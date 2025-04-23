الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة على محور كورسك
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق النار من مدفع هاوتزر "دي-20" التابع لفيلق المتطوعين في كتيبة القوات الخاصة المنفصلة "أربات" في مقاطعة كورسك
© Sputnik . Sergey Bobylev/
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية كبّدت القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية، خسائر بلغت أكثر من 170 عسكريا، إضافة إلى تدمير معدات عسكرية، خلال الـ24 الساعة الماضية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان حول سير العملية العسكرية الخاصة: "تواصل القوات الروسية التقدم وصد محاولة غزو القوات المسلحة الأوكرانية للأراضي الروسية، في مقاطعة كورسك".
وأضاف: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" على خطوط ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت تشكيلات من 3 ألوية أوكرانية هجومية في قريتي غورنال وأوليشنيا".
وتابع البيان: "واصلت وحدات القوات الروسية عملياتها الهجومية، مستهدفةً من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية، في مناطق بيلوفودي وفاراشينو وفيليكي بودكي وفودولاغي وكاميشانكا وكوتشيروفكا وميروبولي وموغريتا ونوفايا سيش وسادكي ويوناكوفكا ويابلونوفكا في مقاطعة سومي".
وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه "خلال النهار، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 170عسكريًا، وتم تدمير ناقلات جند مدرعتين، ومركبة قتالية مدرعة وعددا من المدافع وتم تدمير مستودعين للذخيرة و11 نقطة تحكم للطائرات دون طيار".
ووفقا للدفاع الروسية، فإنه "في المجمل، خلال العمليات العسكرية في اتجاه كورسك، خسر العدو أكثر من 75710 عسكريا".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.