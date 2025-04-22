الخارجية الإيرانية: الحرس الثوری یحمی أمن وعزة البلاد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:16 GMT
39 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:31 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:52 GMT
9 د
مرايا العلوم
هل تتحول المحيطات إلى اللون الأرجواني أم البني أم الأخضر؟
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني يتصدى لهجمات الدعم السريع ووالي الخرطوم يقول قريبا سنعلن العاصمة خالية من قوات الدعم السريع
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:48 GMT
8 د
بيارق النصر
دور الأغنية الوطنية في مواجهة العدوان النازي خلال الحرب الوطنية العظمى
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل تستغل عدم الاستقرار السياسي في سوريا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الانقسام يزداد في ليبيا مع استمرار مشاورات اللجنة الأممية بشأن حل أزمة الانتخابات النيابية والرئاسية
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني يتصدى لهجمات الدعم السريع ووالي الخرطوم يقول قريبا سنعلن العاصمة خالية من قوات الدعم السريع
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:48 GMT
8 د
بيارق النصر
دور الأغنية الوطنية في مواجهة العدوان النازي خلال الحرب الوطنية العظمى
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مؤتمر المناخ ومستقبل الوقود الأحفوري
10:31 GMT
29 د
من الملعب
أرسنال يقصي ريال مدريد وبرشلونة يٌنشد الثلاثية التاريخية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طاقة الحواسيب البيولوجية ولغز الكوكب المستحيل والمادة العجيبة الجديدة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
العراق حاضر دائما في الصراع الأمريكي الإيراني ، بينما يرتب أوراقه الداخلية
16:03 GMT
57 د
بلا قيود
خبير يوضح أهمية محادثات بوتين وسلطان عمان في موسكو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سلطان عمان يزور روسيا، وملف إيران على طاولة المباحثات
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
دول عربية تواجه تهديد تعريفات ترامب الجمركية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250422/الخارجية-الإيرانية-الحرس-الثوری-یحمی-أمن-وعزة-البلاد-1099805475.html
الخارجية الإيرانية: الحرس الثوری یحمی أمن وعزة البلاد
الخارجية الإيرانية: الحرس الثوری یحمی أمن وعزة البلاد
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الثلاثاء، أن الحرس الثوري يحمي بصلابة أمن وعزة إيران الإسلامية. 22.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-22T16:15+0000
2025-04-22T16:15+0000
إيران
أخبار إيران
الحرس الثوري الإيراني
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0b/1099433803_0:7:856:488_1920x0_80_0_0_2ab2ff5e8009af879706277203bfe184.jpg
وأوضحت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، مساء اليوم الثلاثاء، أن تصريحات إسماعيل بقائي جاءت بمناسبة ذكرى تأسيس الحرس الثوري الإيراني، والتي تصادف اليوم.وقال بقائي: "في ذكرى تأسيس حرس الثورة الإسلامية، نعرب عن امتناننا لبطولات وتضحيات مدافعي الوطن."وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية على أن "الحرس الذي يحمي بصلابة أمن وعزة إيران الإسلامية، هو رمز المقاومة والفخر لأمة لا تنحني للتهديد والاستكبار."وأمس الإثنين، أشاد رئيس أركان الجيش الإيراني، اللواء محمد حسين باقري، بالحرس الثوري، واصفا إياه بـ"الحصن المنيع للبلاد في وجه الأعداء"، وذلك في رسالة تهنئة بمناسبة ذكرى تأسيسه.وأكد باقري في كلمة له بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس الحرس الثوري الإيراني، بقرار من المجلس الأعلى للثورة، أن "الحرس الثوري يتمتع بسجل مشرف في تعزيز القدرات الدفاعية ونشر ثقافة المقاومة، ويُعد مصدر أمان واستقرار للإيرانيين بفضل قوته الرادعة وجاهزيته العالية".وأشار إلى أن "الحرس الثوري الإيراني حال دون أي خطأ في حسابات الأعداء"، محذرا من عواقب أي عدوان، مؤكدا "فشل محاولات تشويه صورته في الداخل والخارج"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وأضاف رئيس أركان الجيش الإيراني، اللواء محمد حسن باقري، أن "القوى الاستكبارية تعتبر الحرس الثوري العقبة الأساسية أمام مخططاتها التوسعية في المنطقة".يُذكر أن الحرس الثوري الإيراني تأسس عام 1979 بعد الثورة الإسلامية، ويواصل أداء دوره في حماية الثورة وفق المادة 150 من الدستور الإيراني.
https://sarabic.ae/20250416/الحرس-الثوري-الإيراني-يتحدث-عن-أكبر-عملية-للطائرات-المسيرة-في-العالم-ضد-إسرائيل-1099588849.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0b/1099433803_97:0:757:495_1920x0_80_0_0_26a343bb61b67dc9f18c94e42ba5a6ac.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, العالم العربي, الأخبار
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, العالم العربي, الأخبار

الخارجية الإيرانية: الحرس الثوری یحمی أمن وعزة البلاد

16:15 GMT 22.04.2025
© x.comالمتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2025
© x.com
تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الثلاثاء، أن الحرس الثوري يحمي بصلابة أمن وعزة إيران الإسلامية.
وأوضحت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، مساء اليوم الثلاثاء، أن تصريحات إسماعيل بقائي جاءت بمناسبة ذكرى تأسيس الحرس الثوري الإيراني، والتي تصادف اليوم.
الحرس الثوري الايراني يكشف عن مدينة صاروخية عملاقة تحت الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2025
الحرس الثوري الإيراني يتحدث عن أكبر عملية للطائرات المسيرة في العالم ضد إسرائيل
16 أبريل, 07:59 GMT
وقال بقائي: "في ذكرى تأسيس حرس الثورة الإسلامية، نعرب عن امتناننا لبطولات وتضحيات مدافعي الوطن."
وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية على أن "الحرس الذي يحمي بصلابة أمن وعزة إيران الإسلامية، هو رمز المقاومة والفخر لأمة لا تنحني للتهديد والاستكبار."
وأمس الإثنين، أشاد رئيس أركان الجيش الإيراني، اللواء محمد حسين باقري، بالحرس الثوري، واصفا إياه بـ"الحصن المنيع للبلاد في وجه الأعداء"، وذلك في رسالة تهنئة بمناسبة ذكرى تأسيسه.
وأكد باقري في كلمة له بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس الحرس الثوري الإيراني، بقرار من المجلس الأعلى للثورة، أن "الحرس الثوري يتمتع بسجل مشرف في تعزيز القدرات الدفاعية ونشر ثقافة المقاومة، ويُعد مصدر أمان واستقرار للإيرانيين بفضل قوته الرادعة وجاهزيته العالية".
وأشار إلى أن "الحرس الثوري الإيراني حال دون أي خطأ في حسابات الأعداء"، محذرا من عواقب أي عدوان، مؤكدا "فشل محاولات تشويه صورته في الداخل والخارج"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وأضاف رئيس أركان الجيش الإيراني، اللواء محمد حسن باقري، أن "القوى الاستكبارية تعتبر الحرس الثوري العقبة الأساسية أمام مخططاتها التوسعية في المنطقة".
يُذكر أن الحرس الثوري الإيراني تأسس عام 1979 بعد الثورة الإسلامية، ويواصل أداء دوره في حماية الثورة وفق المادة 150 من الدستور الإيراني.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала