زيارة سلطان عمان إلى موسكو تمهد لمرحلة جديدة من الوساطة الإقليمية

أستاذ بالقانون الدولي: زيارة سلطان عمان إلى موسكو تمهد لمرحلة جديدة من الوساطة الإقليمية

سبوتنيك عربي

علق أستاذ القانون الدولي، ورئيس لجان التضامن الروسية في العالم، الدكتور حامد أبو ظهر، على زيارة سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد إلى موسكو، مشيرًا إلى أهمية... 22.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-22T17:50+0000

2025-04-22T17:50+0000

2025-04-22T17:50+0000

روسيا

تقارير سبوتنيك

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وفي حديث إلى إذاعة "سبوتنيك"، توقّع الدكتور أبو ظهر أن تسفر الزيارة عن نتائج إيجابية على المستويين السياسي والاقتصادي، خصوصا أنها تتزامن مع الذكرى الثمانين للانتصار على النازية، ما يعكس رمزية كبيرة لموقع روسيا كقوة فاعلة في نظام دولي مُتعدد الأقطاب.وأوضح أنّ التغيّرات الجيوسياسية الراهنة تتطلّب جهودًا استثنائية ودعمًا دوليًا واسعًا، مؤكدًا أن روسيا تُعدّ لاعبًا أساسيًا في هذا السّياق.أما بشأن دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لعقد قمة روسية–عربية ومشاركة سلطان عمان فيها، فأكد رئيس لجان التضامن الروسية في العالم أن موسكو، التي ترفع منذ عام 2000 راية التعددية القطبيّة، تسعى من خلال هذه المبادرة إلى تبديد الهواجس العربية إزاء إيران، وتعزيز الشراكات السياسية والاقتصادية في الإقليم.ووصل سلطان عمان، هيثم بن طارق، يوم أمس الإثنين، إلى العاصمة الروسية موسكوفي زيارة رسمية.وتربط روسيا الاتحادية وسلطنة عمان علاقات تاريخية تمتد لعقود من الزمن، ويعمل البلدان على تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.موقف طريف بين بوتين وسلطان عمان في الكرملين... فيديو

https://sarabic.ae/20250422/موسكو-الرئيس-الروسي-وسلطان-عمان-ناقشا-الوضع-المتعلق-بالبرنامج-النووي-الإيراني-1099803395.html

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روسيا, تقارير سبوتنيك