https://sarabic.ae/20250422/رئيس-الوزراء-العراقي-طيارونا-يحلقون-بطائرات-لا-تمتلكها-الكثير-من-جيوش-العالم-1099805940.html
رئيس الوزراء العراقي: طيارونا يحلقون بطائرات لا تمتلكها الكثير من جيوش العالم
رئيس الوزراء العراقي: طيارونا يحلقون بطائرات لا تمتلكها الكثير من جيوش العالم
سبوتنيك عربي
شدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، على بناء وتطوير القوة الجوية وفق أسس حديثة، مؤكدا أن الحكومة أولت في برنامجها اهتماما بجميع صنوف... 22.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-22T17:09+0000
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وذكرت وكالة السومرية نيوز، مساء اليوم الثلاثاء، أن تصريحات السوداني جاءت في كلمة له بمناسبة ذكرى تأسيس القوة الجوية العراقية، موضحا أن "القوة الجوية، تعرضت كبقية صنوف قواتنا في أيام الدكتاتورية إلى مغامرات الدخول في معارك أرهقتها وأفقدتها خيرة ضباطها".وأشار السوداني إلى أن "عددا من الضباط الوطنيين من قادة القوة الجوية وقفوا بوجه الدكتاتورية، وكان مصيرهم الإعدام والتنكيل والإقصاء".وأضاف السوداني، أن "حكومتنا أولت في برنامجها الحكومي اهتماماً بجميع صنوف قواتنا المسلحة، وعلى رأسها القوة الجوية، وحرصنا على بناء وتطوير القوة الجوية وفق أسس حديثة وخطط علمية، تضاهي ما يتلقاه الطيارون في الدول المتقدمة".وتابع رئيس الوزراء العراقي، أن "ملف تسليح الجيش من ضمن منهج عملنا، وذهبنا باتجاه تنويع مصادر تسليح قواتنا الجوية، ويحلق طيارونا اليوم بطائرات لا تمتلكها الكثير من الجيوش في العالم، ويدرسون بأرفع الأكاديميات العسكرية العالمية".ولفت إلى أن "الدعم المتواصل أثمر عن تأسيس قوة جوية وطنية نفتخر بما تؤديه من مهام بطولية وواجبات عسكرية"، منوها إلى أن "التعاون البناء والتنسيق الفاعل كان حاضرا لدينا مع دول المنطقة في مكافحة الإرهاب".وأكد محمد شياع السوداني، على أننا "نعمل وفق رؤية تقدم مصلحة العراق العليا أولا بعيدا عن الانفعالات أو المواقف العاطفية الجانحة، وعاهدنا أنفسنا أن نظل أوفياء لمبدأ مصلحة العراق أولا مهما ارتفعت الكلفة وكانت التضحيات".
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العالم العربي, الأخبار, العراق, أخبار العراق اليوم
العالم العربي, الأخبار, العراق, أخبار العراق اليوم
رئيس الوزراء العراقي: طيارونا يحلقون بطائرات لا تمتلكها الكثير من جيوش العالم
شدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، على بناء وتطوير القوة الجوية وفق أسس حديثة، مؤكدا أن الحكومة أولت في برنامجها اهتماما بجميع صنوف القوات الأمنية.
وذكرت وكالة
السومرية نيوز، مساء اليوم الثلاثاء، أن تصريحات السوداني جاءت في كلمة له بمناسبة ذكرى تأسيس القوة الجوية العراقية، موضحا أن "القوة الجوية، تعرضت كبقية صنوف قواتنا في أيام الدكتاتورية إلى مغامرات الدخول في معارك أرهقتها وأفقدتها خيرة ضباطها".
وأشار السوداني إلى أن "عددا من الضباط الوطنيين من قادة القوة الجوية وقفوا بوجه الدكتاتورية، وكان مصيرهم الإعدام والتنكيل والإقصاء".
وأضاف السوداني، أن "حكومتنا أولت في برنامجها الحكومي اهتماماً بجميع صنوف قواتنا المسلحة، وعلى رأسها القوة الجوية، وحرصنا على بناء وتطوير القوة الجوية وفق أسس حديثة وخطط علمية، تضاهي ما يتلقاه الطيارون في الدول المتقدمة".
وتابع رئيس الوزراء العراقي
، أن "ملف تسليح الجيش من ضمن منهج عملنا، وذهبنا باتجاه تنويع مصادر تسليح قواتنا الجوية، ويحلق طيارونا اليوم بطائرات لا تمتلكها الكثير من الجيوش في العالم، ويدرسون بأرفع الأكاديميات العسكرية العالمية".
ولفت إلى أن "الدعم المتواصل أثمر عن تأسيس قوة جوية وطنية نفتخر بما تؤديه من مهام بطولية وواجبات عسكرية"، منوها إلى أن "التعاون البناء والتنسيق الفاعل كان حاضرا لدينا مع دول المنطقة في مكافحة الإرهاب".
وأكد محمد شياع السوداني، على أننا "نعمل وفق رؤية تقدم مصلحة العراق العليا
أولا بعيدا عن الانفعالات أو المواقف العاطفية الجانحة، وعاهدنا أنفسنا أن نظل أوفياء لمبدأ مصلحة العراق أولا مهما ارتفعت الكلفة وكانت التضحيات".