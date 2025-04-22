https://sarabic.ae/20250422/الخارجية-الإيرانية-الحرس-الثوری-یحمی-أمن-وعزة-البلاد-1099805475.html

الخارجية الإيرانية: الحرس الثوری یحمی أمن وعزة البلاد

الخارجية الإيرانية: الحرس الثوری یحمی أمن وعزة البلاد

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الثلاثاء، أن الحرس الثوري يحمي بصلابة أمن وعزة إيران الإسلامية. 22.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-22T16:15+0000

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وأوضحت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، مساء اليوم الثلاثاء، أن تصريحات إسماعيل بقائي جاءت بمناسبة ذكرى تأسيس الحرس الثوري الإيراني، والتي تصادف اليوم.وقال بقائي: "في ذكرى تأسيس حرس الثورة الإسلامية، نعرب عن امتناننا لبطولات وتضحيات مدافعي الوطن."وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية على أن "الحرس الذي يحمي بصلابة أمن وعزة إيران الإسلامية، هو رمز المقاومة والفخر لأمة لا تنحني للتهديد والاستكبار."وأمس الإثنين، أشاد رئيس أركان الجيش الإيراني، اللواء محمد حسين باقري، بالحرس الثوري، واصفا إياه بـ"الحصن المنيع للبلاد في وجه الأعداء"، وذلك في رسالة تهنئة بمناسبة ذكرى تأسيسه.وأكد باقري في كلمة له بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس الحرس الثوري الإيراني، بقرار من المجلس الأعلى للثورة، أن "الحرس الثوري يتمتع بسجل مشرف في تعزيز القدرات الدفاعية ونشر ثقافة المقاومة، ويُعد مصدر أمان واستقرار للإيرانيين بفضل قوته الرادعة وجاهزيته العالية".وأشار إلى أن "الحرس الثوري الإيراني حال دون أي خطأ في حسابات الأعداء"، محذرا من عواقب أي عدوان، مؤكدا "فشل محاولات تشويه صورته في الداخل والخارج"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وأضاف رئيس أركان الجيش الإيراني، اللواء محمد حسن باقري، أن "القوى الاستكبارية تعتبر الحرس الثوري العقبة الأساسية أمام مخططاتها التوسعية في المنطقة".يُذكر أن الحرس الثوري الإيراني تأسس عام 1979 بعد الثورة الإسلامية، ويواصل أداء دوره في حماية الثورة وفق المادة 150 من الدستور الإيراني.

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